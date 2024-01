Comment vous protéger contre l’arnaque Venmo, Zelle et Cash App qui peut anéantir vos économies en quelques secondes

payeurs

Imaginez-vous marcher sur le trottoir et être confronté à un escroc sous la menace d’une arme.

Ouvrez l’application de paiement sur votre téléphone et transférez votre argent durement gagné, ou prenez une balle dans la tête. Il s’agit d’un scénario d’arnaque au téléphone parmi tant d’autres qui se déroulent dans la vraie vie américaine.

D’autres délits liés aux applications monétaires se produisent en raison de la vulnérabilité d’un iPhone déverrouillé sans que la nouvelle protection des appareils volés ne soit activée dans iOS. Ce sont des exemples de la façon dont les applications de paiement mobile peuvent mettre votre argent et votre vie en danger.

Utilisez-vous des applications de paiement mobile comme Venmo, Zelle ou Cash App pour envoyer et recevoir de l’argent ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul. Ces services de paiement peer-to-peer traitent désormais des paiements estimés à 1 000 milliards de dollars. Et avec autant d’argent en jeu, il y a aussi maintenant beaucoup de fraudes et d’escroqueries, selon Alvin Bragg, le procureur du district de Manhattan. Il affirme que ces applications exposent de nombreuses personnes aux escrocs et aux voleurs et leur coûtent une grande partie de leur argent durement gagné.

En réponse, Bragg a lettres écrites aux entreprises qui possèdent ces applications, exigeant qu’elles améliorent leur sécurité et protègent leurs utilisateurs contre les escroqueries et les vols. Sa demande spécifique est qu’ils imposent des limites aux transactions, exigent une vérification secondaire pouvant aller jusqu’à une journée et qu’ils surveillent mieux les activités inhabituelles. Il dit demander des rencontres avec les entreprises pour discuter de ces questions.

Comment un appareil déverrouillé peut entraîner un désastre financier et des préjudices personnels

Les lettres de Bragg décrivent comment ces applications financières permettent aux criminels d’accéder à des appareils déverrouillés et de les exploiter à des fins de gain financier et d’usurpation d’identité, en disant :

“Ces crimes impliquent qu’un utilisateur non autorisé accède à des appareils déverrouillés, puis vide des comptes bancaires de sommes d’argent importantes, effectue des achats avec des applications financières mobiles et utilise les informations financières des applications pour ouvrir de nouveaux comptes.

“Les délinquants prennent également en charge la sécurité du téléphone en modifiant les mots de passe, les comptes de récupération et les paramètres des applications. La facilité avec laquelle les délinquants peuvent collecter des gains inattendus à cinq, voire six chiffres en quelques minutes incite un grand nombre d’individus à commettre ces crimes. , qui créent de graves préjudices financiers, et dans certains cas physiques, à nos résidents. »

Que font les applications de paiement mobile pour prévenir la fraude ?

Les entreprises propriétaires de ces applications ont répondu aux commentaires de Bragg et ont déclaré qu’elles faisaient de leur mieux pour fournir un service sûr et fiable à leurs clients. Nous avons contacté les trois sociétés. Voici leurs réponses.

“PayPal et Venmo prennent très au sérieux la sûreté et la sécurité de nos clients et de leurs informations. En plus d’exploiter de manière proactive des outils sophistiqués de détection des fraudes, des enquêtes manuelles et de collaborer étroitement avec les forces de l’ordre pour protéger nos clients contre les escroqueries courantes, nous disposons de plusieurs options. en place pour permettre des couches améliorées de sécurité et de protection directement dans nos applications. — Porte-parole de PayPal et Venmo

“Cash App continue de s’engager à renforcer la confiance avec nos clients et à investir dans des domaines qui contribuent à créer une plate-forme sûre et sécurisée. Nous travaillons de manière proactive et diligente pour protéger l’argent de nos clients et atténuer le risque de fraude sur notre plate-forme grâce à une combinaison de des contrôles préventifs tels que l’authentification multifacteur, les limites de transactions sur les comptes, la détection des fraudes et l’éducation des consommateurs. Nous collaborons également avec les forces de l’ordre pour détecter et combattre les activités criminelles. — Porte-parole de l’application Cash

“Nous sommes au courant d’incidents criminels isolés décrits dans la lettre du procureur du district de Manhattan. Fournir un service sûr et fiable aux consommateurs est la priorité absolue d’Early Warning Services, LLC, l’opérateur de réseau de Zelle®, et de nos 2 100 banques et coopératives de crédit participantes. Grâce à nos efforts continus visant à renforcer les solides bases de sécurité de Zelle, moins d’un dixième de un pour cent des transactions sont signalées comme des fraudes ou des escroqueries, et ce pourcentage ne cesse de diminuer. Nos efforts incluent la mise en œuvre de solutions de pointe en matière de fraude et d’escroquerie. des mesures de prévention pour les consommateurs, comme des notifications de sécurité dans l’application et des limites et restrictions d’envoi. — Porte-parole d’Early Warning Services, LLC, l’opérateur du réseau de Zelle

Quel est le problème avec les applications de paiement mobile ?

Bragg dit qu’il voit de nombreux cas où des personnes ont perdu de l’argent ou se sont fait voler leurs informations personnelles en utilisant ces applications. Il a expliqué que cela se produit en raison de la façon dont ces applications fonctionnent sur votre téléphone ou votre tablette. Voici trois façons dont les escrocs peuvent vous tromper ou vous voler en utilisant ces applications.

1) Phishing : C’est quand quelqu’un fait semblant d’être quelqu’un d’autre et vous envoie un message ou un e-mail vous demandant d’envoyer de l’argent ou de leur donner les détails de votre compte. Par exemple, vous pourriez recevoir un message de quelqu’un qui dit qu’il est votre ami, un membre de votre famille ou un organisme de bienfaisance et qu’il a besoin de votre aide de toute urgence. Ou vous pourriez recevoir un e-mail de quelqu’un qui dit qu’il est votre banque, l’IRS ou une application de paiement mobile et qu’il a besoin que vous vérifiiez votre compte ou mettiez à jour vos informations.

2) Usurpation : C’est quand quelqu’un crée un faux profil ou compte qui ressemble à un vrai et tente de vous inciter à envoyer de l’argent ou à accepter un paiement. Par exemple, vous pourriez recevoir une demande de paiement de la part d’une personne qui prétend vendre quelque chose en ligne, mais dont le nom, la photo ou le nom d’utilisateur sont légèrement différents de ceux du véritable vendeur. Ou vous pourriez recevoir un paiement de quelqu’un qui prétend être un acheteur, mais qui utilise en réalité un faux chèque ou une carte de crédit volée.

3) Vol d’appareil : C’est lorsque quelqu’un prend votre téléphone ou votre tablette et utilise vos applications de paiement mobile pour prendre votre argent ou effectuer des achats sans votre permission. Par exemple, quelqu’un pourrait s’emparer de votre téléphone pendant que vous l’utilisez en public, ou s’introduire par effraction dans votre voiture ou chez vous et prendre votre appareil. Ou encore, quelqu’un peut demander à utiliser votre téléphone pour une raison légitime, puis l’utiliser pour accéder à vos applications de paiement mobile dans votre dos.

Comment se protéger contre la fraude au paiement mobile ?

Les applications de paiement mobile disposent de certaines fonctionnalités de sécurité pour vous protéger, mais elles ne suffisent pas et vous ne devez pas vous fier uniquement à elles. Vous devriez également faire ces 10 choses.

1) Vous devez toujours accéder à l’application de paiement depuis l’application ou le site Web officiel, et non à partir de plateformes ou de services tiers.

2) Regardez les paramètres de sécurité que propose l’application de paiement et assurez-vous qu’ils sont tous réglés sur les paramètres les plus élevés et les plus protecteurs.

3) Vous devez créer un mot de passe fort, unique et complexe pour chacune de vos applications de paiement mobile et changez-le souvent. Pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker des mots de passe complexes.

4) Activer authentification à deux facteurs , ce qui signifie que vous devez saisir un code ou utiliser votre empreinte digitale ou votre visage pour déverrouiller votre compte afin d’empêcher tout accès non autorisé. De cette façon, même si quelqu’un connaît votre mot de passe, il ne peut pas se connecter sans votre appareil ni votre confirmation.

5) Verrouillez votre appareil et déconnectez-vous de vos applications. Vous devez toujours verrouiller votre téléphone avec un mot de passe, un code PIN, un schéma, une empreinte digitale ou un visage. Ne partagez jamais votre mot de passe, votre code PIN ou votre code de sécurité avec qui que ce soit. Vous devez également vous déconnecter de vos applications de paiement mobile après chaque utilisation et désactiver la fonction de connexion automatique. De cette façon, même si quelqu’un prend ou emprunte votre appareil, il ne peut pas accéder à vos applications de paiement mobile sans votre approbation.

6) Vérifier l’identité et la légitimité de l’expéditeur ou du destinataire. Vous devez toujours vérifier le nom, la photo, le nom d’utilisateur et les coordonnées de la personne ou de l’organisation à laquelle vous envoyez ou recevez de l’argent avant d’accepter ou d’envoyer une demande de paiement. Vous devez également confirmer la raison et le montant de la transaction avant de l’accepter. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des doutes, vous devez contacter directement la personne ou l’organisation par un autre moyen, comme un appel téléphonique, un SMS ou un e-mail, mais seulement si vous êtes sûr que ces formes de communication sont légitimes. Vous ne devez jamais envoyer d’argent ni donner les détails de votre compte à une personne que vous ne connaissez pas ou en qui vous n’avez pas confiance, ou à toute personne qui vous demande de le faire à l’improviste.

7) Liez votre compte Venmo, Cash App et PayPal à une carte de crédit par opposition à une carte de débit, vous pouvez donc contester plus facilement les frais des fraudeurs. Zelle n’autorise pas les paiements par carte de crédit. Gardez toutefois à l’esprit que lier une carte de crédit à votre application de paiement peut offrir une protection supplémentaire en cas de fraude, mais cela peut entraîner des coûts supplémentaires en termes de frais de transaction.

8) Essayez de ne pas maintenir de solde dans vos applications de transfert d’argent. Vous avez bien plus de chances d’être aidé par votre banque ou votre société de carte de crédit en cas de fraude que par une application de transfert d’argent.

9) Ne cliquez jamais sur des liens provenant de sources inconnues, surtout lorsqu’un e-mail ou un SMS semble provenir de l’application de paiement. Protégez-vous contre les clics accidentels sur des liens malveillants en exécutant un logiciel antivirus sur votre appareil. Obtenez mes choix pour le meilleur logiciel antivirus ici .

10) Surveillez l’activité de votre compte et signalez toute transaction suspecte ou non autorisée. Vous devez configurer des notifications de votre application de paiement et de votre banque par SMS ou e-mail, et vérifier régulièrement l’activité de votre compte. Recherchez tout signe de fraude, tel que des paiements que vous n’avez pas effectués ou reçus, ou des modifications apportées aux paramètres ou aux informations de votre compte.

Que faire si vous pensez avoir été victime d’une arnaque sur Zelle, Cash App ou Venmo

