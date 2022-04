Comment Xavi a changé Barcelone, ce qu’ils ont bien fait et ce dont ils ont besoin pour la saison prochaine

C’est incroyable comment ordonné le tableau de LaLiga regarde pour le moment. Les quatre premiers sont le Real Madrid, Barcelone, Séville et l’Atletico Madrid, tout comme ils l’étaient l’année dernière (quoique dans un ordre différent), et CinqTrenteHuit leur donne à tous au moins 79 % de chances d’y arriver.

Barcelone a possédé le ballon plus que quiconque, comme d’habitude. Le Real Madrid a tenté le plus de tirs. Séville a fait « Crafty Sevilla Things » (ils ont marqué le plus de buts sur balles arrêtées, par exemple) et ont beaucoup gagné malgré une attaque souvent sans intérêt. L’Atletico a autorisé le moins de tentatives de tir et de xG de la ligue, comme c’est généralement le cas sous Diego Simeone.

Au cours de 38 matchs, la table a une façon de se redresser après un premier dérapage, et cela n’a jamais été aussi clair que cette saison et cette ligue. L’Atletico a passé une bonne partie de la saison à se faire déchirer en transition d’une manière que nous avons rarement vue sous Simeone. Le Real Betis et la Real Sociedad ont passé des semaines et des semaines dans le top quatre. (Leur combat n’est pas encore terminé, mais les chances sont longues.) Et bien sûr, Barcelone a commencé la saison dans un désordre absolu.

Barcelone a perdu Lionel Messi en août en raison de leur dette et de leur crise financière persistantes. Ils ont perdu trois des quatre matches de LaLiga lors d’un swing d’octobre et sont tombés au neuvième rang du classement, tout en se faisant virer sans cérémonie de la Ligue des champions. Ils ont renvoyé Ronald Koeman et, dans la légende du club Xavi, l’ont remplacé par quelqu’un qui n’avait jamais réussi que dans la Qatari Stars League.

Le Barça se dirigeait vers une reconstruction choquante et significative. Leur dette était intimidante et leurs chances de se classer parmi les quatre premiers, selon FiveThirtyEight, étaient inférieures à 50 % pendant la majeure partie du mois de novembre. C’est pratiquement du jamais vu à cette époque, mais depuis que Xavi a pris le relais, ils n’ont perdu que deux fois en championnat. Ils ont en moyenne 2,3 points par match, un rythme qui aurait remporté la Liga la saison dernière.

À la mode du football moderne, ils ont également tenté de se sortir de leurs dettes, en ajoutant des talents offensifs indispensables dans Ferran Torres (de Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Adama Traoré (prêt de Wolverhampton Wanderers) pendant le mercato d’hiver ; par conséquent, ils ont marqué 29 buts lors de leurs 10 matches de championnat depuis la date limite de transfert. Ils ont battu l’Atletico et le Real Madrid par un score combiné de 8-2.

Ils viennent de connaître leur première très mauvaise semaine depuis un moment, perdant à domicile contre l’Eintracht Francfort en quarts de finale de la Ligue Europa et contre Cadix, menacé de relégation, en championnat. Cela a enlevé l’éclat de ce qui était une course de forme vraiment brillante, et cela nous a rappelé que l’équipe pourrait encore être un travail en cours.

Il peut sembler plutôt étrange de prendre du recul et de parler de Barcelone au présent. Même lorsque l’équipe joue bien, le complexe industriel Barcelona Transfer Rumor nous laisse distrait par l’avenir. Mais alors qu’une saison particulièrement étrange et sens dessus dessous commence à se terminer, examinons comment les choses ont changé depuis que Xavi (et les attaquants de janvier) sont arrivés en ville et où le Barça a encore beaucoup de travail à faire.

Une bonne équipe de transition avec des pépins défensifs

Commençons par quelques bases. Pour la saison, voici comment Barcelone se classe au sein de la Liga dans les statistiques clés :

Attaque: Deuxième pour les buts marqués (1,94 sur 90) — deuxième pour les tirs par possession (0,15) et troisième pour le xG par tir (0,14)

La défense: Sixième pour les buts accordés (1,03) – deuxième pour les tirs accordés par possession (0,10) et 11e pour xG par tir (0,12)

Possession: Premier taux de possession (64,8%) – deuxième pour les passes par possession (6,7), deuxième pour les courses (490,9 pour 90), deuxième pour les touches dans le tiers offensif (214,8 pour 90), premier pour les touches autorisées dans le tiers offensif ( 104.7)

Pression: Premier pour les passes autorisées par action défensive (8,7), deuxième pour les possessions commencées dans le tiers offensif (8,7), premier pour le début de possession moyen (36,9 mètres vers le haut)

État du jeu : Deuxième du différentiel de buts pour 90 possessions à égalité (+0,9), quatrième devant (+0,6), deuxième derrière (+1,6)

2 Connexe

Coups de pied arrêtés : Treizième pour les buts sur coup de pied arrêté (0,2 pour 90), 14e pour les buts sur coup de pied arrêté autorisés (0,3)

Passage: Troisième pour les buts marqués par 90 possessions de transition * (1,1), 14e pour les possessions de transition se terminant dans le tiers offensif (11,8%), 11e pour les buts accordés pour 90 possessions de transition (0,5), troisième pour les possessions de transition adverses se terminant dans le tiers offensif ( 17,7 %)

* J’ai défini les « possessions de transition » comme des possessions qui commencent en dehors du tiers offensif et durent 20 secondes ou moins.

Cela brosse un tableau assez familier d’une équipe à forte possession qui se fait parfois prendre en transition. Les chiffres peuvent changer un peu, mais vous trouverez des forces et des faiblesses similaires pour la plupart des clubs à dominante balle, comme Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, etc.

Depuis que Xavi a pris la relève, le Barça est devenu un peu plus patient. Leurs chiffres globaux se sont améliorés en moyenne – les buts sont en hausse, les buts accordés sont en baisse, etc. – et ils font un meilleur travail pour faire pencher le terrain en leur faveur. Ils sont moins susceptibles de prendre du retard (+1,2 différentiel de buts pour 90 possessions à égalité), et ils sont infiniment plus susceptibles de rattraper leur retard (+3,9). Et bien qu’ils voient moins de possessions de transition dans l’ensemble, ils en terminent davantage dans le tiers offensif.

Une programmation en constante évolution

De toute évidence, la forme du Barça en février et mars a été particulièrement impressionnante, et cela souligne une autre réalisation de l’ère naissante de Xavi : ils ont réussi une amélioration assez significative malgré le roulement constant de la composition. Depuis que Xavi a pris la relève, seuls trois joueurs ont disputé plus de 75 % des minutes toutes compétitions confondues. Entre blessures, acquisitions et expérimentations, la programmation est en constante évolution.

Pourcentage de minutes jouées sous Xavi :

(Dix-sept autres joueurs ont également joué moins de 10 % des minutes au cours de cette période.)

Ousmane Dembele et Pierre-Emerick Aubameyang ont été sensationnels pour Barcelone en 2022, mais le club peut-il continuer à compter sur eux ? David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

C’est un putain de bordel là ! Lorsque Pedri et Aubameyang ont joué ensemble, le Barça a pris 25 des 27 points en neuf matches de championnat – et, certes, seulement neuf en six matches de Ligue Europa – mais neuf, ce n’est pas beaucoup, et maintenant Pedri est absent pour la saison avec une blessure aux ischio-jambiers. Ailier et prodige Ansu Fati a obtenu toutes les 89 minutes d’action sous Xavi avant de subir sa propre blessure aux ischio-jambiers. (Il devrait bientôt reprendre au moins un petit rôle.)

Pourtant, les résultats ont été intrigants si vous pensez à quoi pourrait servir la formation de base du Barca suivant saison. Aubameyang, sous tension et engagé pour la première fois en deux saisons, a marqué 10 fois en 16 matches, tandis que Torres a marqué sept buts et cinq passes décisives en 19 matches. Dembele, souvent blessé, qui n’a plus de contrat cet été mais qui pourrait encore être ouvert à un retour, a créé 53 occasions avec 11 passes décisives en seulement 1 530 minutes sous Xavi.

De quoi le Barça a-t-il besoin pour aller de l’avant?

Comme il ne reste plus de match de coupe cette saison, le Barça a encore sept matches de championnat (y compris des voyages délicats à la Real Sociedad et au Real Betis et une visite du demi-finaliste de la Ligue des champions Villarreal) à expérimenter avant la fin de la campagne 2021-22. Ensuite, il est temps de déterminer une hiérarchie de composition pour la saison prochaine.

Sans aborder les rumeurs de transfert spécifiques – une poussée pour le Bayern Robert Lewandowski, par exemple – nous pouvons toujours avoir une idée assez claire de l’endroit où l’équipe a les plus grands besoins pour aller de l’avant. Barcelone doit retirer de gros salaires des livres pour s’adapter aux directives de plafond salarial de LaLiga, mais les forces et les besoins semblent assez clairs.

Gardien de but: Force. Ter Stegen n’a encore que 29 ans (on dirait qu’il en a 29 depuis quatre saisons maintenant) et restera un pilier.

Défenseur : Avoir besoin. Alves, 38 ans, a fait un travail décent en tant que bouche-trou et mentor, mais il a un contrat à court terme et n’est évidemment pas une option à long terme. À gauche, on pouvait encore compter sur Alba en 2022-23, mais il a 33 ans. Dest (21 ans) et Mingueza (22 ans) ont un potentiel évident mais sont imparfaits et à des années de leur apogée, ce qui est toujours difficile à gérer pour une victoire- désormais club.

Centre arrière: Entre? Pique et Araujo ont formé un tandem solide sous Xavi, et alors que Pique a 35 ans, le récemment acquis Garcia (21) devrait évidemment rester dans les plans. Le Barça pourrait utiliser une autre option future ici, mais l’arrière latéral est le besoin le plus immédiat.

Milieu : Force. Busquets est encore tout à fait capable de faire des choses comme Busquets à 33 ans, Pedri (19 ans) et Gavi (17 ans) vont être incroyables très bientôt, et bien que De Jong n’ait pas été aussi parfait au Barça qu’il l’était à Ajax il y a quelques années, il est toujours excellent dans le jeu de construction et a la plus grande distance de transport de tous les joueurs de la liste en dehors de la position d’arrière central lourde. Il reste viable s’ils peuvent se permettre de le garder. Nico (20 ans) pourrait être prêt à jouer un rôle plus important sinon.

Ailes: Force et avoir besoin. À Torres et Fati, le Barça a la chance d’avoir d’excellentes options à gauche. Torres a également de l’expérience à l’avant-centre et à l’aile droite, donc si ou quand Fati est en bonne santé, il pourrait y jouer un rôle, mais le Barça doit parvenir à une conclusion sur ce qu’il faut faire avec Dembele et Traoré.

Dembele a été brillant ces derniers temps, mais les chances sont toujours solides qu’il parte. Traoré, quant à lui, a été principalement utilisé comme sous-marin mais reste l’un des meilleurs dribbleurs et contrôleurs de balle de la planète. Le Barça a une option de 29 millions de livres sterling pour rendre permanent l’accord de prêt du joueur de 26 ans.

Entre les départs potentiels et une longue histoire de blessures pour Fati et Dembele, il ne serait pas surprenant que le club cherche une autre option ici même avec tout le monde qui revient ; sans Dembele et/ou Traoré, cela devient un besoin beaucoup plus grand.

Avant: Force à court terme, besoin à long terme. Aubameyang a 32 ans et vient de terminer une saison et demie terne avec Arsenal après sa prolongation de contrat en 2020, il est donc prudent de dire qu’il ne devrait pas être traité comme une réponse à long terme même si sa forme actuelle est incroyable. Torres pourrait enregistrer plus de minutes ici, et Depay reste une option même s’il n’a pas joué une tonne depuis que Xavi a pris le relais.

Ce sont des options solides, mais on comprend pourquoi le Barça est lié à Lewandowski et apparemment à tous les autres attaquants décents de la planète. celui de Manchester City Gabriel Jésus pourrait être une option, et nous verrons quels autres noms sont réellement réalistes – et combien d’argent le Barça peut réellement dépenser – mais ce ne serait pas une surprise si le club tente un coup de lune ici si l’argent fonctionne. (Si l’histoire récente est une indication, le Barça prendra de toute façon un grand coup, puis découvrira si l’argent fonctionne réellement plus tard.)

Barcelone se vante d’une vague de jeunes talents passionnants, et pas mal de joueurs plus âgés ont trouvé une nouvelle vie sous Xavi. Il y a plus de raisons d’être optimiste pour l’avenir qu’il y a un an, et à moins que les restrictions de plafond salarial ne frappent particulièrement fort, le Barça pourrait être prêt à jouer à nouveau comme l’une des meilleures équipes européennes. Bien sûr, la dette est toujours la dette, et le Real Madrid a toujours des chances décentes d’en ajouter Kylian Mbappé à une équipe qui va bientôt remporter le titre. L’avenir n’est pas totalement brillant, mais Xavi a fait ressembler Barcelone à nouveau, et cela suffit pour le moment.