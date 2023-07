Comment Wagner fournit une couverture à Poutine dans un Niger en crise | Nouvelles du monde

Le spectacle des drapeaux russes agités par les putschistes lors du rassemblement de dimanche à Niamey, au Niger, montre à quel point l’effort de la Russie pour se présenter comme un porte-drapeau anticolonial résonne.

La réalité est cependant qu’il est tout à fait hypocrite.

La guerre de la Russie en Ukraine est une entreprise manifestement impérialiste, cependant Poutine essaie de le vendre aux dirigeants africains qui sont, dans l’ensemble, restés neutres face à l’invasion.

Les activités de Wagner dans de nombreux pays africains, en particulier au Mali, au Soudan et en République centrafricaine, présentent toutes sortes de similitudes avec les pires excès coloniaux – extraction minière, atrocités de masse et sécurité pour des régimes politiquement peu recommandables aux dépens de leurs populations.

Il n’y a aucune preuve directe que Wagner ait joué un rôle dans la situation au Niger.

Evgueni Prigojine les commentaires relatifs au coup d’État semblent délibérément ambigus.

« Des milliers de combattants de Wagner sont capables de ramener l’ordre, de détruire les terroristes et de ne pas leur permettre de nuire aux populations locales de ces États », a-t-il déclaré dans un message vocal sur Telegram, tout en fréquentant des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg.

Cela suggère que Wagner serait plus que disposé à aider, mais ce n’est pas nécessairement le cas maintenant.

la Russie Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a condamné le coup d’État comme étant anticonstitutionnel.

En savoir plus:

Des putschistes au Niger agitent des drapeaux russes et attaquent l’ambassade de France

Poutine dit que les initiatives africaines et chinoises pourraient être la base de la paix en Ukraine

Le Kremlin n’est naturellement pas du tout enthousiaste à l’idée que des dirigeants démocratiquement élus soient renversés soit par leur peuple, soit par leurs militaires.

Mais si Wagner met ses services au service des comploteurs militaires du Niger, le Kremlin a la couverture de la distance par rapport au groupe – que Poutine a déclaré de manière assez déconcertante qu’il n’existait même pas il y a quelques semaines – tout en prenant pied dans la politique d’un autre État africain. .

L’un des nombreux services de Prigozhin à travers le continent a été dans le domaine de l’information, manipulant le discours public, en particulier autour des élections.

Pensez à une version russe de Cambridge Analytica.

Ces drapeaux à Niamey témoignent à quel point Wagner a réussi à créer une impression de la Russie – et des intentions du Kremlin pour l’Afrique – qui est très loin de la vérité.