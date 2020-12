Jupiter et Saturne devraient s’aligner sur le ciel britannique pour la première fois en 800 ans dans un phénomène surnommé «l’étoile de Bethléem».

Tous deux géants gaziers, ils se rapprochent progressivement depuis le début de l’été.

Et, le 21 décembre, les planètes sembleront se chevaucher virtuellement dans le ciel dans un phénomène jamais vu depuis le Moyen Âge.

La conjonction provoquera une lumière éclatante et brillante – ce qui conduira beaucoup à la comparer à l’étoile de Bethléem.

Ceux de Londres et de New York verront les planètes près de l’horizon vers 16 heures – environ une heure après le coucher du soleil.

Des télescopes peuvent être nécessaires pour voir la convergence en détail, mais la lumière doit être visible à l’œil nu d’un point de vue en hauteur.

Jupiter et Saturne apparaîtront plus proches l’un de l’autre dans le ciel nocturne le 21 décembre qu’ils ne l’ont été depuis près de 800 ans, ont déclaré des astronomes. Sur la photo: comment le ciel nocturne du sud-ouest apparaîtra le soir du solstice d’hiver

Le 21 décembre, les planètes sembleront se chevaucher virtuellement dans le ciel dans un phénomène jamais vu depuis le Moyen Âge

Si vous avez un télescope et regardez vers Jupiter et Saturne le 21 décembre, ils apparaîtront plus éloignés qu’ils ne le font de la Terre, mais vous verrez toujours les plus grandes lunes et les deux géantes gazeuses dans le même champ de vision.

L’astronome allemand Johannes Kepler a écrit en 1614 qu’il croyait que «l’étoile de Bethléem» dans l’histoire de la Nativité aurait pu être une conjonction de Jupiter et de Saturne.

L’étoile a guidé les trois sages à rencontrer l’enfant Jésus.

D’autres ont suggéré que les «trois sages» auraient pu suivre une triple conjonction de Jupiter, Saturne et Vénus.

Bien que Vénus ne soit pas visible dans le cadre de la conjonction 2020, ce sera toujours un site astronomique impressionnant, mieux vu sur l’équateur mais dans le monde entier.

À leur position la plus proche, Jupiter et Saturne apparaîtront à moins d’une largeur de pleine lune dans un événement incroyable qui ne se répétera pas avant 2080.

La convergence – qui place en fait les planètes à 500 millions de kilomètres l’une de l’autre – apparaîtra de plus en plus proche de l’horizon à mesure qu’il s’assombrit jusqu’à ce qu’elle disparaisse complètement de la vue à 18h20.

L’astronome allemand Johannes Kepler a écrit en 1614 qu’il croyait que « l’étoile de Bethléem » dans l’histoire biblique des trois sages aurait pu être une triple conduction rare de Jupiter, Saturne et Vénus.

La prochaine fois que Jupiter et Saturne sembleront aussi proches dans le ciel, ce ne sera que le 15 mars 2080 – auquel ils seront plus hauts dans le ciel et visibles plus longtemps.

Les utilisateurs de Twitter ont partagé des images du ciel nocturne montrant Jupiter et Saturne (vus au centre entre les arbres) alors qu’ils se rapprochent

Lorsque Jupiter et Saturne (représentés ici sous forme de lumières vives) se rencontrent, ils seront visibles au crépuscule dans le ciel du sud-ouest

S’étant « proches » les unes des autres depuis l’été, les planètes géantes finiront par apparaître à moins d’une largeur de pleine lune juste après le coucher du soleil sur le solstice d’hiver, sur la photo

Les deux planètes se rapprocheront progressivement de plus en plus en novembre et décembre jusqu’à ce qu’elles apparaissent comme un seul objet le 21 décembre – avant de se séparer après Noël

LA STAR DE BETHLEHEM: INSPIRÉ LES TROIS HOMMES SAGES POUR BÉBÉ JÉSUS DANS DES HISTOIRES BIBLIQUES On dit que l’étoile de Bethléem, ou l’étoile de Noël, a inspiré les trois sages de l’Est à rendre visite à l’enfant Jésus dans des histoires bibliques. Il apparaît dans le récit de la Nativité de l’Évangile de Matthieu, où on dit qu’ils ont demandé au roi Hérode de Judée « où est celui qui est né roi des juifs » car nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus adorer Lui.’ On dit que l’étoile les a conduits à la ville natale de Jésus où ils l’adorent et lui donnent des cadeaux en or et en myrrhe. L’évangile décrit les visiteurs comme des «mages», ce qui est généralement traduit par «hommes sages», mais peut également être utilisé pour désigner l’astronome / astrologue. Les astronomes ont fait plusieurs tentatives pour calculer ce que cette étoile aurait pu être – qu’il s’agisse d’un événement céleste ou d’une fiction pieuse. Le célèbre astronome allemand Johannes Kepler a écrit en 1614 qu’il croyait que «l’étoile de Bethléem» dans l’histoire biblique des trois sages aurait pu être une triple conduction rare de Jupiter, Saturne et Vénus. Cela créerait un point de lumière très brillant dans le ciel qui n’apparaîtrait que pendant quelques jours. Une conjonction similaire devrait avoir lieu à Noël 2020. D’autres théories sont une explosion de supernova raisonnablement proche – qui pourrait apparaître comme un ciel très très lumineux pendant une période relativement courte, ou même une comète. Les astronomes chinois et coréens ont écrit sur un objet brillant qui pourrait avoir été une comète ou une supernova vers 5 avant JC vu pendant plus de 70 jours. Les anciens astronomes ont écrit que des comètes «planaient au-dessus» de villes spécifiques – tout comme l’étoile de Bethléem se serait «tenue au-dessus» de l’endroit où Jésus est né – la ville de Bethléem.

La prochaine fois que Jupiter et Saturne sembleront aussi proches dans le ciel, ce ne sera que le 15 mars 2080 – auquel ils seront plus hauts dans le ciel et visibles plus longtemps.

La prochaine conjonction des deux corps après cela ne se produira que quelque temps après l’an 2400.

« Le soir de l’approche la plus proche le 21 décembre, ils ressembleront à une double planète, séparée par seulement 1/5 du diamètre de la pleine lune », a ajouté le professeur Hartigan.

« Pour la plupart des téléspectateurs, chaque planète et plusieurs de leurs plus grandes lunes seront visibles dans le même champ de vision ce soir-là. »

Alors que Kepler pensait qu’une conjonction de Jupiter, Saturne et Vénus était derrière l’histoire de «l’étoile de Bethléem» dans la Bible, d’autres pensaient qu’il s’agissait peut-être d’un autre événement astronomique tel qu’une grande comète dans le ciel.

Le professeur Hartigan a déclaré que le duo planétaire apparaîtra bas dans le ciel occidental au coucher du soleil – et devrait être suffisamment lumineux pour être vu dans le ciel crépusculaire.

En réalité, les deux planètes seront toujours à des millions de kilomètres l’une de l’autre, mais elles apparaissent ensemble en raison de différences dans leur orbite.

« Plus un spectateur est au nord, moins il aura de temps pour apercevoir la conjonction avant que les planètes ne sombrent sous l’horizon », a expliqué le professeur Hartigan.

« Au moment où le ciel sera complètement noir à Houston, par exemple, la conjonction sera à seulement 9 degrés au-dessus de l’horizon », a-t-il ajouté.

«Ce serait gérable si le temps le permettait et que vous ayez une vue imprenable sur le sud-ouest.

Si vous avez un télescope et que vous regardez vers la conjonction le 21 décembre, vous verrez non seulement Jupiter et Saturne, mais certaines de leurs plus grandes lunes dans le même champ de vision, selon les astronomes.

«Les alignements entre ces deux planètes sont plutôt rares, se produisant une fois tous les 20 ans environ», a déclaré l’astronome Patrick Hartigan de l’Université Rice de Houston, au Texas.

«Mais cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de la proximité des planètes», a-t-il expliqué.

« Il faudrait remonter jusqu’à l’aube du 4 mars 1226 pour voir un alignement plus étroit entre ces objets visibles dans le ciel nocturne. »

Le directeur exécutif adjoint de la Royal Astronomical Society, le Dr Roberty Massey, a déclaré au Sun: « C’est un événement rare et spectaculaire qui est gratuit, alors pourquoi ne pas en profiter car le verrouillage ne peut pas l’arrêter. »

Il a dit qu’une zone du ciel sera plus lumineuse que les autres – donc regarder cela aidera le spectateur à repérer la convergence.