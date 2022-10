Comment Washington extrait des milliards d’entreprises étrangères avec des affaires judiciaires excessives

Les États-Unis ont infligé une amende à une entreprise française pour avoir financé des « terroristes », mais lorsque Washington le fait, on les traite de « combattants de la liberté »

Le gouvernement américain est indigné que le géant français du ciment, Lafarge, ait reconnu avoir trafiqué et traité avec des terroristes dans une zone de guerre, payant 6 millions de dollars aux djihadistes d’Al-Qaïda et d’Al-Nusra en Syrie. Rien qu’une amende de près de 800 millions de dollars infligée par Washington ne puisse réparer, apparemment. Mais pourquoi les États-Unis ne sont-ils jamais tenus responsables de stratagèmes similaires ?

L’usine de Lafarge entre Alep et la frontière turque venait d’ouvrir l’année précédant le déclenchement du conflit en Syrie en 2011 – encore une autre guerre par procuration occidentale dans un État énergétiquement stratégique. soutenu par l’Occident “rebelles syriens » n’a finalement pas réussi à renverser le président Bashar Assad, tandis que des groupes djihadistes ont inondé la zone pour exploiter le chaos. Alors, comment une entreprise continue-t-elle à opérer dans une zone de guerre active ? En payant des groupes djihadistes sur le champ de bataille où il essaie de gérer une entreprise, apparemment. Lafarge, qui a fusionné avec la multinationale suisse Holcim Group en 2015, vient de plaider coupable aux États-Unis plus tôt cette semaine pour ce qui est caractérisé comme une sorte de régime de protection des employés et des dirigeants, acceptant de payer une amende de 777,8 millions de dollars au Trésor américain, marquant le première fois qu’une entreprise est condamnée aux États-Unis pour avoir soutenu des terroristes.

« En pleine guerre civile, Lafarge a fait le choix impensable de mettre de l’argent entre les mains de l’Etat islamique, l’une des organisations terroristes les plus barbares au monde, pour qu’il puisse continuer à vendre du ciment. a déclaré le procureur américain Breon Peace pour le district oriental de New York dans un communiqué. “Lafarge l’a fait non seulement en échange de l’autorisation d’exploiter sa cimenterie – ce qui aurait été déjà assez mauvais – mais aussi pour tirer parti de sa relation avec l’Etat islamique pour un avantage économique, en sollicitant l’aide de l’Etat islamique pour nuire à la concurrence de Lafarge en échange d’une réduction des parts de Lafarge. Ventes.”

Ainsi, en échange de la tricherie de la France sur le terrain de jeu mondial, le gouvernement américain a tiré parti de son pouvoir par le biais de sa loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) pour porter son propre coup à la concurrence. Lafarge est également mis en examen en France, mais que fait une entreprise française jugée devant un tribunal américain ? Eh bien, les États-Unis – contrairement à d’autres pays – ont l’habitude de chercher activement à utiliser leur système judiciaire comme un instrument brutal contre des concurrents étrangers – ce qu’ils peuvent faire tant qu’une entreprise étrangère est impliquée de quelque manière que ce soit avec Wall Street ou les États-Unis. dollar, ou même un serveur américain.

Les entreprises françaises ont été ciblées à plusieurs reprises par le DOJ américain, mais certains cadres français de haut niveau admettent en privé qu’il faut être assez naïf pour penser que ce type de pratique est rare ou limité à la France. Ils estiment également que le ciblage par le ministère américain de la Justice est très sélectif. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Des dirigeants de la multinationale française Alstom, par exemple, ont été accusés par les États-Unis de corruption, menacés de peines de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans, et le résultat final qui a tout réglé a été le paiement de 772 millions de dollars de sanctions pénales au gouvernement américain et à la vente du fleuron industriel français – le savoir-faire nucléaire d’Alstom – à l’entrepreneur du Pentagone, General Electric. La société britannique Amersham a été acquise par GE alors qu’elle faisait face à des accusations de pots-de-vin à l’Irak afin d’obtenir des contrats dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture des Nations Unies. La banque française Société Générale a payé 585 millions de dollars en 2018 pour régler ce que le DOJ a appelé un « système de pots-de-vin pluriannuel en Libye ». Et le géant français de l’énergie, Total, a payé près de 400 millions de dollars d’amendes aux caisses américaines en 2013 pour régler des accusations liées à des activités commerciales en Iran lourdement sanctionné.

La société de télécommunications suédoise Ericsson a versé 1 milliard de dollars au DOJ en 2019 pour éviter des poursuites pour 17 années présumées de corruption s’étalant entre 2000 et 2016 de la Chine à l’Afrique de l’Est. L’année dernière, il a été accusé d’avoir commis une infraction au cours de son mandat de trois ans par un tribunal américain. “contrôle de la conformité” période de plus grande transparence sur le principal concurrent mondial des États-Unis.

Ce n’est pas comme si Washington ne soutenait pas aussi les djihadistes, euh, “combattants de la liberté,” dans les zones de guerre du monde entier, de l’Amérique latine à l’Afrique et au Moyen-Orient – et même spécifiquement en Syrie. La presse occidentale a souligné que l’opposition syrienne soutenue par l’Occident a finalement fusionné avec Al-Qaïda. Et qui a payé pour former et équiper ces « rebelles syriens modérés », au moins certains d’entre eux ont fini par devenir des recrues d’Al-Qaïda ? Le même Oncle Sam – via la CIA et le Pentagone – qui a juré de traquer les terroristes après avoir tenu Al-Qaïda directement responsable des attentats sur le sol américain le 11 septembre 2001. Nous parlons de milliards de dollars des contribuables américains qui ont finalement fini par former des djihadistes. Et personne ne traîne ce bon vieil Oncle Sam en justice pour ça. Et avant que quiconque n’affirme qu’une opération de renseignement gouvernementale est différente des actions d’entreprises, un document du renseignement militaire français obtenu par la presse du pays l’année dernière a noté que l’agence d’espionnage était au courant depuis 2014 des paiements de Lafarge aux djihadistes.

Ainsi, les méthodes françaises et américaines peuvent être différentes, mais le résultat final est le même. Mais il est amusant de voir Washington saisir publiquement ses perles alors qu’il extrait des centaines de millions de dollars d’un concurrent pour amortir son évanouissement à cause de sa sensibilité morale si profondément offensée.