Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff dans WandaVision. | Studios Marvel

L’épisode six révèle qu’une fois que vous quittez Westview, vous n’êtes plus jamais le même.

Les spoilers suivent pour WandaVision épisode six.

WandaVisionLe sixième épisode a montré ce qui se passe lorsque vous placez un pansement sur une blessure par balle dans l’univers cinématographique Marvel: la blessure devient encore plus grande, le rayonnement cosmique se développe, des superpuissances émergent et les problèmes se multiplient de manière exponentielle.

À la fin de l’épisode cinq, Vision était sur le point de déchiffrer toute cette saga. Il a rassemblé les pièces que Wanda manipulait la ville de Westview avec son pouvoir (mais peut-être pas tout de son propre chef). Alors le synthezoïde l’a confrontée, et juste au moment où les deux étaient sur le point de s’affronter, son frère Pietro – joué par Evan Peters et non Aaron Taylor-Johnson, dans un bouleversement intrigant – a interrompu la scène.





Dans l’épisode six – qui a canalisé la sitcom du début des années 2000 Malcolm au milieu – tous les conflits de brassage de l’épisode cinq et les éventuelles rides multivers ont été emportés.

L’épisode s’ouvre avec tout le monde oubliant apparemment ce qui s’est passé. Pietro s’écrase sur le canapé, et Wanda et Vision célèbrent Halloween dans leurs costumes de bande dessinée vintage. Les jumeaux de Wanda ont maintenant 12 ans, l’âge idéal pour jouer des narrateurs à la Malcolm qui brisent constamment le quatrième mur.

Mais il y a aussi quelques lignes qui soulèvent les sourcils, y compris une mention très pointue de «kickass» – le nom de la franchise de super-héros dans laquelle Taylor-Johnson, qui a joué Pietro dans le MCU, est également apparu.

Malgré le fait que tout le monde semble avoir été «réinitialisé» pour le début de l’épisode (ce qui est conforme à la façon dont la plupart des sitcoms sont plus épisodiques que séquentielles), Vision sait que quelque chose ne va pas et tente de s’aventurer au-delà de l’hexagone de Wanda vers un résultat désastreux.

Pendant ce temps, en dehors de Westview et de l’hexagone, le directeur de SWORD Tyler Hayward n’est vraiment pas furtif pour assumer le rôle de WandaVisionC’est grand méchant. Il continue d’aggraver la situation, faisant valoir que Wanda est une menace qui doit être éliminée car SWORD ne peut pas la contrôler. Quiconque a regardé si loin WandaVision, ainsi que les héros du «monde réel» de la série – Darcy, Agent Woo et Monica Rambeau – en savent plus.

Hayward expulse le trio de la base SWORD, mais ils parviennent à se faufiler et à pirater son ordinateur système. Ils découvrent que Hayward a suivi Vision tout le temps et a un projet secondaire secret appelé «Project Cataract».

Mais en plus de Hayward devenant le méchant intrigant et heureux de la gâchette qu’il était si clairement en train de devenir, cet épisode a également apporté des révélations plus importantes, peut-être moins manifestement annoncées.

WandaVision semble raconter l’histoire d’origine des super-héros de Monica Rambeau



merveille Teyonah Parris comme Monica Rambeau dans WandaVision.



Dans l’épisode cinq, nous savions que les analyses médicales de Monica devenaient anormales après avoir été zappées de la sitcom Westview de Wanda, laissant peut-être entendre que son ADN et ses cellules avaient été modifiés. Le sixième épisode l’a confirmé. Darcy, en piratant le système SWORD, a trouvé les scans médicaux de Monica et a appris que ses cellules étaient réécrites au «niveau moléculaire». La raison, supposait-elle, était que Monica avait traversé le champ de force Westview deux fois – une fois lorsqu’elle y était entrée et une fois lorsqu’elle a été zappée – ce qui a apparemment réécrit les cellules de son corps.

C’est un énorme indice pour les lecteurs de bandes dessinées, car il semble que Marvel pourrait très bien jeter les bases pour que Monica manifeste ses propres superpuissances – le passage dans le champ hexadécimal de Wanda n’est pas sans rappeler une araignée radioactive mordant Peter Parker ou des rayons gamma transformant Bruce Banner dans le Hulk. Dans les bandes dessinées de Marvel, Monica obtient des pouvoirs après avoir été exposée et bombardée par l’énergie cosmique.



John Romita / Marvel Monica est zappée dans Amazing Spider-Man Annual # 16.

Après avoir absorbé cette énergie dans son corps, Monica a le pouvoir de se transformer en diverses formes d’énergie. Ces formes d’énergie lui permettent de tirer des éclairs d’énergie, mais elles lui permettent également de filer à grande vitesse, y compris la vitesse de la lumière:



Kenneth Rocafort / Marvel Monica Rambeau.

Acquérir des pouvoirs qui impliquent de manipuler la lumière et l’énergie en apparaissant sur l’émission de télévision de Wanda (qui dans son existence même implique la transmission et la diffusion d’images et de sons), et en passant à travers un champ hexadécimal qui émet un rayonnement de fond cosmique micro-ondes («une quantité colossale de CMBR »Est comment Darcy l’a décrit dans l’épisode quatre), s’aligne commodément avec les bandes dessinées.

La petite faille astucieuse ici est que, pour le moment, Monica est le seul personnage à avoir traversé le champ hexadécimal deux fois. Cela aiderait à expliquer pourquoi elle serait la seule «résidente» de Westview à se retrouver avec des pouvoirs, à condition qu’aucun des autres ne traverse le terrain une seconde fois.

Nous en apprenons davantage sur les pouvoirs de déformation de la réalité de Wanda

Le moment «oh mon dieu» de l’épisode six survient dans ses 10 dernières minutes. Les garçons de Wanda, Tommy et Billy, commencent à manifester leurs propres super pouvoirs. Tommy a la super vitesse de Pietro et Billy semble avoir la télépathie de Wanda. Billy se rend compte que Vision a essayé de quitter l’hexagone de Wanda et est maintenant en train de mourir parce qu’il ne peut apparemment pas vivre au-delà de ses limites (les effets visuels lorsque Vision sort du terrain ressemblent beaucoup à l’époussetage de Thanos. Avengers: guerre à l’infini se casser).

Billy parle à Wanda de la vision en fuite et mourante. Puis, avec une surtension, Wanda augmente le rayon de l’hex pour engloutir presque toute la base de SWORD et plonger tout le monde sauf Monica, l’agent Woo et Hayward dans sa réalité de sitcom. Darcy, qui a été séparée de ses copains, est également plongée dans le champ hexagonal.

Ce qui me ressort, c’est que lorsque Vision a essayé de «quitter» l’hexagone, il a rencontré Agnès, qui agissait anormalement. Il a deviné que plus les résidents de Westview sont éloignés de Wanda, moins elle a de contrôle sur eux. Il a fait son petit esprit zappé sur elle – le même qu’il a utilisé sur son collègue dans l’épisode cinq – et elle s’est détachée de son personnage, racontant à Vision son passé en tant que vengeur et lui demandant de l’aider.

C’est un moment courbe, et pas seulement parce que, jusqu’à présent, Agnès a semblé fonctionner comme la deus ex machina de Wanda et comme une référence à une sorcière de bande dessinée nommée Agatha Harkness qui a un passé avec Wanda. Cela semble très significatif parce que Vision semble toujours ne pas se souvenir de son passé et aucune idée de qui sont les Avengers, ce qui laisse entendre que ce n’est pas la même Vision, ou du moins ce n’est pas la même conscience que celle que nous savoir des films.

L’autre chose intrigante à propos de la surtension de Wanda et du cliffhanger de l’épisode six est à quel point il reflète Maison de M.

Maison de M est un événement de bande dessinée Marvel de 2005 dans lequel Wanda crée sa propre réalité fantastique tandis que les Avengers et les X-Men réfléchissent à la façon de l’arrêter alors que ses pouvoirs constituent une menace cataclysmique mondiale. Dans Maison de M, lorsque Wanda est confrontée à ce qu’elle fait, elle se déchaîne en utilisant encore plus ses pouvoirs et en attirant plus de gens dans son monde fantastique. C’est un peu comme ce qui se passe WandaVision, avec SWORD menaçant de perturber sa réalité et Wanda ripostant en amenant tout le monde dans l’hexagone. contrairement à Maison de M, les seuls héros restés en dehors de Westview qui peuvent aider Wanda et la sauver d’elle-même – à moins d’un camée à couper le souffle d’un Vengeur ou deux – semblent être Monica et l’agent Woo.