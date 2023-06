Comment Wes Anderson utilise les miniatures

Les miniatures dans les films sont bien plus courantes que vous ne le pensez, et l’un des cinéastes les plus élégants qui les maintiennent en vie est Wes Anderson.

L’utilisation de la miniature remonte à peu près aussi loin que les films, des cinéastes comme Georges Méliès les utilisant dans les années 1920.

Guerres des étoiles était révolutionnaire pour les effets visuels, mais la technologie informatique limitée des années 1970 obligeait les cinéastes à faire preuve de créativité. Pour réaliser leur vision ambitieuse, l’équipe d’Industrial Light and Magic a construit des miniatures complexes de navires, de tranchées et plus encore pour l’original. Guerres des étoiles.

Dans les années 2020, notre technologie informatique est meilleure que jamais. Et pourtant, encore aujourd’hui, les miniatures sont encore utilisées. Regarde juste Le Mandalorien, Coureur de lame 2049, Harry Potter, Le Chevalier Noiret plus.

Pour voir grand, les cinéastes font parfois petit. Découvrez la dernière vidéo de Vox pour en savoir plus sur les miniatures de l’un des maquettistes de Wes Anderson, Simon Weisse.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toute la bibliothèque de Les vidéos de Vox sur YouTube.