Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Arun Sharma, professeur de médecine communautaire, University College of Medical Sciences et GTB Hospital, New Delhi a répondu aux questions. Les réponses de Sharma portent sur le fonctionnement des vaccins et sur la manière dont les pauvres et les marginalisés peuvent y accéder.

Q: Le processus d’enregistrement du vaccin jusqu’à présent consiste à s’enregistrer automatiquement dans l’application Co-WIN. Cependant, comment ces personnes âgées issues de familles à faible revenu peuvent-elles s’inscrire, qui n’ont pas accès au mobile ou à Internet?

UNE: Le gouvernement a pré-enregistré environ un crore de travailleurs de la santé pour la vaccination au premier tour qui est actuellement en cours. Outre l’auto-inscription sur l’application mobile et le site Web Co-WIN, le gouvernement organise des camps d’enregistrement à travers le pays, où ceux qui n’ont pas accès au mobile ou à Internet peuvent s’inscrire.

Q: Comment fonctionne le vaccin? Pourquoi les deux vaccins (Covishield et Covaxin) disponibles en Inde ont-ils deux doses, à 28 jours d’intervalle?

UNE: Les vaccins stimulent le mécanisme de défense naturel de l’organisme en produisant des anticorps contre le virus. Il reconnaît le pathogène responsable de la maladie et produit des anticorps pour le combattre. Dans le processus, il développe une mémoire pour la maladie et comment la combattre.

La plupart des vaccins COVID-19 sont administrés en deux doses. Ce n’est qu’environ 14 jours après la deuxième dose qu’une personne développe une immunité adéquate contre le virus. Dans le cas de Covishield et Covaxin, les deux doses peuvent être administrées à un intervalle de 4 à 12 semaines. Puisqu’il s’agit d’une situation de pandémie et que le gouvernement veut couvrir le maximum de personnes dans les plus brefs délais, les deux doses sont administrées à 28 jours, ou quatre semaines, à part.

Q: Combien de personnes doivent être vaccinées pour atteindre l’immunité de troupeau en Inde?

UNE: Il y a deux façons d’acquérir une immunité collective: une, lors de l’exposition au pathogène, les gens développent des anticorps / une réponse immunitaire dans le corps, et deuxièmement, le corps développe des anticorps / une réponse immunitaire lorsque nous administrons le vaccin. Le pourcentage réel est inconnu; on pense généralement que 60 à 70% de la population devraient développer une immunité contre les agents pathogènes pour atteindre l’immunité collective.

Q: Quelle est l’efficacité des deux vaccins en cours de déploiement en Inde sur la nouvelle souche de COVID-19? Existe-t-il des preuves scientifiques prouvant qu’ils fonctionneraient contre la nouvelle variante?

UNE: Les virus continuent de muter. Certaines mutations rendent le vaccin inefficace. À partir de maintenant, le vaccin est considéré comme efficace contre les nouvelles souches originaires du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. Cela dépend de plusieurs facteurs, par exemple, les types de mutations et la technique avec laquelle un vaccin a été développé. On s’attend à ce que le virion entier inactivé utilisé dans le développement de Covaxin atteigne une présentation antigénique plus large à notre système immunitaire résultant en un spectre polyvalent d’immunité. Covishield s’est également avéré efficace contre le variant mutant rapporté.

Q: Le vaccin sera-t-il disponible à l’achat dans les hôpitaux privés? Dans l’affirmative, comment le gouvernement normalisera-t-il les tarifs?

UNE: Dans la première phase, étant donné qu’il existe un écart entre la demande et l’offre de vaccins, le gouvernement a décidé de donner des vaccins aux groupes prioritaires. Ces groupes ont été formés pour protéger ceux qui sont les plus susceptibles d’attraper l’infection et ceux qui sont plus vulnérables au développement d’une maladie grave. À l’heure actuelle, les vaccins sont administrés sous autorisation d’utilisation d’urgence. Finalement, le vaccin sera disponible sur le marché à l’achat après que la licence lui aura été accordée par l’autorité compétente.

Q: Le vaccin interfère-t-il avec d’autres médicaments réguliers?

UNE: Il n’a pas été démontré que le vaccin interfère avec les médicaments habituels.

Q: Les masques et autres mesures de précaution deviendront-ils superflus après le processus de vaccination? Si non, pourquoi?

UNE: Non, les masques resteront pertinents même après la vaccination. En fait, il est conseillé de suivre tous les comportements appropriés au COVID jusqu’au moment où nous vaccinerons un bon nombre de personnes à travers le pays. Ce n’est qu’après les 14 jours de prise de la deuxième dose du vaccin que l’organisme développera une quantité adéquate d’anticorps pour vous protéger contre le développement d’une maladie grave. Vous pouvez toujours attraper l’infection et la propager à vos proches et chers. Alors, continuez à porter les masques, maintenez la distance sociale et suivez l’hygiène des mains.

Vous avez des questions sur le coronavirus? Ou les vaccins? Envoyez-nous vos questions: Tweetez avec #AskADoctor. Chaque semaine, nous aurons un expert en santé publique pour répondre à vos préoccupations dans cette colonne.