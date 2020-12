Kristen Wiig comme Barbara Minerva dans Wonder Woman 1984. | Clay Enos / DC Comics

Pourquoi Barbara Minerva voulait-elle se transformer en une femme chat sexy et sexy?

Wonder Woman 1984 bascule pour les clôtures dans ses 150 minutes d’exécution. Le film, le deuxième de la dernière franchise de DC, est à la fois un retour de Diana Prince de Gal Gadot et un regard mélancolique sur la solitude de sa vie. Steve Trevor de Chris Pine est également de retour, malgré son sort à la fin du premier film; son comeback plonge le film dans une réunion romantique, un territoire amoureux sans contrepartie. Dans le même temps, le magnat du pétrole ignoble de Pedro Pascal, Maxwell Lord, sombre dans une folie insatiable et succombe à sa soif de pouvoir, tout en entraînant les États-Unis, enracinés dans la guerre froide, dans une guerre nucléaire totale.

Nous nous retrouvons avec une partie de la romance, une partie de la période des années 80 et un commentaire politique mondial en partie maladroit. Oh, et c’est aussi un film de super-héros.

Mais dans sa tentative d’être toutes ces choses à la fois, WW84 rend un mauvais service à ce qui aurait pu être son plus grand atout: la performance sournoise de Kristen Wiig dans le rôle de Barbara Minerva, alias Cheetah.

La méchante emblématique de la bande dessinée passe du temps à l’écran dans les premier et deuxième actes du film, permettant à Wiig de maîtriser sa maladresse sociale et sa comédie grinçante alors que nous rencontrons la livresque Barbara. Elle et Diana sont des collègues du Smithsonian, et elles nouent rapidement une amitié après leur première réunion de travail.

Mais après que Barbara et Diana aient fait des vœux qui accordent à Barbara les forces de super-héros et le sex-appeal qu’elle envie de son nouvel ami (et rendent à Diana son petit ami), le film oublie largement Barbara. Elle ne devient rien d’autre qu’un méchant secondaire, une note de bas de page dans l’histoire plus large.

Le manque relatif de temps à l’écran de Barbara ne nous permet pas d’explorer ce qui fait vibrer le personnage – comment le passage d’un scientifique penaud à une femme fatale sexy affecte sa psyché. Peut-être que le film a montré sa main en premier lieu: nous n’apprendrons jamais grand-chose sur qui est Barbara, de toute façon, au-delà du fait qu’elle est ringarde, solitaire et échangerait tout dans le monde pour être élégante, populaire et admirée. Mais cette adaptation au niveau de la surface est un gaspillage d’un personnage qui, dans les bandes dessinées, est l’ennemi juré compliqué et fascinant de Wonder Woman.

À l’instar de ses collègues surveillants le Joker, Lex Luthor, Magneto et d’autres, Cheetah est bien-aimée et réputée pour avoir son propre éventail de traits et de défauts – elle est plus que simplement «maléfique». La beauté de ces méchants est que même si nous ne sommes peut-être pas d’accord avec eux, nous pouvons parfaitement comprendre pourquoi ils agissent comme ils le font et être un conduit pour réfléchir à nos propres erreurs et tragédies.

Et un guépard peu profond n’est pas seulement une déception pour les téléspectateurs. Cela ne change rien à Wonder Woman elle-même.

Pourquoi Cheetah, umm, est-il un guépard?



Barbara commence le film en tant que nerd livresque peu sûr de lui. « Lonely single woman » est un trope sur lequel de nombreux films de super-héros s’appuient pour créer leurs méchants, en particulier les méchantes féminines – comme Catwoman dans Retour de Batman, Poison Ivy dans Batman et Robin, et même Harley Quinn de SEscouade uicide et Oiseaux de proie la célébrité. Un défaut commun dans certaines de ces représentations, cependant, est que la transformation ringard-sexy est plus préoccupée par l’esthétique que par les traits de caractère. Ces transformations laissent finalement l’intelligence, les émotions, les aspirations et la vie intérieure du personnage inexplorées.

Ce manque de curiosité se manifeste dans WW84, car le bonheur de Barbara est uniquement déterminé par son apparence. Elle passe de la conscience de soi à porter des tenues moulantes et termine le film en guépard anthropomorphe, sans trop d’explications. Et cette évolution surréaliste en dit long sur la façon dont le film la voit.

La transformation de Barbara en Cheetah dans les bandes dessinées est, comme beaucoup d’histoires d’origine de bandes dessinées, désordonnée et étrange. Son histoire a été réécrite et recomposée plusieurs fois, mais généralement, elle implique une divinité nommée Urzkartaga qui accorde à Barbara des pouvoirs divins; Barbara recherche activement ces pouvoirs ou en est maudite contre sa volonté. Bien que ces histoires puissent être inconfortables à lire maintenant (beaucoup d’histoires de bandes dessinées plus anciennes ne vieillissent pas bien à cause de points de vue dépassés et sexistes) et étranges (une version de l’histoire d’origine de Barbara est que sa transformation en Cheetah va de travers parce qu’elle vierge, la condamnant à une vie de douleur sous forme humaine), ils nous en disent au moins plus sur le personnage, ce que ces nouveaux cadeaux de type demi-dieux signifient pour elle et comment ils affectent sa vie.

Certes, plonger dans la complexité de l’ajout d’un autre dieu dans le mélange et comment cela bouleverse l’évolution de Barbara Urzkartaga aurait pu être trop compliqué pour tourner dans une histoire à l’écran. Mais ce que nous avons dans WW84 n’avait presque pas de profondeur du tout: Barbara veut juste être belle, forte et désirée, et c’est tout ce qui la motive.

D’après le peu que nous savons de la vie personnelle de Barbara WW84, il ne semble pas qu’elle ait trop mal. Elle est intelligente et a un bon travail au musée. Elle apporte régulièrement de la nourriture à un sans-abri en rentrant du travail. Le pire dans le fait d’être Barbara, c’est qu’elle n’attire pas l’attention des hommes pour qui elle a le béguin. Quand elle obtient ses pouvoirs initiaux de la pierre de rêve mystique que le FBI lui remet pour inspection, elle est aussi heureuse qu’elle ne l’a jamais été, beaucoup moins seule et beaucoup plus respectée par ses pairs. Mais nous ne voyons pas comment cette soi-disant «patte de singe» affecte négativement sa vie, sauf pour ne pas se souvenir de donner à manger à son amie sans-abri et peut-être être un peu trop physiquement agressive en public.

Parce que nous ne savons pas à quel point la vie de Barbara était vraiment mauvaise ou bonne avant sa transformation, cela ne fonctionne pas non plus comme un fantasme de pouvoir. Cela aurait pu être plus puissant si WW84 a expliqué comment, malgré son intelligence, Barbara a été négligée au travail pour les promotions, par exemple; nous n’obtenons que peu de traces de la façon dont elle est ignorée par tout le monde. Le film aurait même bénéficié d’une petite explication sur la façon dont Barbara s’est intéressée aux gemmes et au monde antique en premier lieu.

Le manque de premier plan entrave l’impact de la transformation ultime de Barbara en Cheetah. Nous sommes laissés à déduire sur la base du peu que le film nous donne quant à la raison pour laquelle Barbara est maintenant un félin, en particulier; Barbara se transforme en guépard parce qu’elle doit empêcher Wonder Woman d’annuler tous les souhaits du rock exaucant les souhaits, et même si elle a donné un coup de pied au cul de Wonder Woman dans sa forme actuelle, peut-être qu’elle a besoin de se transformer en guépard – un «prédateur suprême », Dit-elle à Lord – pour finalement la vaincre. Je suppose. Qui sait?

Mais même si cette lecture généreuse en est l’ampleur, il n’y a pas de moment réel où nous voyons Barbara réfléchir sur son humanité perdue ou peser ce que signifie devenir un chat-humain à fourrure. On ne voit même pas le moment où elle se transforme en chat! Peut-être qu’elle aime sa nouvelle forme, bien qu’elle ne montre aucune envie de se transformer en chat avant d’arriver près du point culminant du film tout couvert de fourrure. Peut-être déteste-t-elle ce métier mais est-elle obligée de rester comme une personne-chat bizarre et vaguement chaude parce qu’elle est plus agile que son corps humain ne l’était auparavant. L’une ou l’autre de ces options de narration serait valable, et c’est dommage que nous n’ayons rien obtenu de près de l’état psychologique ou de la vie intérieure de Barbara. WW84.

Le manque de développement de Cheetah modifie également la profondeur de Wonder Woman

La partie la plus frustrante de la représentation de Cheetah dans le film est que cela aurait pu être l’occasion de montrer en relief les propres défauts et l’héroïsme de Wonder Woman.

Dans la séquence d’ouverture, lors des matchs amazoniens de CrossFit à Themyscira, une très jeune Diana est représentée affrontant des Amazones à leur apogée qui sont plus âgées, plus grandes, plus sages, plus fortes, plus rapides qu’elle. Pourtant, grâce à son sang et à son ingéniosité demi-dieu, elle commence à battre chacun dans une course de type Ironman. Mais la malchance la fait tomber de son cheval, et bien qu’elle se rétablisse et remporte presque tout, Antiope, le général amazonien qui encadre également Diana, la disqualifie. Diana fait une crise de colère alors qu’elle regarde une autre victoire d’Amazon à la place.

J’ai adoré cette scène, car elle montrait que Diana, bien qu’elle ait bon cœur et qu’elle veuille protéger les gens, a aussi un ego. Elle est amoureuse de la victoire et cherche toujours à obtenir l’approbation, ce que la réalisatrice Patty Jenkins obtient dans le premier film. Dans la séquence d’entraînement similaire à celle de l’original, Diana est vue sourire narquois alors qu’elle donne des coups de pied au cul de chaque Amazon, y compris en éliminant Antiope elle-même. Alors qu’elle bat chacun d’eux, Diana lève les yeux vers sa mère Hippolyta, comme si prouver qu’elle est la meilleure suscitera une sorte de réaction positive. Elle veut les éloges de sa mère, ce qui a conduit au plus gros défaut de Diana à l’âge adulte: Diana déteste absolument perdre.

Lorsque Barbara commence à devenir plus forte et à afficher les mêmes pouvoirs que Diana, le désir de Diana d’être la meilleure aurait pu bouillonner, montrant que, bien qu’elle soit une demi-dieu, elle était tout aussi humaine que le reste d’entre nous. Ce serait plus séduisant si le bœuf de Diana avec Barbara ne consistait pas seulement à arrêter Maxwell Lord et à corriger les torts du rock magique, mais aussi parce que Diana ne peut pas imaginer être la deuxième meilleure. Veut-elle sauver son amie ou est-elle menacée par elle? Peut-être les deux.

Il aurait été plus inconfortable de voir Diana peser comme une déesse et son amour pour Steve Trevor, si seulement Barbara était sur la photo et non Maxwell Lord. Éliminer complètement Lord de l’histoire aurait pu consacrer plus de temps à l’histoire de Barbara et Diana – en leur accordant plus de profondeur émotionnelle et plus de place pour étoffer leurs histoires parallèles sur la solitude, l’ego, l’admiration et l’amour. Vous savez, toutes les choses que le Seigneur a reçues tout au long du film.

Comme c’est souvent le cas avec les bandes dessinées, Diana aux prises avec ses propres défauts et sa propre humanité est plus intéressante pour moi que de vaincre un méchant. Sa force de super-héros, son invulnérabilité et sa super vitesse ne garantissent pas qu’elle est toujours meilleure que le reste d’entre nous. Surmonter l’ego et ancrer ce pouvoir avec la responsabilité est ce qui fait de Diana un héros. C’est dommage que nous n’allions jamais voir ce voyage, mais peut-être qu’avec de la chance, nous pourrions le voir se dérouler dans le troisième film qui vient d’être confirmé – peut-être celui où Barbara obtient son histoire légitime pour devenir Cheetah.