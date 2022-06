Comment Wölffer Rosé est devenu un style de vie des Hamptons

En fin de compte, cependant, l’héritage familial s’est avéré trop fort. En 2013, elle et Marc Wölffer ont repris Wölffer Estate. Ils avaient un atout majeur: Roman Roth, le vigneron d’origine allemande de Wölffer, qui était là depuis le début et avait obtenu plus de 90 notes de Wine Spectator pour ses chardonnays et merlots haut de gamme.

Mais ils se sont heurtés à des obstacles importants. Pour commencer, Marc Wölffer avait 16 ans de plus et avait grandi en Europe, donc les demi-frères et sœurs se connaissaient à peine. Mme Wölffer connaissait peu le vin. De plus, son père avait traité la cave comme un passe-temps, sans se soucier qu’elle tourne dans le rouge depuis des années. Mme Wölffer et son frère, cependant, envisageaient cela comme une carrière. Ils avaient besoin de faire des profits.

Un foyer de rosé à des kilomètres de Manhattan

Dès le début, Christian Wölffer et M. Roth se sont engagés à faire du rosé, estimant que le terroir de l’East End était parfait pour produire un “rosé élégant, amusant et polyvalent qui serait parfait pour les cocktails dans l’Est”, a déclaré M. Roth.

Tous deux cherchaient à produire un rosé sec et croquant comme ceux qu’ils connaissaient de leurs voyages en Provence, dans le sud de la France, où le rosé fait partie intégrante du style de vie de Saint-Tropez – un vin de soif (“vin pour étancher la soif”) pour à boire l’après-midi, ou en apéritif festif avec une salade niçoise ou une bouillabaisse saumâtre.