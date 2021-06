Comment voyager à l’étranger en télétravail

Les nouvelles agences de voyages permettent aux travailleurs à distance de vivre et de travailler plus facilement à l’étranger sans engagement à long terme. Les « postes de travail » sont en augmentation, avec 74% des Américains qui travaillent à domicile déclarant qu’ils envisageraient d’en prendre un, selon un rapport publié en mars par le sondage Harris. Mais plutôt que de réserver une chambre d’hôtel sur la plage la plus proche, les agences de voyages incitent les travailleurs à s’aventurer plus loin de chez eux avec des itinéraires internationaux et des hébergements adaptés à leurs horaires de travail.

Travaillez le jour, explorez la nuit

Sojrn (prononcé « séjour ») conçoit des voyages d’un mois qui permettent aux télétravailleurs de travailler à l’étranger tout en se familiarisant avec un sujet lié au lieu. Les voyageurs peuvent explorer la philosophie en Grèce, le vin en Italie, le bien-être à Bali ou les compétences espagnoles en Colombie, tout en conservant leurs horaires de travail habituels. La société organise des hébergements et des espaces de travail, ainsi que des éléments logistiques tels que des cartes SIM et des transferts aéroport, a déclaré à CNBC la fondatrice et PDG de la société, Tara Cappel. Chaque voyage comprend une activité thématique par semaine, avec des activités facultatives qui peuvent être ajoutées si les horaires de travail le permettent, a-t-elle déclaré. Les voyages d’un mois ou plus ne sont pas réservés aux télétravailleurs à temps plein, a déclaré Cappel. Ils travaillent également pour les employés de bureau qui négocient des périodes annuelles de travail à distance. « Les gens ne seront pas heureux de retourner là où ils étaient avant », a déclaré Cappel, ajoutant qu’ils « seront plus ouverts à voyager différemment et à apporter leur travail avec eux s’ils le peuvent ».

Les prix du voyage viticole d’un mois de Sojrn en Toscane varient d’environ 3 900 $ à 5 800 $, selon l’hébergement. Anna Richey

Sojrn a ouvert les réservations en avril. Le voyage viticole en Toscane s’est vendu en six heures, tandis que le voyage de bien-être à Bali était complet en un week-end, a-t-elle déclaré. Aujourd’hui, environ 4 500 personnes sont sur la liste d’attente pour les voyages en 2022, a déclaré Cappel. Pour répondre à la demande, la société organise de nouveaux voyages pour 2022 sur des thèmes tels que la conservation en Afrique du Sud, la cuisine à Mexico, la mode à Paris et l’histoire à Rome, a-t-elle déclaré. La société américaine lancera également son premier voyage intérieur l’année prochaine – du jazz à la Nouvelle-Orléans.

Séjours flexibles en Europe

Si un mois est trop long – ou trop peu – pour rester au même endroit, les travailleurs à distance peuvent organiser leurs propres voyages via des entreprises comme Floasis, un site Web proposant des hébergements approuvés pour le travail à distance. « Étant nous-mêmes des travailleurs à distance, nous savions à quel point il était frustrant d’avoir de mauvaises surprises lorsqu’il s’agit de réserver un séjour », a déclaré la co-fondatrice et PDG Kristina Kutan. « C’est pourquoi nous nous assurons que chacun de nos [locations] est testé et approuvé par un télétravailleur. Lola Casamitjana, cofondatrice et directrice commerciale de l’entreprise, a déclaré que le mode de vie du travail à distance était inévitable. « La pandémie n’a été qu’un accélérateur », a-t-elle déclaré. « C’est le coup de pied qui a fait tomber les derniers murs, ce qui montre clairement … nous avions maintenant un besoin urgent de nouvelles façons de vivre et de travailler plus épanouissantes. »

Les séjours de travail à distance dans ce château de la Manche, en France, commencent à 350 euros (420 $) par semaine. Avec l’aimable autorisation de Floasis

Après un an de planification, le site Web a été lancé la semaine dernière, a déclaré Casamitjana, avec des listes qui ont des espaces de travail, un environnement inspirant et des communautés avec lesquelles les travailleurs peuvent se connecter. Les hébergements se trouvent en Europe et au Maroc et varient des maisons de village et des appartements en bord de mer à une cave portugaise, un château français et une ferme écologique grecque. La plupart des places peuvent être réservées à la nuit, à la semaine ou au mois, et certaines incluent le petit-déjeuner et des cours de yoga dans le tarif. « Cette année, nous nous concentrons sur l’Europe et voulons atteindre 1 000 inscriptions d’ici la fin de 2021 », a-t-elle déclaré.

Plus d’options pour les voyages de travail

Des entreprises telles que Année à distance s’occupaient des télétravailleurs bien avant la pandémie. Lancée en 2014, la société propose des retraites aussi courtes qu’une semaine ainsi que ses programmes homonymes de 12 mois qui traversent quatre continents. Instable organise des voyages de travail-voyage semi-structurés qui mettent l’accent sur la mise en relation de personnes partageant les mêmes idées. Les voyages varient d’une à quatre semaines. Pour les personnes qui souhaitent combiner travail, voyage et bien-être social en un seul voyage, il existe Aventure avec impact. Ses voyages d’une semaine et d’un mois sont de petite taille – environ quatre à dix personnes – et l’entreprise fait correspondre les compétences et les intérêts des participants aux besoins dans des endroits tels que le Mexique et la Thaïlande. L’itinéraire 2021 comprend des voyages à Medellin, en Colombie et à Lisbonne, au Portugal, bien que les dates exactes n’aient pas été annoncées en ligne.

