Comment YouTube a avalé le monde

Le site vidéo de Google a de la place pour tout, de tout le monde. Est-ce une fonctionnalité ou un bug?

YouTube compte plus de 2 milliards d’utilisateurs. Il génère 20 milliards de dollars par an. Mais ces chiffres ne commencent pas à expliquer la taille et l’impact du plus grand site vidéo au monde.

Alors essayons ceci: YouTube est si grand que vous ne le remarquez presque pas. C’est juste toujours là, toujours allumé. Cela semble fondamental dans la vie numérique, comme les SMS ou les e-mails. Peut-être que, comme mes enfants, vous vous rendez activement sur YouTube pour vous divertir ou vous renseigner. Peut-être que vous êtes comme beaucoup d’autres personnes et que vous finissez par regarder YouTube sans même savoir que vous le faites: vous ne faites que regarder une vidéo, ce qui signifie que vous regardez YouTube.

Il est également difficile de se faire une idée de la rapidité avec laquelle YouTube est arrivé à cet endroit: le site n’existait qu’en 2005. Et lorsque Google l’a acheté en 2006, il semblait encore possible que le géant de la recherche vienne de gaspiller 1,65 milliard de dollars. Bien sûr, YouTube était un bon endroit pour regarder des chiens sur des planches à roulettes ou des clips piratés de «Lazy Sunday», mais que pouviez-vous faire d’autre?

Maintenant, nous le savons: YouTube est un endroit où vous pouvez tout regarder – des trucs géniaux, des trucs stupides, des trucs utiles, des trucs dangereux. Et c’est un endroit où vous pouvez télécharger presque tout, si vous le souhaitez. Google est une plate-forme ouverte, destinée à distribuer rapidement tout et n’importe quoi, sans aucune friction.

Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, ou les deux, dépend de votre point de vue.

Comme Shirin Ghaffary et j’explore sur l’épisode de cette semaine de Terre des géants: l’empire de Google, YouTube – et Google – n’ont pas emprunté un chemin linéaire pour se rendre à cet endroit.

Par exemple: YouTube a commencé comme une nouveauté perdant de l’argent construite par quelques gars de PayPal, et Google avait ses propres plans pour dominer la vidéo sur Internet. Mais Google a rapidement pivoté et tué son site interne (il y a une raison pour laquelle vous ne vous souvenez pas de quelque chose appelé Google Video) et a capturé YouTube à la place.

De même: les premières personnes qui ont réussi sur YouTube n’avaient pas vraiment de plan pour «réussir sur YouTube». Ils n’étaient souvent que des enfants, comme Anthony Padilla et Ian Hecox de Smosh, qui le faisaient pour le plaisir et parce que l’utilisation de YouTube était facile.

Mais YouTube a rapidement compris qu’il pouvait donner aux Ian et aux Anthonys du monde entier une chance de gagner de l’argent avec YouTube en leur donnant une partie des revenus publicitaires du site. Et maintenant, il y a un univers de personnes qui téléchargent des vidéos et utilisent YouTube à des fins lucratives ou pour le pouvoir ou les deux – et un push and pull constant au sein de YouTube, qui veut toutes ces vidéos sur son site, sauf quand il découvre que certaines d’entre elles ont franchi la ligne. .

Ce qu’est cette ligne – et comment YouTube décide de cette ligne, et pourquoi il décide d’ignorer d’autres choses qui semblent traverser la ligne pour de nombreuses personnes – est une source de discussion continue à l’intérieur et à l’extérieur de YouTube. Il peut être très difficile d’essayer de comprendre comment et pourquoi YouTube surveille sa plate-forme – jusqu’en juin 2020, par exemple, David Duke, l’ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, avait sa propre chaîne YouTube.

Il semble également que le nettoyage du site sera un problème sans fin pour YouTube et le monde affecté par YouTube. C’est parce que YouTube est une plate-forme ouverte, il semble donc impossible d’imaginer un monde où une combinaison de règles soigneusement écrites, de modération réfléchie et d’un apprentissage automatique robuste maintient le site libre d’utilisateurs odieux – le genre qui voudrait peut-être utiliser la plus grande vidéo du monde. site pour diffuser des informations erronées sur les vaccins, les résultats des élections ou la suprématie blanche.

Mais les dirigeants de YouTube continuent d’insister sur le fait que les avantages de gérer le site en tant que plate-forme ouverte en valent la peine – que YouTube, tout comme Internet, regorge de tout et que nous sommes mieux dans un monde où presque tout est disponible en un clic. . C’est une discussion compliquée et importante, ce qui en a fait un excellent sujet pour un podcast: écoutez ici et dites-nous ce que vous en pensez.

