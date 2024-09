Comment Wichita pourrait-elle modifier son plan de stationnement payant impopulaire ? Un rapport du personnel de la ville offre des pistes

Le personnel de la ville de Wichita étudie les options après qu’un projet visant à faire payer le stationnement public sur les 6 800 places du centre-ville ait suscité l’indignation des résidents et des propriétaires d’entreprises.

Le conseil municipal ne devrait pas prendre de mesures contraignantes lors de sa réunion de mardi. Et les recommandations officielles du personnel seront présentées dans 30 à 60 jours. rapport du personnel La réunion de mardi évoque plusieurs changements potentiels visant à rendre le plan plus acceptable pour les usagers du centre-ville.

Installation de parcomètres avec une heure de stationnement gratuit et 0,75 $/heure pour le temps restant (le plan initial stipule que tous les tarifs des parcomètres devraient être compris entre 0,75 $ et 2 $ par heure)

Tarifs journaliers réduits pour les employés du centre-ville

Parrainages de places de stationnement dans la rue (probablement par des entreprises)

Disponibilité de forfaits de stationnement à prix réduit (journaliers, mensuels)

Poursuite des accords de stationnement existants, avec ajustements tarifaires pour répondre aux besoins d’exploitation et de maintenance (cela pourrait préserver le stationnement gratuit dans la vieille ville, où les entreprises paient des frais d’entretien annuels pour l’entretien de leurs places de stationnement en vitrine)

Financement des coûts d’entretien et d’exploitation courants par les utilisateurs (pay to park) et des projets d’amélioration des immobilisations grâce aux recettes de l’impôt foncier

« Au cours des 15 dernières années, Wichita a continué à essayer d’équilibrer les coûts associés à l’exploitation et à l’entretien ainsi qu’à la gestion efficace du stationnement. Malheureusement, la ville a eu du mal à atteindre cet équilibre », indique le rapport.

Selon la ville, la norme du secteur en matière de systèmes de stationnement est d’investir entre 500 et 600 dollars par place et par an. Leurs données montrent que le système de stationnement du centre-ville de Wichita a généré 218 dollars par place en 2023.

La ville estime que ses garages de stationnement sont confrontés à des besoins d’entretien différé de 8 334 275 $.

« Cela n’inclut pas les problèmes d’entretien qui se sont présentés depuis cette évaluation et n’inclut pas les problèmes d’entretien dans nos parkings ou dans la rue », indique le rapport.

La ville a entendu les commentaires sur le plan de stationnement lors de près d’une douzaine de réunions publiques en août.

Selon le rapport du personnel, les principaux thèmes de ces réunions étaient que le stationnement payant pourrait décourager l’activité commerciale du centre-ville, que le système actuel de faibles tarifs de stationnement et de quasi-absence de contrôle fonctionne, que les entreprises ne peuvent pas se permettre de payer pour le stationnement, que les employés du centre-ville seraient pénalisés par le changement, et que l’entretien et la sécurité du système de stationnement « doivent être améliorés, mais pas uniquement par une augmentation des tarifs ».

Le mois dernier, le conseil a voté pour retarder indéfiniment l’achat de nouveaux parcomètres et d’autres équipements de contrôle du stationnement en réponse à l’accueil extrêmement négatif du public à l’égard du plan.

Les responsables affirment désormais qu’aucune refonte majeure du système de stationnement du centre-ville ne sera en place d’ici le 1er janvier 2025, date précédemment fixée par le personnel pour la mise en œuvre du stationnement payant.

