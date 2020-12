RUPTURE: Il est possible de voyager durable avec un budget limité, et il n’est pas nécessaire que des tentes, de l’auto-stop ou d’être mangés vivants par les moustiques soient impliqués.

Oui, les éco-lodges dans le sud du Portugal et les retraites de yoga au Costa Rica peuvent être durables – mais votre voyage ne doit pas avoir un coût.

Le «voyage écologique» de luxe est fantastique, mais seulement abordable pour quelques-uns. Ce n’est pas toujours une option viable si nous voulons que le concept de voyage durable devienne la nouvelle norme.

Désormais, la meilleure option pour améliorer votre empreinte carbone est sans doute de ne pas voyager du tout. Mais nous comprenons – ce n’est pas quelque chose que beaucoup de gens sont prêts à abandonner.

Voici un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour compenser ou minimiser votre empreinte carbone lorsque vous planifiez votre prochain voyage.

Mauvaise nouvelle d’abord? Eh bien, voler n’est pas bon, surtout sur les courts trajets

Les avions consomment une quantité colossale de carburant, en particulier au décollage et à l’atterrissage.

Un vol aller-retour entre Londres et Madrid peut créer un effet de réchauffement équivalent à une demi-tonne de dioxyde de carbone par personne. Cela signifie que vous rendre à destination est le plus gros morceau de carbone de vos vacances.

Alors que pouvez-vous y faire? Commencez par considérer vos options.

De manière générale, vous obtenez plus de points verts en train et en voiture (surtout avec plus d’une personne dans la voiture), un bonus supplémentaire si vous utilisez les transports en commun et une grande étoile jaune pour le vélo ou la marche.

Mais bien sûr, voler est parfois inévitable. Dans ces cas, essayez de récompenser les compagnies aériennes utilisant ou expérimentant des biocarburants renouvelables, tels que Lufthansa, KLM et United Airlines.

Les compagnies aériennes à bas prix sont souvent une option plus verte aussi

La raison? Ils chargent plus de passagers dans le même espace, ce qui signifie que les émissions de dioxyde de carbone par passager diminuent automatiquement. Basé sur le même principe, le bus volant plutôt que la classe affaires est également meilleur pour la planète.

Les compensations carbone sont un bon moyen de trouver un équilibre

De nombreuses compagnies aériennes vous offrent désormais la possibilité de compenser l’empreinte environnementale de votre vol en achetant des compensations carbone. Ce sont des crédits qui seront alloués pour réduire le carbone ailleurs, par exemple en plantant des arbres.

Certains écologistes soutiennent que les compensations de carbone sont problématiques parce qu’elles détournent les gens du vrai problème: notamment les avions. Mais si voler est la seule option, la compensation est toujours mieux que rien.

Pack lumière

Plus vos bagages sont lourds, plus il faut de carburant pour faire voler l’avion. Même quelque chose comme un ordinateur portable, multiplié par le nombre de passagers, affecte le poids total de l’avion.

Sans oublier que lorsque vos bagages sont plus légers, vous êtes plus susceptible de prendre les transports en commun, ce qui est plus vert qu’une promenade en solitaire dans un taxi.

Prenez des vacances plus longues

Étant donné que se rendre d’une destination à l’autre est le plus grand péage environnemental, envisagez de prendre des vacances plus longues plutôt que plusieurs courtes pauses. Cela vous fera également économiser de l’argent! Les hôtels et les services de location offrent souvent des réductions si vous restez plus longtemps.

Les vacances paresseuses et sportives figurent en bonne place sur ce graphique. Pensez aux plages, au vélo, au camping et à la voile.

Et les hôtels?

L’hébergement écologique n’équivaut pas à une option plus chère que l’hébergement standard.

N’abandonnez pas les hôtels avec des certifications durables. Il y en a des dizaines, comme Green Globe et Green Leaders de Trip Advisor.

Certains obtiennent de meilleurs résultats que d’autres, mais tout type d’accréditation vaut mieux que rien du tout.

Reconsidérer l’auberge – la catégorie progresse

De nombreuses auberges sont aussi bonnes que les hôtels, et certaines offrent même des chambres privées à des prix moins chers.

Les auberges ont une juste réputation durable car elles sont naturellement plus attachées et alignées sur la communauté, ce qui signifie qu’elles sont généralement plus respectueuses des ressources locales.

Comment choisir où aller

Abandonner les grandes destinations, ou repenser lors de votre visite, est un bon point de départ.

Le sur-tourisme est mauvais pour l’environnement car il épuise les ressources de la région. D’un autre côté, en restant hors des sentiers battus, vous découvrirez probablement des options plus authentiques, moins chères et moins encombrées.

Des vacances à pied ou à vélo dans une ville passionnante comme Rome ou Paris pourraient également être un excellent moyen de passer des vacances respectueuses de l’environnement.

Mais le meilleur moyen d’éco-voyager reste le plus simple (ou pas?): Ça s’appelle le bon sens

Le bon sens semble évident, mais il vaut la peine de le répéter: emportez votre propre bouteille d’eau, partout.

Si vous ne pouvez pas marcher, faites du vélo.

Si vous ne pouvez pas faire de vélo, les transports en commun.

Si vous louez une voiture, demandez une petite voiture économe en carburant.

Achetez moins de plastique, ou mieux: n’achetez pas du tout de plastique.

Mangez et achetez localement autant que possible. Et si vous ne savez pas où, demandez!