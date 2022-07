Comment William Olson, avocat de droite, a lancé Trump sur un complot électoral de 2020

Vers 5 heures de l’après-midi le jour de Noël en 2020, alors que de nombreux Américains célébraient en famille, le président Donald J. Trump était à son domicile de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, au téléphone avec un avocat conservateur peu connu. qui encourageait ses tentatives d’annuler l’élection, selon une note que l’avocat a écrite plus tard documentant l’appel.

L’avocat, William J. Olson, faisait la promotion de plusieurs idées extrêmes auprès du président. M. Olson a admis plus tard que certains d’entre eux pouvaient être considérés comme équivalant à déclarer la «loi martiale» et pouvaient même inviter à des comparaisons avec le Watergate. Le plan comprenait la falsification du ministère de la Justice et le licenciement du procureur général par intérim, selon la note de service du 28 décembre de M. Olson, intitulée « Préserver l’ordre constitutionnel », décrivant leurs discussions.

“Notre petit groupe d’avocats travaille sur un mémorandum qui explique exactement ce que vous pouvez faire”, a écrit M. Olson dans son mémo, obtenu par le New York Times, qu’il a marqué “privilégié et confidentiel” et envoyé au président. “Les médias appelleront cette loi martiale”, a-t-il écrit, ajoutant que “c’est une ‘fausse nouvelle'”.