Comment vous pouvez regarder Mars disparaître derrière la pleine lune ce soir

S’il vous arrive d’avoir un ciel clair mercredi soir, vous pourrez attraper une planète en train de disparaître derrière la lune.

L’événement se produit à un moment particulier pour Mars. Mercredi soir, Mars sera directement à l’opposé de la position du soleil dans le ciel, se levant au coucher du soleil et se couchant au lever du soleil. C’est ce qu’on appelle une opposition et c’est quand Mars est le plus brillant dans le ciel nocturne.

“Il est rare que la lune cache une planète brillante”, a déclaré Alan Dyer, astronome amateur et astrophotographe accompli qui observera l’événement depuis sa maison près de Strathmore, en Alberta.

“Le faire la nuit même où une planète est la plus brillante, comme Mars l’est maintenant, est très inhabituel. Et avec les objets si bien placés haut dans notre ciel. Fabuleux !”

Lorsqu’une planète ou une étoile disparaît derrière un autre objet, cela s’appelle une occultation. La prochaine fois que cela se produira entre la Lune et Mars, ce sera en janvier 2025, bien que ce soit deux jours avant l’opposition.

Quand et où chercher

Le Canada est dans un emplacement de choix pour l’événement.

Elaina Hyde, directrice de l’Observatoire Allan I. Carswell du département de physique et d’astronomie de l’Université York à Toronto, attend également avec impatience l’occultation de mercredi soir.

“Ce soir, l’occultation de Mars par notre lune nécessite un alignement” parfait “”, a-t-elle déclaré. “En fait, tout le monde sur Terre ne pourra même pas voir celui-ci.”

Si vous voulez voir Mars clignoter derrière la Lune, vous avez juste besoin d’un ciel clair. Cependant, des jumelles offriront une meilleure vue (mais attention : une pleine lune est assez brillante avec des jumelles ou un télescope).

Parce que l’occultation se situe entre la lune, qui est super brillante, et Mars, qui est la plus brillante, elles sont faciles à trouver.

Tout ce que vous avez à faire est de regarder vers l’est pour trouver la lune. Mars apparaîtra à gauche ou en bas à gauche, selon votre emplacement.

Les habitants de toute l’Amérique du Nord dans les zones ombrées de la carte apprécieront la vue de la lune éclipsant Mars mercredi soir. (Gregg Dinderman/Ciel et télescope)

Vous pouvez progressivement regarder l’événement se dérouler juste après le coucher du soleil, lorsque la paire sera plus éloignée. Au cours des prochaines heures, la paire semblera progressivement se rapprocher de plus en plus. La lune semblera se déplacer vers la gauche à mesure qu’elle s’élèvera dans le ciel, dépassant finalement Mars.

La durée pendant laquelle Mars restera éclipsée derrière la Lune dépend de votre emplacement : cela peut prendre plusieurs minutes ou environ une heure. En effet, cela dépend de la quantité de disque lunaire que Mars devra traverser.

Par exemple, à Toronto, Mars ne traversera qu’une petite fraction du disque inférieur de la Lune, commençant à 22 h 29 HE et réémergeant environ 45 minutes plus tard. À Edmonton, il faudra plus d’une heure pour tout l’événement.

Voici les heures approximatives où Mars disparaîtra derrière la Lune. Toutes les heures sont locales :

Vancouver : 18 h 55

Edmonton : 20 h 04

Calgary : 19 h 59

Régina : 21 h 01

Saskatoon : 21 h 03

Winnipeg : 21 h 05

Toronto : 22 h 29

Ottawa : 22 h 36

Montréal : 22 h 40

Iqaluit : 21 h 50

Whitehorse : 20 h 25

Yellowknife : 20 h 23

Jeudi:

Halifax : 0 h 15

Charlottetown : 00 h 07

Moncton : 00 h 04

St. John’s : 00 h 25

Vous pouvez trouver plus d’emplacements ici.

N’oubliez pas que l’événement se produit toute la nuit, vous pouvez donc jeter un coup d’œil à l’extérieur de temps en temps avant l’occultation et ensuite au fur et à mesure de sa progression.

Vous pouvez également remarquer une étoile rouge vif pas trop loin de la lune et de Mars, mais à droite. C’est Aldebaran, l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau.

Cette géante rouge se trouve près de l’un des plus beaux amas d’étoiles ouvertes du ciel nordique, Hyades. Dans quelques jours, une fois que la lune s’éloignera de cette zone du ciel, essayez d’utiliser une paire de jumelles pour observer l’amas.

De plus, puisque vous êtes dehors mercredi soir, pourquoi ne pas prendre un pic au sud-ouest où Jupiter sera tout à fait apparent comme l’objet le plus brillant du ciel (à part la lune). Une paire de jumelles révélera également quatre de ses lunes les plus brillantes, Io, Callisto, Ganymède et Europe.