Comment Waffle House aide les sudistes – et la FEMA – à évaluer la gravité d’une tempête

Les pommes de terre rissolées dorées, les biscuits nappés de sauce et les gaufres croustillantes avec une bonne dose de sirop d’érable font partie des aliments réconfortants classiques du Sud. Mais quand ouragans traversez les villes du sud-est, les repas chauds et les panneaux jaunes audacieux des locaux Maison de gaufres offrent un autre type de confort.

Si un Waffle House reste ouvert en ville, même avec une capacité limitée, les voisins sont rassurés sur le fait que la tempête à venir ne risque pas de causer des dégâts. La fermeture de l’emplacement d’une chaîne de restaurants fiable est venue indiquer un désastre imminent. La métrique est connue sous le nom d’indice Waffle House.

Ce qui peut sembler une logique idiote est devenu l’un des moyens les plus fiables pour les sudistes – et même les responsables fédéraux – d’évaluer la gravité d’une tempête et d’identifier les communautés qui ont le plus besoin d’une aide immédiate.

Mardi, environ deux douzaines d’établissements Waffle House sont restés fermés dans les Carolines et dans l’État d’origine de la chaîne, la Géorgie, près de deux semaines après que ces États aient été parmi ceux touchés par Ouragan Hélène. Plusieurs autres endroits étaient ouverts mais servaient un menu limité.

Comme Ouragan Milton barils vers les communautés de Floride qui se remettent encore d’Helene, de nombreux établissements Waffle House le long de la côte du Golfe, notamment ceux de Tampa, Cape Coral et Saint-Pétersbourg, ont fermé en préparation.

L’autorité de gestion des catastrophes préférée du Sud fournit une mesure informelle de l’ampleur avec laquelle une tempête affectera ou a affecté une communauté.

Une carte des plus de 1 900 sites de la chaîne, concentrés dans le sud-est et le centre de l’Atlantique, aide les résidents des États sujets aux tempêtes à évaluer s’ils risquent de perdre l’électricité, de subir de graves inondations ou d’endurer d’autres conditions extrêmes qui pourraient amener un restaurant résilient à fermer ses portes. fermer ses portes. Pour certains, c’est un signe révélateur de la nécessité ou non d’évacuer.

Waffle House est connu non seulement pour servir le petit-déjeuner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, mais également pour sa préparation aux catastrophes. Pendant des décennies, les habitants du Sud ont remarqué que le Waffle House local semblait être le seul commerce encore ouvert pendant une tempête ou le premier à rouvrir après son passage.

La réputation de la chaîne de restaurants de rester ouverte lorsque les gens avaient désespérément besoin d’un endroit pour se réchauffer, recharger leurs appareils et prendre un repas chaud est devenue une source assez fiable – quoique amusante – pour aider à suivre les efforts de rétablissement.

Les réseaux sociaux de Waffle House partagent des cartes à code couleur de ses restaurants dans certaines régions qui seront bientôt touchées ou qui se remettent des dégâts causés par la tempête. L’Agence fédérale de gestion des urgences propose également un suivi en direct.

Le vert signifie que l’emplacement sert un menu complet, indiquant des dégâts minimes dans les environs. Les lumières sont allumées et le sirop coule à flot.

Le jaune signifie que le restaurant sert un menu limité, signe qu’il est alimenté par un générateur et qu’il pourrait avoir un faible approvisionnement en nourriture. Le quartier n’a peut-être pas d’eau courante ni d’électricité, mais il y a suffisamment de gaz pour faire frire du bacon pour les clients affamés.

Le rouge signifie que l’emplacement est fermé, signe de conditions d’exploitation dangereuses et de graves destructions pour le restaurant ou les communautés voisines.

Ancien administrateur de la FEMA Craig Fugate a déclaré qu’il avait consulté le Waffle House Index alors qu’il dirigeait les efforts de gestion des urgences en Floride en 2004. Il cherchait quelque chose à manger tout en surveillant les ravages causés par l’ouragan Charley et n’a pu trouver qu’un Waffle House servant un menu limité.

Son équipe a commencé à remarquer d’autres Waffle Houses ouvertes dans des communautés sans électricité ni eau courante. Les restaurants sont finalement devenus un élément clé sur une carte à code couleur que son équipe a fournie pour aider le public et les autorités locales à identifier les endroits où les dégâts causés par la tempête ont été les plus graves.

Fugate a continué à utiliser sa carte à code couleur lorsqu’il a rejoint la FEMA sous Le président Barack Obama. Il était l’administrateur de l’agence en 2011 lorsqu’une tornade meurtrière a ravagé la ville de Joplin, dans le Missouri. Les deux Waffle Houses de la ville seraient restées ouvertes.

La préparation aux catastrophes de la chaîne de restaurants n’est pas une coïncidence. Sept sites ont été détruits et 100 autres fermés en 2005 Ouragan Katrinamais les dirigeants de l’entreprise ont vu l’activité monter en flèche dans les restaurants qui ont rouvert rapidement.

Ils ont rapidement adopté un stratégie commerciale centré sur le maintien de leurs restaurants opérationnels pendant et après une catastrophe, selon le site Web de l’entreprise. La chaîne a déclaré avoir investi dans des générateurs portables, acheté un centre de commande mobile et formé ses employés sur ce qu’ils peuvent encore servir en cas de panne d’électricité.

Waffle House a fermé de nombreux sites en Floride avant que l’ouragan Milton ne touche terre, ce qui indique que les dégâts seront probablement graves.

Milton était reclassé en tempête de catégorie 5 mardi alors qu’il se dirigeait vers la côte ouest de la Floride. La violente tempête pourrait provoquer une catastrophe qui ne se produit qu’une fois par siècle coup direct sur Tampa et Saint-Pétersbourg, engloutissant la région peuplée de des ondes de tempête imposantes et retourner les débris de La dévastation d’Hélène en projectiles.