Comment Xabi Alonso réinvente le Bayer Leverkusen

Après que le Bayer Leverkusen se soit retrouvé deuxième à partir du bas en Bundesliga, avec une victoire en huit matches, éliminé du premier tour de la Coupe d’Allemagne par le nouveau promu 3. Liga SV Elversberg et une paire de défaites décevantes en Ligue des champions , le club a décidé d’aller dans une direction que les équipes de Bundesliga font rarement. Il s’agissait non seulement de limoger l’entraîneur-chef Gerardo Seoane, mais aussi d’opter pour un entraîneur sans expérience en club senior et non originaire d’un pays germanophone à Xabi Alonso.

Les problèmes de Seoane provenaient de l’instabilité au sein de la structure de l’équipe. Il a basé ses attaques sur la recherche du moyen le plus rapide de faire progresser le ballon pour créer des opportunités de marquer. Cependant, si son équipe perdait le ballon en le faisant, les adversaires auraient une opportunité de transition rapide car Leverkusen n’était pas structurellement préparé dans leur contre-presse et finirait dangereusement exposé. C’était aussi leur problème la saison dernière, mais leur attaque a fleuri pour cacher cette faiblesse. Cette saison, cependant, surtout sans Florian Wirtz, blessé, ils n’ont pas eu les moyens de battre leurs rivaux comme ils l’ont fait autrefois.

Qu’est-ce qu’Alonso a changé jusqu’à présent?

Comme Seoane, Alonso utilise également un mélange de formations 4-2-3-1 et 3-4-3 comme ligne de base, mais la principale différence est la structure d’utilisation de ses joueurs. Alors que l’ancien entraîneur-chef utilisait ses ailiers pour fournir de la largeur et couper à l’intérieur plus tard lors des séquences d’attaque, Alonso utilise ses ailiers presque exclusivement dans les demi-espaces. C’est un attribut de sa philosophie qui est basé sur le jeu de position (également connu sous le nom de “jeu de position“), un concept tactique qui comprend un ensemble de règles strictes définissant le positionnement des joueurs et la manière de faire progresser le ballon. Les utilisateurs de ce concept incluent Pep Guardiola et Mikel Arteta, pour n’en nommer que quelques-uns, bien qu’ils aient chacun développé leurs propres moyens de le mettre en œuvre.

Même avec seulement une semaine complète de préparation, vous pouvez clairement voir cette structure sur le terrain d’Alonso. Le jeu positionnel de Leverkusen suit des directives évidentes quant au moment et à l’endroit où fournir de la largeur. Habituellement, ce sont les arrières latéraux du Bayer qui occupent les ailes, permettant aux ailiers d’Alonso de rester à l’intérieur et entre les lignes de leurs adversaires. Leurs défenseurs centraux restent généralement en arrière, participant à leur jeu de construction en s’étendant plus largement. Un milieu de terrain défensif reste plus proche et mieux connecté aux défenseurs centraux, créant une structure de construction 2 plus 1 ou 3 plus 1.

Les arrières latéraux du Bayer Leverkusen épousent les lignes de touche, permettant aux ailiers de menacer depuis les demi-espaces. Baba Jasmin

L’autre joueur pivot pousse plus haut, ce qui devrait permettre une progression fluide de la balle. L’un des premiers problèmes de ce système est qu’il semble statique, et pour le moment il l’est, mais l’équipe s’habituant à cette nouvelle façon de jouer au football, sa flexibilité devrait s’améliorer à mesure qu’Alonso ajoute davantage de modèles de rotation.

Autre point clé : avec cette nouvelle prise de possession, leur défense devrait se stabiliser dans la durée. Garder le ballon à la manière des principes d’Alonso signifie qu’ils devraient avoir moins de risque de perdre le ballon, ce qui signifie moins de transitions rapides de l’opposition.

Comme tout nouveau chapitre, il faudra de la patience

Pour savoir si cela fonctionne ou non, nous devons l’examiner de deux manières. Premièrement, les résultats – une victoire contre une équipe en lutte pour la relégation, un match nul et deux défaites tout en concédant 10 buts pendant cette période suggèrent que non, ce n’est pas le cas. L’autre côté est la performance de Leverkusen. Vous pouvez voir de nettes améliorations sur la structure générale et la stabilité en possession ; ils ont tendance à mieux préparer les attaques, ce qui les rend plus équilibrés, tout en déplaçant le ballon. Leur approche consiste à trouver les joueurs ouverts dans les demi-espaces plutôt que sur les ailes. Cela leur permet de tourner et d’accélérer leur jeu avec des séquences de passes rapides ou par des dribbles.

Un exemple de cela peut être trouvé dans la préparation du premier but de leur dernier match de Bundesliga contre le VfL Wolfsburg, dans lequel Moussa Diaby a été trouvé dans les demi-espaces.

Comment s’articulent tous ces joueurs offensifs ?

Bien que cela ne se soit pas encore traduit en termes de résultats, le Bayer Leverkusen a l’avantage d’avoir des joueurs très talentueux et compétents tout au long, en particulier en attaque.

Commençons par Chelsea prêté Callum Hudson-Odoi, qui a été utilisé comme n ° 10 et comme ailier sous Seoane, et comme “demi-ailier” sous Alonso. Son ensemble de compétences est fait pour la vision du jeu d’Alonso car il est techniquement doué et a une bonne conscience spatiale, ce qui lui permet de couper à l’intérieur et de trouver des positions efficaces entre les lignes de défense de l’adversaire. De plus, il peut battre ses adversaires dans des duels en tête-à-tête et est très rapide, ce qui aide Leverkusen à accélérer son jeu en attaque. Il a tous les outils pour réussir sous le nouvel entraîneur-chef, s’il obtient les minutes.

La configuration principale comprend actuellement un peu plus de joueurs vétérans de Leverkusen, dont Diaby, Patrik Schick et Jeremie Frimpong; ce dernier a été exceptionnel au cours des dernières semaines. Le rôle de Frimpong en tant qu’hybride offensif arrière / arrière a considérablement développé son style de jeu, car il peut associer ses courses linéaires et directes sur l’aile à ses compétences exceptionnelles. Les deux autres joueurs sont des piliers de cette équipe depuis un certain temps et font partie des joueurs les plus cliniques de la Bundesliga, Diaby étant joué de la même manière que Hudson-Odoi, sauf du côté opposé du terrain.

Malgré des résultats pas si bons, l’arrangement tactique est prometteur et aura besoin de temps pour s’épanouir, d’autant plus qu’Alonso n’a pas eu de temps de préparation. Il est maintenant temps pour lui de relever ce défi, de gagner avec sa philosophie. Comme on dit dans le football, il faut environ huit semaines pour que la tactique de l’ancien entraîneur-chef quitte l’équipe et que la nouvelle soit correctement adoptée, donc nous ne pourrons peut-être pas voir de quoi cette équipe est capable avant la trêve hivernale.