Comment vous pouvez utiliser Alexa pour calmer les animaux de compagnie la nuit des feux d’artifice et plus de conseils

À cette période de l’année, vos voisins déclencheront sans aucun doute de nombreux feux d’artifice. Peut-être que vous l’êtes aussi. Mais alors qu’ils sont excitants pour les humains, cela peut être une période pénible pour les animaux de compagnie, en particulier les chats et les chiens.

Vous pouvez prendre diverses mesures pour les aider à rester calmes, notamment jouer de la musique, allumer la télévision et, bien sûr, être là avec eux.

Et cette année, Amazon a composé une musique spéciale que vous pouvez demander à Alexa de jouer – ou les chiens peuvent se déclencher automatiquement simplement en aboyant.

Tous les animaux domestiques ne sont pas dérangés par le bruit, mais si le vôtre l’est, voici cinq choses que vous pouvez essayer pour les apaiser et réduire le stress, ainsi que quelques conseils de l’association caritative pour le bien-être des animaux Battersea et Anita Kelsey, comportementaliste féline et auteur de ‘Parlons des chats’.

Bien sûr, vous pouvez utiliser ces conseils à tout moment, pas seulement pendant la nuit des feux d’artifice.

1. Demandez à Alexa de jouer de la musique

La musique peut réduire l’impact soudain des sons des feux d’artifice. Si vous avez un Amazon Echo ou un autre appareil avec Alexa, vous pouvez dire « Alexa, aide mon chat à se détendre ».

Amazon dit que la recherche scientifique montre que les chats préfèrent la musique adaptée à l’espèce, c’est pourquoi la piste a certaines tonalités et fréquences, et sonne comme des chats ronronnant.

Si vous dites à la place “Alexa, aide mon chien à se détendre”, la musique classique jouera à partir de votre abonnement musical lié, si vous en avez un.

2. Utilisez les compétences Alexa

Semblable à la lecture de musique, il existe des compétences disponibles dans l’application Alexa telles que “Réconforter mon chien” et “Calmer mon chat”. Vous devez simplement les activer avant de dire “Alexa, ouvrez le confort de mon chien” ou quel que soit le nom de la compétence.

3. Mettez leur émission de télévision préférée

Il y a un thème assez évident ici, mais l’un des conseils de Battersea est de laisser la télévision allumée pour aider les animaux anxieux pendant les feux d’artifice. Beaucoup de chiens adorent regarder des émissions sur la nature et des dessins animés.

4. Utilisez une routine Alexa

Si vous avez des chiens, Amazon a créé une routine appelée Press Paws. Une fois activée dans l’application Alexa, la routine – qui commencera lorsque votre chien aboie – jouera une liste de lecture appelée Classique pour chiens.

Pour l’activer :

Ouvre Ceci QR Code sur un ordinateur portable ou un deuxième téléphone. Ouvrez l’application appareil photo sur votre téléphone et scannez le code QR avec l’appareil photo. Appuyez sur l’alerte pour ouvrir la routine dans l’application Alexa. Recherchez les options en texte jaune, qui indiquent que vous devez effectuer une sélection pour terminer la configuration. Sélectionnez votre appareil ou suivez les instructions si nécessaire. Sélectionnez Activer ou Enregistrer pour enregistrer et activer la routine.

Avoir une routine comme celle-ci est potentiellement plus approprié lorsque vous ne vous attendez pas à ce que des feux d’artifice ou d’autres bruits forts dérangent votre chien pendant votre absence.

Cependant, cela ne fonctionnera que si vous êtes membre d’Amazon Prime ou si vous vous abonnez à Amazon Music Unlimited. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez créer votre propre routine et demander à Alexa de diffuser une station de radio classique (ou une autre musique apaisante) et d’allumer des lumières intelligentes.

5. Utilisez Alexa pour parler à votre animal de compagnie

Le son de votre voix peut également avoir un effet calmant. Encore une fois, si vous avez un Echo, vous pouvez utiliser la fonction drop-in (ou une annonce) pour que les animaux domestiques puissent vous entendre lorsque vous sortez. De même, de nombreuses caméras de sécurité à domicile offrent une conversation bidirectionnelle et, naturellement, vous permettent également de surveiller vos animaux de compagnie de loin.

Encore une fois, si vous le pouvez, il est préférable de ne pas les laisser seuls le soir du feu d’artifice si vous savez qu’ils sont anxieux.

Si vous avez un chien, vous pouvez l’entraîner à associer les bruits forts à quelque chose de positif plutôt que de négatif. La vidéo de Battersea offre des conseils sur la façon de procéder, mais comme pour toutes les formations, ce n’est pas instantané, alors planifiez-le pour les futurs événements de feux d’artifice :

Il y a d’autres choses que vous pouvez faire aussi. Ali Taylor, responsable du comportement canin et de la formation chez Battersea, déclare : « La saison des feux d’artifice peut être une période effrayante pour nos animaux de compagnie, cependant, il y a des choses que vous pouvez faire à cette période de l’année pour aider un animal nerveux. Chronométrer les promenades de votre chien plus tôt dans la soirée lorsque les feux d’artifice ne sont pas déclenchés ou s’assurer que vos rideaux sont tirés sont deux bons moyens d’aider, ainsi que d’utiliser vos appareils pour allumer les lumières le soir, jouer de la musique apaisante ou allumer le TV – qui contribueront tous à amortir le bruit et la vue des feux d’artifice.

«Les animaux peuvent choisir de se cacher s’ils sont inquiets par les feux d’artifice, alors installez une tanière confortable et commencez à encourager votre animal à choisir de s’y installer en cachant quelques friandises savoureuses. Si vous savez que votre animal a de graves réactions aux feux d’artifice, pensez à parler à votre vétérinaire avant les célébrations pour voir s’il peut fournir des médicaments pour soulager son anxiété, et nous vous recommandons toujours de ne pas le laisser seul ».

Anita Kelsey offre quelques conseils supplémentaires. L’un est de gardez votre énergie calme. Les animaux de compagnie se tournent vers nous pour être rassurés et donc nos voix et nos expressions faciales doivent rester calmes pendant que nous nous asseyons tranquillement avec eux en leur disant qu’il n’y a rien à craindre, en leur donnant un coup pour les rassurer également.

La seconde peut sembler évidente, mais fermer les rideaux éteindra tout flash soudain, surtout si vos voisins déclenchent des feux d’artifice dans leur jardin. Ce n’est pas seulement le bruit des feux d’artifice qui fait peur, mais les éclairs de lumière qui s’infiltrent dans la maison.

