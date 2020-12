Tandis que Jada comprenait d’où venait Adrienne, elle a également dit qu’elle ne voulait jamais «être ce qui m’a été fait par les femmes blanches».

« Je crois aussi que ce sont les types d’attitudes qui nourrissent la même chose que nous combattons », a déclaré l’actrice. «C’est comme, les gens nous regardent, ils disent: ‘Tu es noire et tu es une femme’, et ils nous placent automatiquement dans une catégorie. Donc, la regarder comme étant blanche, jeune et privilégiée, puis la mettre dans un catégorie, c’est la même chose. Donc, je le vois comme ce cycle. «

Pourtant, Adrienne a fait valoir qu’il n’était pas de leur responsabilité de «faire prendre conscience». Jada a accepté et a reconnu que la famille pourrait avoir du mal à avoir Olivia Discussion sur la table rouge. Pourtant, elle considérait cela comme une «pratique de compassion».

«Pour moi, cette jeune fille récolte les répercussions de certaines actions de ses parents», a déclaré la jeune femme de 49 ans. « Quand j’ai entendu son histoire, ça m’a juste rappelé Jaden [Smith], Willow et Trey [Smith]… En tant que parent, je me dis, oh, j’ai été dans cette position avec moi en pensant que je sais ce qui est le mieux pour mes enfants, et ensuite ils en subissent les conséquences. «

le Voyage de filles star a également déclaré que «ce n’est pas parce que vous avez des privilèges que vous avez des privilèges». « Le fait que Willow ait souffert pendant si longtemps en silence et se soit même tourné vers l’automutilation parce qu’elle n’avait pas le sentiment qu’elle avait le droit d’être blessée. J’ai dû faire face à cette partie aussi », a déclaré Jada . « Les gens disent: » Vos enfants iront bien parce qu’ils sont riches. On s’en fiche. » Et c’est douloureux et ce n’est pas vrai. J’ai l’impression qu’Olivia mérite cet espace. «