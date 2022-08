Comment Wall Street a courtisé la sénatrice Kyrsten Sinema et préservé son allégement fiscal de plusieurs milliards de dollars sur les intérêts portés

Pour obtenir le vote de Sinema et le projet de loi adopté, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les démocrates n’avaient “pas d’autre choix” que de supprimer cette disposition de la loi plus large sur la réduction de l’inflation. Le projet de loi impose plutôt une taxe de 1 % sur tous les rachats d’actions des sociétés ainsi qu’un taux d’imposition minimum de 15 % sur les sociétés dont les revenus dépassent 1 milliard de dollars. L’énorme paquet de dépenses et d’impôts a traversé le Sénat également divisé 51-50 dimanche avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris. Il devrait être adopté à la Chambre plus tard cette semaine.

Bien avant que la sénatrice Kyrsten Sinema, D-Arizona, ait retenu un énorme projet de loi de dépenses qui promettait de créer des emplois, d’investir dans l’énergie propre et de taxer les riches — tenir certaines des principales promesses de campagne du président Joe Biden et du parti démocrate – ceux qui travaillaient dans les sociétés d’investissement de Wall Street avaient fait don de millions à la campagne du sénateur de première année.

Alors que Biden a rallié le soutien du Sénat il y a un peu plus d’un an pour combler l’échappatoire, le chef du groupe commercial représentant les plus grandes sociétés de capital-investissement du monde a commencé à faire monter la pression sur Sinema et son collègue sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, qui est également démocrate. .

“Arizona Sens. Kyrsten Sinema et Mark Kelly seront des voix et des votes critiques dans le prochain débat sur les infrastructures”, a écrit Drew Maloney, président et chef de la direction de l’American Investment Council, dans un éditorial. publié par un média de l’Arizona. Le groupe commercial représente certaines des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, notamment Blackstone, Apollo Global Management, Carlyle Group et KKR. “Je les exhorte à continuer de soutenir le rôle de l’investissement privé pour aider les petites entreprises ici en Arizona et dans tout le pays”, a-t-il ajouté.

L’une des principales priorités du groupe était alors, et est toujours, de préserver “les plus-values ​​d’intérêt différé et d’empêcher l’élimination de la déductibilité des intérêts”.

“Notre équipe a travaillé pour s’assurer que les membres du Congrès des deux côtés de l’allée comprennent comment le capital-investissement emploie directement des travailleurs et soutient les petites entreprises dans leurs communautés”, a déclaré Maloney dans un communiqué à CNBC. “Notre plaidoyer a aidé à empêcher des augmentations d’impôts punitives qui rendraient plus difficile pour les investisseurs de continuer à soutenir les emplois, les petites entreprises et les retraites dans chaque État.”