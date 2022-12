Comment vous protéger et protéger vos proches pendant cette « triple épidémie »

À l’heure actuelle, les États-Unis sont au milieu d’un trio de maladies infectieuses. La «tripledémie» du coronavirus, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) a conduit la ville de New York et le comté de Los Angeles, entre autres, à «recommander fortement» le masquage à l’intérieur. Les responsables d’Oakland et de Sacramento pourraient bientôt emboîter le pas. Le CDC, qui a à peine parlé de masquage au cours de la dernière année, conseille désormais d’en porter un en fonction des niveaux communautaires de Covid-19 – une recommandation qui prend en compte les admissions à l’hôpital, les lits disponibles et le nombre de taux de cas.

Écoutez, je n’essaie pas de vous effrayer avec cette information objectivement effrayante. Les données montrent simplement à quel point il est crucial de se préparer aux intempéries cette saison. Il y a un sentiment de fatigue, surtout en ce qui concerne Covid : cela fait presque trois ans que cette pandémie particulière a commencé, et les recommandations des responsables sont restées confuses. C’est écrasant; Je comprends tout à fait. Mais aborder la réalité émotionnelle de la navigation dans ces maladies peut grandement contribuer à vous protéger, vous et vos proches.

Les cas de Covid-19 ont augmenté de 26% au cours des deux semaines précédant le 19 décembre, tandis que les hospitalisations et les décès ont respectivement augmenté de 14% et 63%. Et cette saison grippale est en passe d’être l’une des pires de ces dernières années. Le CDC estime que 15 millions de personnes ont contracté la grippe cette saison. Au 16 décembre, au moins 150 000 personnes avaient été hospitalisées et 9 300 étaient décédées de taux de grippe supérieurs à la moyenne. Et même si le VRS commence à baisser, les taux d’infection restent élevés. Ces taux élevés de maladie mettent également à rude épreuve les hôpitaux et les pharmacies.

Alors, comment pouvons-nous naviguer au mieux dans ce chaos viral dégueulasse ? J’ai posé la question à Elizabeth Stuart, professeure à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, et à James Conway, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses pédiatriques à l’Université du Wisconsin. Voici leurs conseils, édités pour plus de longueur et de clarté.

Ne faites pas de présentéisme : restez à la maison si vous êtes malade

Celui-ci semble le plus évident, mais pour de nombreuses raisons, il ne se déroule pas toujours. Certains employeurs ont des politiques d’exploitation sur le lieu de travail pour s’assurer que les travailleurs arrivent même lorsqu’ils ne se sentent pas bien. Certains salariés succombent à l’idée que travailler en étant malade fait d’eux un salarié idéal, quelqu’un prêt à sacrifier son bien-être pour l’entreprise.

Mais les symptômes de toutes sortes, légers ou graves, sont un signe clair de rester à la maison. “Pendant trop d’années, que ce soit sur le lieu de travail ou pour d’importants engagements sociaux, les gens ont considéré comme un signe de fierté qu’ils résisteraient et allaient travailler même s’ils étaient malades”, a déclaré Conway. “Je pense que les gens ont finalement fini par reconnaître que c’est à la fois peu pratique et un peu irrespectueux envers les autres.”

Pour les personnes qui ne peuvent pas manquer un quart de travail – la réalité pour beaucoup dans le secteur des services, en particulier – d’autres mesures comme le port du masque, le lavage des mains et la vaccination seront cruciales pour votre bien-être et celui de tous les autres. (La plus grande aide, bien sûr, serait une politique universelle de congés de maladie.)

Se faire vacciner!

Assurez-vous d’être à jour de vos vaccins. Malheureusement, les taux de vaccin contre la grippe et de rappel Covid sont à la traîne cette année, ce qui est préoccupant compte tenu de la gravité de la saison.

“Les vaccins correspondent vraiment très bien cette année à ce qui circule et fonctionnent bien”, a déclaré Conway.

Certains restent hésitants face aux vaccins, certains n’ont pas accès aux vaccins dont ils ont besoin et d’autres pensent qu’ils ne sont pas nécessaires. Pour les boosters Covid, en particulier, Conway dit que les gens sont susceptibles de croire que recevoir leur série primaire, contracter récemment le coronavirus, ou une combinaison des deux les protège suffisamment bien. (Si vous contractez Covid-19 avant d’être vacciné ou boosté, le CDC recommande de retarder l’injection de trois mois après le début des symptômes ou un test positif. Vous tirerez le meilleur parti de votre vaccin si vous sortez de votre poste -immunité virale.)

“C’était probablement assez décent à l’époque du delta”, a-t-il déclaré. “Mais avec ces variantes omicron qui émergent rapidement, en particulier cette nouvelle sous-variante BQ qui a remplacé les BA.4 et BA.5, vous n’êtes pratiquement pas protégé à moins que vous n’ayez eu le rappel bivalent.”

Les nouvelles sous-variantes de Covid pourraient provoquer davantage d’infections percées. Portez un masque et lavez-vous les mains.

Stuart et Conway ont tous deux conseillé de garder beaucoup de masques autour de vous – accrochez-en un à vos clés de voiture, gardez-en quelques-uns dans votre sac, jetez-en un supplémentaire dans la poche de votre manteau et partagez-les avec les autres. Il en va de même pour le désinfectant pour les mains ou, de préférence, se laver les mains régulièrement.

“Certains de ces virus s’aérosolisent et volent dans l’air, mais la majorité des virus respiratoires sont transmis par ce que nous appelons des gouttelettes, où les gens toussent et éternuent et atterrissent quelque part”, a expliqué Conway. «Et puis vous touchez cet espace et touchez votre propre visage. Le port d’un masque est un moyen d’éloigner vos mains de votre visage. L’hygiène des mains est une couche supplémentaire.

Trouver un masque qui vous va bien est également essentiel, a ajouté Stuart. Si vous aimez votre masque, vous serez plus susceptible de le porter et vous pourrez acheter ce gagnant en gros.

La mise en garde est que les masques peuvent être coûteux. Stuart a conseillé de vérifier si des organisations de votre région les distribuent gratuitement. À Washington, DC, par exemple, des masques sont disponibles pour tous ceux qui le souhaitent dans les centres Covid locaux. Le CDC dispose également d’un outil qui permet aux gens de trouver des N95 gratuits en fonction de leur code postal. Une recherche rapide a montré que CVS, Walgreens, les pharmacies locales et plusieurs grandes chaînes d’épiceries constituaient une partie importante du programme dans les zones plus rurales, qui souffrent toujours d’un accès limité aux vaccins.

Si vous parvenez à saisir un N95 ou un KN95, vous pouvez l’utiliser jusqu’à ce qu’il soit visiblement sale, trop lâche ou en train de s’effondrer – une connaissance qui vous permet de savoir qu’il est cool d’étirer ce masque pour la semaine. “Les masques sont jetables mais pas à usage unique”, a déclaré Stuart. “Vous n’avez pas besoin d’un nouveau masque chaque jour ou pour chaque interaction.”

Laissez l’air extérieur entrer à l’intérieur et évacuez tout ce qui est dégoûtant

Si vous partagez une maison avec une personne malade, n’ayez pas peur de porter un masque à l’intérieur ou d’ouvrir une fenêtre pour aider à ventiler l’espace.

“Cette semaine, ma fille a été malade et je porte maintenant un masque à l’intérieur de la maison quand je suis avec elle”, a déclaré Stuart. “Nous espérons que nous avons appris au cours des deux dernières années à mieux apprécier la ventilation et à prévenir les propagations – qu’il s’agisse de fissurer un peu les fenêtres ou de porter des masques, en particulier dans les grands groupes.”

Vous pouvez également faire circuler l’air dans toute votre maison en installant un ventilateur dans la fenêtre, en allumant le ventilateur d’évacuation au-dessus du poêle ou dans la salle de bain, ce qui aide à déplacer l’air à l’extérieur de la maison, ou en prenant un filtre à air HEPA si vous pouvez vous le permettre. Un humidificateur pourrait également être utile, car le coronavirus n’aime pas l’air humide.

Donnez le ton avec vos amis et votre famille

Établir des limites avec vos proches n’est pas toujours facile, mais cela profite à tout le monde de le faire pendant cette triple épidémie. Ne vous sentez donc pas coupable de refuser des invitations à des fêtes bondées ou de ne pas autoriser une personne non vaccinée à assister à un rassemblement que vous organisez.

De plus, exiger une vaccination contre la grippe et Covid, ou un test rapide avant l’arrivée, n’est peut-être pas si important pour eux de toute façon.

“J’ai été en quelque sorte satisfait de certaines des invitations que j’ai reçues pour des rassemblements sociaux où les gens disent qu’ils s’attendent à ce que tout le monde soit vacciné”, a déclaré Conway. “Là où cela aurait été considéré comme provocateur dans le passé, je pense que cela devient un peu plus normalisé.”

Julia Craven est une écrivaine qui couvre tout ce qu’elle pense être cool, et elle est le cerveau derrière Donnez du sensune newsletter bien-être.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.