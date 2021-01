Les Avengers ont eu affaire au super-vilain cosmique Thanos. À quel point un public de studio en direct pourrait-il être mauvais?

La sorcière héroïque Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et son amour pour Android Vision (Paul Bettany) traversent des décennies d’histoire de la sitcom télévisée dans «WandaVision» (diffusant les deux premiers épisodes vendredi, puis chaque semaine), le premier de plusieurs séries de streaming Disney + qui élargissent le grand -Écran Univers cinématographique Marvel. Olsen et Bettany étaient à zéro pour cette nouvelle évolution, enregistrant le premier épisode inspiré de «Dick Van Dyke Show» de «WandaVision» devant une foule.

Olsen avoue avoir été «terrifié» au préalable. «Je repensais vraiment dans ma tête, ‘Ouais, mais si nous vraiment gâcher, nous allons recommencer. «

Bettany dit qu’il était également «vraiment résistant. J’ai essayé de m’en sortir. « Mais au moment où le public riait, » nous nous sommes tous sentis intrépides après avoir pris cette décision tonale et plongé dans l’inconnu. «

Avis du critique:Critique: La sitcom trippante Disney + de Marvel « WandaVision » est drôle mais frustrante

«WandaVision» laisse tomber ses personnages principaux dans la banlieue Westview des années 1950, apparemment idyllique et en noir et blanc. Vision se met au travail – bien qu’il ne sache pas exactement ce qu’il fait – Wanda est une femme au foyer magique et ils ont une voisine curieuse nommée Agnes (Kathryn Hahn). Chaque épisode trouve Wanda et Vision dans une configuration farfelue, comme faire un acte magique à l’émission de talents de la ville, imitant les époques de la comédie télévisée, avec des hochements de tête à des séries allant de «Bewitched» et «The Brady Bunch» à «Family Ties» et «Malcolm in the Middle », avec de fausses publicités.

«Nous n’essayons pas de satiriser ou de parodier les sitcoms. Nous essayons de les recréer authentiquement, même aussi absurde que «The Brady Bunch», »dit Olsen.

« Ils décident de simplement le prendre sur le menton et de l’accepter », ajoute Bettany du couple principal. «Alors qu’ils commencent à travers le siècle américain à une vitesse vertigineuse à travers différentes sitcoms, Vision est le premier à dire ‘Attendez une seconde. Il y a quelque chose qui cloche dans cette ville. Cela ne peut pas être juste. Alors il commence à enquêter et le public l’accompagne.

Ce ne serait pas un projet Marvel si tout était normal. Wanda et Vision remarquent des choses étranges dans leur vie rétro, faisant allusion au mystère à combustion lente qui est «complètement connecté à Wanda et Vision et à la façon dont nous les connaissons», taquine Olsen.

L’émission met également enfin en lumière ces deux personnages, qui ont passé des années à jouer des rôles de soutien à des personnages plus prestigieux comme Captain America de Chris Evans et Tony Stark de Robert Downey Jr. dans les films à succès Marvel.

Bettany a été dans l’univers cinématographique Marvel depuis le début, d’abord en tant que voix de l’utile AI JARVIS de Stark dans «Iron Man» de 2008, puis, sous beaucoup de maquillage, en tant que puissante Vision dans «Avengers: Age of Ultron» de 2015. » Ce film présentait également la première apparition d’Olsen en tant que Wanda, d’abord en tant qu’antagoniste vengeur et plus tard en héros réticent. Il y a même un moment où une vision volante se précipite pour sauver Wanda, avec un regard entre eux qui agit comme un œuf de Pâques pour leur romance dans les bandes dessinées et une taquine de leur relation à venir dans les films.

«Nous l’avons fait parce que nous savions que si nous en avions la chance, nous serions ravis de continuer à bâtir sur cela», déclare Kevin Feige, producteur de «WandaVision» et directeur de Marvel Studios.

Après avoir été présenté comme «cet être omnipotent mais totalement naïf», Vision est ironiquement devenu l’un des personnages les plus humains des Avengers, dit Bettany. «Et maintenant, nous ajoutons juste un petit Dick Van Dyke et Bryan Cranston. C’était la sauce spéciale. L’acteur britannique a grandi en regardant des sitcoms américaines, alors il apprécie les histoires de retour de «WandaVision», comme lorsque Wanda prépare un dîner de dernière minute pour le patron de Vision, ou que sa grossesse hors de nulle part est rapidement suivie par un bébé de 3 semaines. . «C’est tellement précis. Et aussi, j’ai l’air de remonter le temps dans une DeLorean et de lutter contre Robert Redford au sol, de me raser la tête et de la coller sur la mienne.

Olsen, qui présente de nombreux aspects différents de Wanda, a été inspiré par les actrices de sitcom classiques Elizabeth Montgomery (« Bewitched ») et Mary Tyler Moore, ainsi que la star plus moderne de « Modern Family » Julie Bowen. Elle est « ce personnage droit et sérieux, et le mari est celui qui panique tout le temps », dit-elle. « Il y a beaucoup de cette dynamique cohérente comme un trope à travers nos sitcoms. »

«WandaVision» lance une importante sélection d’émissions Disney + qui seront liées à l’univers grandissant de Marvel Cinematic. La première salve est centrée sur des visages reconnaissables: «Falcon and the Winter Soldier» (première le 12 mars) présente les super-héros en titre d’Anthony Mackie et Sebastian Stan , et « Loki » (prévu pour mai) renvoie le dieu du filou de Tom Hiddleston. Ils « ont tous vécu des moments et des histoires incroyables dans les films, mais nous n’avons pas pu nous concentrer autant de temps que nous pensions que ces personnages le méritaient », dit Feige.

«WandaVision» pourrait être considéré comme un risque, mais Bettany nous rappelle que, rétrospectivement, le casting par Marvel de Downey comme Iron Man était «une décision non-conformiste qui a porté ses fruits. Ils ont généralement été récompensés en prenant de grandes fluctuations. « De par sa conception, la série s’avère également être un visionnage essentiel des fans: elle est directement liée à la prochaine suite de Marvel » Doctor Strange in the Multiverse of Madness « (sortie en salles le 25 mars 2022) .

« Il serait insensé de prétendre que la barrière entre le cinéma et la télévision ne devient pas de moins en moins tangible d’année en année », déclare Bettany. « Nous allons avoir un univers cinématographique Marvel qui se déplace à travers (les deux) avec facilité et une plate-forme multimédia maintenant pour raconter ces histoires. Et c’est vraiment à la fine pointe d’entre eux.