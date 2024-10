Comment WhatsApp gagne-t-il de l’argent ?

Getty Images Les principales applications de messagerie sont toutes gratuites, alors qu’est-ce qu’elles y trouvent ?

Au cours des dernières 24 heures, j’ai écrit plus de 100 messages WhatsApp. Aucun d’eux n’était très excitant. J’ai fait des projets avec ma famille, discuté de projets de travail avec des collègues et échangé des nouvelles et des potins avec des amis. J’ai peut-être besoin d’améliorer mon jeu, mais même mes messages les plus ennuyeux étaient cryptés par défaut et utilisaient les puissants serveurs informatiques de WhatsApp, hébergés dans divers centres de données à travers le monde. Ce n’est pas une opération bon marché, et pourtant ni moi, ni aucune des personnes avec qui j’ai discuté hier, n’avons jamais dépensé d’argent pour l’utiliser. La plateforme compte près de trois milliards d’utilisateurs dans le monde. Alors, comment WhatsApp – ou zapzap, comme on l’appelle au Brésil – gagne-t-il de l’argent ? Certes, il est utile que WhatsApp ait une énorme société mère derrière lui – Meta, qui possède également Facebook et Instagram.

Les comptes WhatsApp individuels et personnels comme le mien sont gratuits car Whatsapp gagne de l’argent grâce aux entreprises clientes souhaitant communiquer avec des utilisateurs comme moi. Depuis l’année dernière, les entreprises peuvent créer des chaînes gratuites sur Whatsapp, afin de pouvoir envoyer des messages qui seront lus par tous ceux qui choisissent de s’abonner. Mais ce pour quoi ils paient un supplément, c’est l’accès aux interactions avec des clients individuels via l’application, à la fois conversationnelles et transactionnelles. Le Royaume-Uni en est relativement à ses balbutiements ici, mais dans la ville indienne de Bangalore par exemple, vous pouvez désormais acheter un billet de bus et choisir votre siège, le tout via Whatsapp. « Notre vision, si nous faisons tout cela correctement, est une entreprise et un client devrait être en mesure de faire les choses correctement dans un fil de discussion », déclare Nikila Srinivasan, vice-présidente de la messagerie professionnelle chez Meta. « Cela signifie que si vous souhaitez réserver un billet, si vous souhaitez initier un retour, si vous souhaitez effectuer un paiement, vous devriez pouvoir le faire sans jamais quitter votre fil de discussion. Et puis revenez directement à toutes les autres conversations de votre vie. Les entreprises peuvent également désormais choisir de payer pour un lien qui lance un nouveau chat WhatsApp directement depuis une publicité en ligne sur Facebook ou Instagram vers un compte personnel. Mme Srinivasan me dit que cela vaut désormais « plusieurs milliards de dollars » pour le géant de la technologie.

D’autres applications de messagerie ont emprunté des chemins différents. Signal, plateforme réputée pour ses protocoles de sécurité des messages devenus standards dans l’industrie, est une organisation à but non lucratif. Elle affirme n’avoir jamais prélevé d’argent auprès des investisseurs (contrairement à l’application Telegram, qui s’appuie sur eux). Au lieu de cela, il fonctionne grâce aux dons, qui comprennent une injection d’argent de 50 millions de dollars (38 millions de livres sterling) de Brian Acton, l’un des co-fondateurs de WhatsApp, en 2018. « Notre objectif est de nous rapprocher le plus possible du soutien total de petits donateurs, en nous appuyant sur un grand nombre de modestes contributions de personnes qui se soucient de Signal », a écrit sa présidente Meredith Whittaker dans un article de blog l’année dernière. Discord, une application de messagerie largement utilisée par les jeunes joueurs, a un modèle freemium : l’inscription est gratuite, mais les fonctionnalités supplémentaires, notamment l’accès aux jeux, sont payantes. Il propose également un abonnement payant appelé Nitro, avec des avantages tels qu’un streaming vidéo de haute qualité et des emojis personnalisés, pour un abonnement mensuel de 9,99 $. Snap, la société derrière Snapchat, combine plusieurs de ces modèles. Il diffuse des publicités, compte 11 millions d’abonnés payants (en août 2024) et vend également des lunettes de réalité augmentée appelées Snapchat Spectacles. Et elle a encore un tour dans son sac : selon le site Forbes, entre 2016 et 2023, l’entreprise a gagné près de 300 millions de dollars. du seul intérêt. Mais la principale source de revenus de Snap réside dans la publicité, qui rapporte plus de 4 milliards de dollars par an.

