“Je pense que c’est deux personnes”, dit-elle. «C’est peut-être au-delà de la pâleur de réunir tout le monde nuit après nuit. Certaines familles que je connais ont pour règle que personne ne mange seul. Dans certaines familles, les enfants mangent des légumes avec du houmous à 17 h parce qu’ils ont vraiment faim et mangent plus d’un repas avec un parent plus tard. »

Dîners en famille : l’effet COVID-19

L’un des rares avantages du début de la pandémie, lorsque de nombreuses personnes restaient à la maison autant que possible, était que les engagements familiaux mouvementés qui impliquaient de sortir étaient littéralement hors de propos. Dîner à la maison était plus probable, que vous cuisiniez ou cuisiniez plus que d’habitude (pain au levain, n’importe qui ?) ou que vous commandiez.

Un peu plus d’un an après le début de la pandémie, Fishel s’est associé à Making Caring Common, un projet de la Harvard Graduate School of Education, pour interroger plus de 500 parents sur les dîners en famille.

“Plus de 60 % ont déclaré qu’ils dînaient plus souvent en famille”, déclare Fishel. Et la plupart de ces parents – 80% – ont déclaré vouloir continuer. “Les parents ont même signalé une amélioration de la qualité de leurs dîners en famille”, explique Fishel. “Ils parlaient davantage de leurs journées, riaient davantage, se connectaient davantage et parlaient de l’actualité.”

Alors que nous nous installons dans la “nouvelle normalité”, que faudra-t-il pour que les dîners en famille restent dans le mix ?