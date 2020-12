Ils ont voyagé tout au long de l’été 2019, y compris des voyages à Paris et à Tokyo. Il a parlé des soirées en amoureux, du superbe repas de Thanksgiving que la petite amie Pacheco a préparé pour un groupe de famille et d’amis, et de sa visite à Atlanta où il était occupé à tourner le drame indépendant. Blast Beat, qui a été projeté au Festival du film de Sundance en janvier. Valderrama a également décrit s’habiller avec Pacheco pour Día de Los Muertos comme leur « première célébration annuelle … ensemble », une implication évidente qu’il y en aurait beaucoup d’autres à venir.

À Noël dernier, elle a commandé un portrait de famille joyeusement macabre des deux avec Marrok, son chien– et, naturellement, il l’aimait.

«ShePutAFrameOnIt», a-t-il légendé la photo.

Quelques jours plus tard, il a mis une bague dessus.

Et maintenant, comme il l’a dit Trevor Noah il y a quelques mois, avoir une «baby-sitter intégrée» vivant à côté est sur le point d’être utile.

(Publié à l'origine le 30 janvier 2020 à 3 h HP)