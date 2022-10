Comment YouTube est devenu le chemin de ce village du Chhattisgarh vers leurs rêves de Bollywood

Un homme portant une casquette noire et un t-shirt rose est assis sur une charrette à bœufs, un tas d’herbe derrière lui, et lance une rime devant une caméra tout en traversant les rues poussiéreuses du village indien de Tulsi.

La vidéo hip-hop n’est qu’une des nombreuses productions locales inspirées de Bollywood créées pour la chaîne YouTube phare du village, qui compte près de 120 000 abonnés et compte plus de 200 vidéos téléchargées.

Inspirés par les vidéos vues dans le service de streaming, Gyanendra Shukla et Jai Verma ont créé la chaîne “Being Chhattisgarhiya” en 2018 alors que le service Internet mobile devenait moins cher en Inde. Ils ont tous deux abandonné leur travail quotidien pour se concentrer sur la chaîne.

Les résidents se sont de plus en plus impliqués alors qu’un verrouillage national du COVID-19 en 2020 a mis beaucoup de gens au chômage, et maintenant environ un tiers d’entre eux participent à une forme de création de contenu pour YouTube, du jeu d’acteur au travail de post-production.

“Au départ, nous n’avions aucune idée du type de vidéos à réaliser et de la manière de les réaliser”, a déclaré Shukla, 32 ans, originaire de Tulsi, dans l’État du Chhattisgarh.

“Nous avons commencé à utiliser des téléphones portables pour filmer et monter, mais plus tard, nous avons pensé que nous devrions mettre à niveau.”

Ils produisent maintenant deux à trois vidéos par mois, de la comédie burlesque et des drames d’action aux courts métrages éducatifs et aux vidéoclips. En conséquence, ils gagnent environ 40 000 roupies (483,93 $) par mois sur YouTube, plus que les quelque 15 000 roupies par mois qu’ils gagnaient chacun dans leurs emplois précédents.

YouTube paie les créateurs pour le contenu après que leur chaîne enregistre au moins 1 000 abonnés et sécurise 4 000 heures de contenu regardé sur une période de 12 mois, selon son site Web.

Mais la majeure partie de l’argent gagné sert à améliorer l’équipement, seuls quelques acteurs populaires étant payés pour leur travail. Les autres font du bénévolat pendant leur temps libre parce qu’ils aiment se voir à l’écran ou parce qu’ils aiment jouer.

“J’aspire à être actrice. Je veux continuer à essayer… oui, j’irai évidemment (à Bollywood) si j’en ai l’occasion », a déclaré Pinky Sahoo, 24 ans, un visage populaire dans les vidéos.

Les acteurs varient en âge, avec n’importe qui, des tout-petits aux grands-mères de 80 ans.

Mais pour certains, le canal est l’occasion de rêver grand, bien au-delà des limites du petit village.

“Nous voulons que le monde entier nous connaisse, pas seulement l’Inde”, a déclaré Verma, 30 ans.

(1 $ = 82,6560 roupies indiennes)

