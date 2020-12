ALEXANDRIA, Virginie – Choisissez votre terme d’argot préféré des années 1980 – génial, costaud, excellent, scandaleux – mais aucun ne rend tout à fait justice à la vue de Wonder Woman se balançant sur son lasso magique sur un groupe de Jazzercisers en collants néon.

La suite de super-héros «Wonder Woman 1984» (en salles et en streaming sur HBO Max le 25 décembre) ramène le public à l’ère Reagan avec une nouvelle aventure mettant en vedette Gal Gadot. Pour ce faire avec une impressionnante mesure d’authenticité, il y a deux ans, les cinéastes ont repris Landmark Mall, un centre commercial de banlieue encore fonctionnel et presque vide, et l’ont transformé en un paradis rétro équipé de magasins à l’ancienne comme Waldenbooks, un Time- Hors arcade, un magasin de disques Tape World, un drapier pour hommes Chess King et bien d’autres.

Par un chaud vendredi de juillet, USA TODAY a eu une visite fixe pour le nouveau film, qui retourne le pilote bien-aimé de Wonder Woman Steve Trevor (Chris Pine) et oppose la super-héroïne de DC Comics à l’homme d’affaires antagoniste Max Lord (Pedro Pascal) et la méchante sauvage Cheetah (Kristen Wiig) ).

La revue:« Wonder Woman 1984 » est un retour rétro excitant à « Superman » de Christopher Reeve

‘Le temps est venu’:« Wonder Woman 1984 » se dirige vers HBO Max et quelques salles le 25 décembre

Le centre commercial est le cadre d’une scène de cambriolage précoce, où Wonder Woman – dont le travail de jour est maintenant au Smithsonian National Museum of Natural History à proximité de Washington, DC – monte et tourne autour de trois niveaux pour éliminer une équipe de voleurs de bijouteries. (dont le pillage n’est pas un joyau ordinaire) et sauvez une petite fille.

«C’est un endroit tellement parfait», déclare la réalisatrice Patty Jenkins à propos de Landmark, construit en 1965 et opérationnel jusqu’en 2017. «Et le fait qu’il était vide et que nous ne négocierions pas la fermeture avant des heures, etc., nous avons été époustouflés. loin que nous l’avons trouvé.

En entrant au rez-de-chaussée de ce qui était autrefois un Macy’s, on a rapidement rencontré des figurants en cheveux taquinés et des pulls molletonnés à l’épaule qui se frayaient un chemin dans le centre commercial approprié pour la grande scène d’action.

Sous l’aire de restauration, des figurants d’aérobic et d’autres spectateurs ont regardé avec admiration pendant que Gadot et son équipe de cascadeurs travaillaient à perfectionner puis à exécuter l’approche aérienne de l’actrice. (Prouvant qu’elle pourrait en fait être Wonder Woman, Gadot s’arrêterait plus tard le même jour dans un hôpital pour enfants local et rendrait visite à des enfants malades.)

«La séquence du centre commercial était super amusante», se souvient Gadot aujourd’hui. «Tout est réel. Nous sommes littéralement câblés, puis tirés de haut en bas et sur les côtés partout dans le centre commercial, ce qui était fou!

Gadot se souvient à un moment donnéêtre accroché à son harnais, devoir attendre que la caméra tourne et se rendre compte de la hauteur de sa situation.

«Tout d’un coup, j’ai eu une minute tout seul, je ne peux aller nulle part. Je regardais en bas et je me disais: « Oh mon Dieu, j’ai trois étages plus haut. » Et je suis juste comme ‘OK’. Et puis ils disent: « OK, je roule! » Et je suis comme (expire), ‘Be Wonder Woman.’ C’était intense.

Le niveau d’attention porté à la capture de l’essence des années 80 était extraordinaire. Au coin de toute l’action se trouvait un Foot Locker, avec un acteur jouant un employé en costume d’arbitre complet et le magasin construit comme la vraie chose – même si une caméra ne s’en approche même pas. Jenkins fait remarquer que l’extrême détail faisait partie du plan directeur de la créatrice de production Aline Bonetto pour remplir 65 magasins avec des articles et des accessoires d’époque: «Les choses changent, et vous ne voulez donc pas monter sur un plateau comme ça et dire: non, nous ne pouvons pas regarder ce léger angle parce que ce n’est pas fait. Alors elle a tout fait si bien.

L’ensemble du centre commercial était «juste radical», dit Pine, qui enfile à la fois un sac banane et un pantalon de parachute de style années 80 en «1984». «C’était comme remonter dans le temps.» Wiig est d’accord: «Voir ce centre commercial entièrement refait et avoir tous les magasins dont vous vous souvenez avoir grandi» a rappelé beaucoup de souvenirs à l’actrice. «C’est ce que vous faisiez à l’adolescence: vous alliez au centre commercial le samedi et vous rencontriez vos amis et vous vous promeniez.

«Nous ne le faisons pas maintenant, pour des raisons évidentes, mais cela m’a ramené à un moment tellement perdu.

Jenkins, qui a passé une grande partie de son adolescence (y compris quelques fêtes d’anniversaire) dans les arcades du centre commercial, a tellement creusé le décor du Landmark qu’elle «ne voulait pas partir quand nous aurions fini. Il y avait quelque chose de très doux-amer dans … l’insouciance du sentiment d’être ici et je ne veux pas y aller, c’était intéressant de ressentir cela moi-même.

Aujourd’hui, le réalisateur admet que ce sentiment a en fait joué dans la décision, après plusieurs retards liés au COVID-19, de sortir «Wonder Woman 1984» à Noël à la fois dans les cinémas et sur le service de streaming de HBO, donc les cinéphiles partageant les mêmes idées où qu’ils soient peut également profiter d’un peu de nostalgie nécessaire.

«J’avais envie de la nourriture réconfortante de mon propre film (et) j’ai dû le regarder mille fois», dit Jenkins. «Tu devrais saisir le jour quand il y a un moment où vous pensez que ce que vous avez fait peut répondre aux besoins et aux désirs des autres.

Contributeur: Andrea Mandell