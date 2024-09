Comment « We Live in Time » d’Andrew Garfield et Florence Pugh capture l’amour et la perte (exclusif)

Nous pouvons contrôler nos choix, mais la seule chose que nous ne pouvons pas maîtriser, raccourcir ou augmenter est le temps.

DansNous vivons dans le temps, Tobias (Andrew Garfield) et Almut (Florence Pugh) l’apprennent à leurs dépens dans une histoire d’amour qui va et vient au fil des années, alors qu’ils naviguent entre une rencontre pleine de blessures, leurs carrières et le diagnostic de cancer d’Almut.

Pour le réalisateur John Crowley, la chronologie dispersée lui permet de transmettre des vérités plus profondes sur les relations et les liens. « L’aspect non linéaire du film lui a donné un degré de complexité et nous a permis de passer d’une facette à l’autre du mariage d’une manière qui nous a donné l’impression de pouvoir couvrir une énorme quantité de tons et de territoires émotionnels en un court laps de temps », explique-t-il. Divertissement hebdomadaire. « Cela a également rendu ce qui était déjà deux rôles consistants pour deux grands acteurs encore meilleurs, car c’est une épopée dans un format de carte postale. »

Andrew Garfield dans le rôle de Tobias et Florence Pugh dans le rôle d’Almut dans « Nous vivons à temps ».

Peter Mountain/StudioCanal



Bien que le film commence avec Almut et Tobias déjà en couple et avec une petite fille, le film se déroule ensuite la nuit de leur première rencontre, lorsqu’Almut percute Tobias, qui est à la recherche d’un stylo pour signer ses papiers de divorce, avec sa voiture. L’histoire saute et saute entre cette rencontre mignonne, la séquence d’événements qui mène à leur relation (y compris un monologue de cuisine émouvant de Tobias), le premier diagnostic de cancer d’Almut, son succès croissant en tant que chef, sa préparation pour le Bocuse d’Or (essentiellement les Jeux olympiques culinaires), et plus encore.

« J’ai toujours eu l’ambition de comparer trois périodes de temps – une sur une journée, une sur six mois et une sur cinq ans – et de capturer, dans ce cadre, ce que l’on ressent lorsqu’on est au cœur d’une relation », poursuit Crowley. « Nous ne vivons pas nos vies de manière particulièrement linéaire. Si vous repensez à une relation, il peut souvent s’agir de fragments de souvenirs, dont certains peuvent être assez longs et profonds et peuvent se jouer comme une pièce en un acte, tandis que d’autres peuvent être un instantané. Il s’agit de deux personnes qui essaient de se créer une vie. Que devient le sens de tout cela lorsque le temps est réduit ? »

Pugh, dont Almut est un chef ambitieux et une âme farouchement aimante, trouve que cette approche lui a permis de donner plus de poids à chaque scène, même si ce n’était pas si différent du tournage non chronologique, comme c’est la norme dans la plupart des films. « Chaque scène d’un film est là pour une raison précise, mais quand elle saute comme ça, chaque instantané que vous voyez dans la vie de leur personnage est un souvenir essentiel », dit-elle. « C’est l’événement principal de ce qui se passe. En ce sens, j’ai senti qu’il y avait une raison à chaque scène, à la façon dont elle faisait en sorte que le reste de ces époques au cours des 10 années se superposent les unes aux autres. Cela m’a permis d’être un peu plus attentive aux détails de chaque instant. »

Florence Pugh dans le rôle d’Almut dans « Nous vivons dans le temps ».

Peter Mountain/StudioCanal



« Les différents résultats se retrouvent dans chaque scène », explique-t-il. « Ils se situent dans la possibilité du choix fait dans chaque scène. On peut voir les différents résultats dans les yeux de ces deux personnages. À chaque instant, à chaque conversation, à chaque décision, on a l’impression qu’il y a mille façons différentes dont cela peut se passer, et ce c’est le choix ». Garfield entend cela comme quelque chose de plus spirituel, ne voyant pas réellement ces multiples options à l’écran, mais plutôt, dans leurs performances, alors qu’ils scrutent tous deux une pièce ou le visage de l’autre en essayant de parvenir à une conclusion à un moment donné.

Crowley ajoute : « Ce qu’il veut dire, c’est que la vie est contingente. Ce sont en réalité de petits choix que quelqu’un fait, et il n’est pas conscient que cela a quelque chose à voir avec le destin. Votre vie ne tient qu’à un fil, et peut-être qu’en regardant en arrière, cela a du sens, mais pas en allant de l’avant. »

Pour Garfield, la structure narrative souligne également le sens du destin du film. « C’était amusant de traiter les causes et les effets de chaque événement », explique-t-il. « Il y avait quelque chose dans le scénario qui m’a vraiment séduit, le sens du mystère de la vie et ce fil d’or invisible entre tous ces différents événements qui sont apparemment si disjoints, mais qui viennent étayer l’idée du destin. »

Andrew Garfield dans le rôle de Tobias dans « Nous vivons à temps ».

Peter Mountain/StudioCanal



Nick Payne, qui a écrit le scénario, a également écrit la pièce Constellations, Garfield expérimente également le temps dans une relation. Cette pièce de théâtre introduit également le concept du multivers et l’idée qu’il existe un million de choix et de résultats différents dans toute relation. Crowley et ses acteurs voulaient plutôt donner l’impression d’une marche vers l’inévitable. Pourtant, Garfield a le sentiment que toutes ces possibilités se jouent dans les choix palpables qui ne sont pas exprimés.

Pour créer un lien intense, parfois hilarant, parfois déchirant, le scénario exige une alchimie exquise entre les deux protagonistes. Pour Garfield et Pugh, il ne s’agissait pas tant d’établir une relation ou de sortir dîner ensemble. C’était plus intangible que ça. « Quelque chose de très magique s’est produit immédiatement », s’enthousiasme Pugh. « Nous voulions être formidables l’un pour l’autre, nous voulions nous rencontrer et nous voulions être là l’un pour l’autre. Cela a évolué naturellement et est devenu plus fort et plus instructif chaque jour, donc à la fin du film, c’était comme si nous disions au revoir à tout un monde que nous avions créé et à toute une idée de ce qu’était leur vie. »

Garfield ajoute qu’il recherche les mêmes qualités chez un partenaire d’acteur que dans ses relations dans la vie réelle. « C’est ce que l’on espère toujours dans une relation avec quelqu’un dans notre vie », dit-il. « Qu’il s’agisse d’un parent, d’un ami, d’un partenaire, il y a une troisième chose divine qui se crée ensemble et qui est une énergie. C’est peut-être une alchimie, ces deux âmes qui se rencontrent et l’énergie qu’elles apportent dansent ensemble d’une manière profonde. Ils se reconnaissent l’un dans l’autre. »

Tobias (Andrew Garfield) et Almut (Florence Pugh) dans « Nous vivons à temps ».

Peter Mountain/StudioCanal



Vous voulez plus d’informations sur le cinéma ? Inscrivez-vous à L’hebdomadaire de divertissement newsletter gratuite pour obtenir les dernières bandes-annonces, des interviews de célébrités, des critiques de films et bien plus encore.

D’une certaine manière, Garfield a pu facilement s’y retrouver, car il a un lien très personnel avec le sujet du film. Il a perdu sa mère d’un cancer du pancréas en 2019, et raconter l’histoire de deux partenaires qui se débattent avec les conséquences d’un diagnostic similaire a fait remonter tout cela à la surface. « C’était un cadeau », dit-il à propos de l’expérience de faire le film. « Le deuil est un cadeau. C’est l’une des beautés de ce film : il présente le deuil comme l’un des seuls points d’accès au véritable amour. Il n’y a aucun moyen de faire l’expérience d’un lien avec la vie tant que nous ne comprenons pas et ne faisons pas l’expérience d’un lien avec la mort. C’est la récupération du deuil comme un cadeau, comme un rappel de savoir combien vous avez aimé et combien vous continuez à aimer. Tout l’amour non exprimé est ce que le deuil manifeste. »

Garfield espère que les expériences qu’il transmet à Tobias réconforteront les autres. « Ce qui est incroyable, c’est que c’est universel », conclut-il. « C’est comme ça depuis la nuit des temps, et tout le monde dans le public va vivre une certaine version de cette expérience. C’est rassurant de savoir que cette douleur unique que je ressens n’est pas si unique que ça. Elle est unique pour moi, mais elle est partagée par tous les autres êtres humains qui vivent d’une manière qui est pleine de désir de se connecter et de vivre une vie pleine de sens. »

Nous vivons dans le temps sort en salles le 11 octobre.