Comment XBB.1.5, la nouvelle variante de Covid-19, façonne la pandémie

XBB.1.5, la dernière version montante du virus qui cause le Covid-19, suit un schéma trop familier : c’est encore une autre branche de la variante omicron du SRAS-CoV-2, et il est encore plus transmissible que les versions précédentes , gagne du terrain alors que les gens se blottissent à l’intérieur pour l’hiver.

Aux États-Unis, XBB.1.5 se développe rapidement, causant près de 28 % des nouveaux cas de Covid-19 dans tout le pays au 6 janvier, selon les Centers for Disease Control and Prevention. C’est en hausse par rapport à seulement 4% des cas début décembre. La nouvelle sous-variante est à l’origine de la majorité des infections signalées dans des endroits comme New York et le New Jersey, et le reste du pays est sur le point de suivre. Il a également été trouvé dans au moins 29 pays.

“C’est la sous-variante la plus transmissible qui ait été détectée à ce jour”, a déclaré aux journalistes cette semaine Maria Van Kerkhove, épidémiologiste qui est responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé pour Covid-19. “Nous sommes préoccupés par son avantage de croissance.”

Il est alarmant et frustrant qu’une autre variante glissante ait émergé. Mais il est peu probable que XBB.1.5 entraîne une augmentation massive des hospitalisations et des décès, comme on l’a vu lors des hivers précédents, maintenant que la grande majorité des habitants des États-Unis ont un certain degré de protection contre le virus.

Néanmoins, la nouvelle sous-variante est toujours préoccupante. Plus de 42 000 personnes sont hospitalisées avec Covid-19 maintenant et plus de 2 700 personnes meurent par semaine en moyenne, selon le CDC. Il y a probablement des milliers d’autres infections non détectées et non signalées. Ce sont les niveaux de Covid-19 les plus élevés depuis janvier 2022 et les chiffres ont tendance à augmenter, mais ils sont encore loin, bien en deçà de ce pic massif de l’année dernière alimenté par la variante originale d’omicron. À l’époque, plus de 17 000 personnes mouraient chaque semaine.

Ce qui est différent maintenant, c’est qu’il y a beaucoup plus d’immunité contre Covid-19 dans la population entre les vaccinations, les rappels bivalents et les vagues d’infections précédentes. Il existe également des traitements efficaces contre le Covid-19. Pendant ce temps, XBB.1.5 n’est pas si différent de ses frères et sœurs omicron, donc l’immunité aux sous-variantes comme BA.5 offre toujours une protection.

“Nous ne nous attendons pas à une augmentation majeure des hospitalisations à cause de cette variante car elle est similaire aux précédentes”, a déclaré Ali Mokdad, professeur de sciences de la santé à l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, dans un e-mail. .

Mais Covid-19 n’est pas le seul problème de santé cette saison, car d’autres infections comme la grippe et le VRS remplissent également les lits d’hôpitaux. Et à mesure que le suivi des cas devient plus difficile, il sera plus difficile de garder une longueur d’avance sur la prochaine forme de SARS-CoV-2. Cela dit, une grande partie des dommages résultant des hospitalisations et des décès dus à Covid-19 peuvent encore être évités si les gens prennent des mesures pour prévenir l’infection, obtenir des vaccins à jour et se faire soigner s’ils sont malades.

Ce qui différencie XBB.1.5 des autres sous-variantes

XBB, le prédécesseur de XBB.1.5, a en fait été identifié pour la première fois en octobre de l’année dernière. Il s’agit d’une version recombinante du virus, ce qui signifie qu’il mélange les traits de deux variantes existantes plutôt que de se ramifier d’un seul. Ces attributs lui permettent de se propager plus facilement que toute autre version connue du SRAS-Cov-2.

Comme tous les virus, le SRAS-CoV-2 mute en se reproduisant, bien que la plupart des mutations soient inoffensives ou préjudiciables au virus. XBB.1.5, cependant, a des mutations dans sa protéine de pointe. C’est la partie du virus la plus facilement reconnue par le système immunitaire et la partie qui s’attache aux cellules humaines pour déclencher le processus d’infection. Ces changements rendent le virus plus difficile à détecter et plus apte à se reproduire. Les personnes âgées et les personnes immunodéprimées restent les plus à risque de mourir du SRAS-CoV-2.

Étant donné que XBB.1.5 s’appuie sur des parties d’anciennes versions du virus, la protection contre les anciennes variantes fournit probablement encore une protection contre les pires effets de cette nouvelle menace. En particulier, les rappels du vaccin bivalent Covid-19 contiennent les outils pour cibler la version originale du SRAS-CoV-2 ainsi que les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’omicron.

“Les vaccins et le rappel sont toujours très efficaces contre les hospitalisations et les décès”, a déclaré Mokdad. Depuis cette semaine, 15% des Américains de plus de 5 ans ont reçu un rappel du vaccin bivalent Covid-19.

Dans le même temps, le paysage de la santé publique autour du Covid-19 évolue. Les mandats de masque facial et les règles de distanciation sociale ont pratiquement disparu. Moins de personnes prennent la peine de se faire tester, et beaucoup de celles qui le font se font tester à domicile, de sorte que les responsables de la santé publique ont moins d’informations sur la propagation de la maladie. Le CDC signale désormais les cas sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne. Les hospitalisations sont désormais le meilleur indicateur de la trajectoire de Covid-19, selon Mokdad. Les responsables de la santé utilisent également la surveillance des eaux usées pour anticiper les futures poussées d’infection.

Il existe des traitements efficaces contre le Covid-19, comme le médicament antiviral Paxlovid. Mais il n’y a plus d’anticorps monoclonaux, auparavant un traitement de secours clé, dont l’utilisation est autorisée contre les nouveaux sous-variants. La perte des traitements par anticorps monoclonaux est particulièrement préoccupante pour les personnes à haut risque de Covid-19 sévère et les personnes qui ne peuvent pas prendre Paxlovid en raison de ses interactions avec d’autres médicaments.

Il est également important de se rappeler que les hospitalisations et les décès sont les pires résultats de Covid-19, mais pas les seuls problèmes que la maladie peut causer. De nombreuses personnes qui ont fait face à une évolution même légère de la maladie continuent de souffrir de symptômes respiratoires et neurologiques durables, une maladie connue sous le nom de Long Covid. Les scientifiques tentent toujours de déterminer les effets à long terme du virus. Et plus le virus se propage, plus il est susceptible de muter de manière dangereuse, il vaut donc la peine de prévenir les infections en premier lieu.

Ce que vous pouvez faire (suite)… 4. Travaux d’amélioration de la ventilation/filtration des espaces intérieurs 5. Si vous avez des symptômes : testez tout de suite et évitez de traîner avec des personnes à haut risque 6. Si vous attrapez Covid, faites-vous immédiatement évaluer pour des traitements. Ce sont des sauveteurs. 9/n – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ AshishKJha46) 4 janvier 2023

Certaines régions du pays rétablissent maintenant les exigences en matière de masques. L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est une autre tactique clé pour prévenir les infections. Ces tactiques ont l’avantage supplémentaire de ralentir d’autres infections respiratoires. Les taux de grippe ont déjà battu des records cet hiver, avec des hospitalisations à quatre fois les niveaux habituels le mois dernier. Heureusement, les taux de grippe et de VRS sont en baisse, mais ils restent élevés et stressent les hôpitaux, selon le CDC.

Avec la remontée de Covid-19, les patients pourraient encore avoir du mal à trouver un soulagement. Des schémas similaires pourraient réapparaître la saison prochaine, il est donc important de garder les outils de lutte contre la pandémie à jour.

“Covid sera avec nous pendant un certain temps, comme la grippe, à partir de maintenant”, a déclaré Mokdad. “Nous aurons une mauvaise saison et pas si mal, selon la variante.”

À lui seul, il est peu probable que XBB.1.5 soit le perturbateur massif que ses ancêtres étaient. Mais le contrôler demande toujours de la vigilance et des efforts, ce qui peut à son tour prévenir les dommages causés par d’autres maladies.