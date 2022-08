Comment vous pouvez aider – Shaw Local

Dix espèces d’une plante de l’Illinois qui effectuent un travail d’une valeur de 4 milliards de dollars dans la région de Chicago pour arrêter les gaz à effet de serre sont menacées d’extinction : les arbres.

Sur près de 900 espèces d’arbres indigènes dans les 48 États américains contigus, jusqu’à 16 % d’entre elles sont menacées d’extinction, dont 10 espèces d’arbres originaires de l’Illinois. C’est ce que montrent les résultats récents d’une étude conjointe du Morton Arboretum, du United States Botanic Garden et d’autres.

Le rapport, résultat de cinq années de recherche, est la première évaluation complète de la menace en son genre. Il servira de guide essentiel pour les futurs efforts de conservation des arbres, ont déclaré les chercheurs, y compris les initiatives de restauration croissantes dans la région de Chicago.

Selon l’étude, les principales menaces qui pèsent sur les espèces d’arbres aux États-Unis sont les ravageurs et les maladies envahissants, les incendies de forêt, le développement urbain et le changement climatique. Dans l’Illinois, la principale menace est les espèces envahissantes, a déclaré Murphy Westwood, vice-président de la science et de la conservation à l’arboretum de Morton et auteur principal du rapport.

“Ce que nous examinons dans notre région, ce sont des choses comme le frêne, l’orme et le noyer cendré, et même historiquement le châtaignier d’Amérique, qui sont originaires de l’État ou de notre région, qui sont tous menacés par des ravageurs et des maladies envahissants”, a déclaré Westwood. “Ce sont des espèces clés de nos forêts qui étaient historiquement répandues et qui sont soit déjà complètement décimées, soit en passe de le devenir.”

Agrile du frêne

Dans un exemple particulièrement répandu, toutes les espèces de frênes de la région sont soit en voie de disparition, soit en danger critique d’extinction à cause d’un petit coléoptère vert brillant d’Asie : l’agrile du frêne.

L’insecte est arrivé dans les années 1990, émergeant à Detroit. Il a probablement voyagé aux États-Unis via des palettes d’expédition. Depuis lors, il s’est rapidement propagé, décimant les populations de frênes dans la moitié Est des États-Unis.

Westwood a déclaré que les frênes indigènes ont “essentiellement une résistance nulle” à l’insecte, qui pond ses œufs sur l’écorce de l’arbre. Ses larves finissent par s’enfouir à l’intérieur et se nourrissent des tissus de l’arbre.

Dans environ cinq ans après une nouvelle infestation, plus de 99 % des frênes d’une forêt seront morts.

En raison de la gravité, Westwood a déclaré que ce n’était pas une option viable pour traiter et sauver les frênes sauvages. Au lieu de cela, l’arbre vivra probablement uniquement comme arbres de rue résidentiels et dans des collections botaniques où ils peuvent être traités, et l’objectif actuel est d’empêcher toute nouvelle propagation de l’agrile du frêne.

« C’est ce que peut faire l’impact des espèces envahissantes. Cela peut essentiellement éliminer quelque chose du Web (écologique) », a déclaré Westwood. «Nous pouvons faire des choses pour essayer d’empêcher plus d’invasions, comme avoir une meilleure détection, avoir de meilleures politiques, avoir de meilleures réglementations à nos frontières et ce genre de choses. Mais nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé, et les espèces envahissantes continueront d’être un grand défi pour lequel nous devons rester vigilants.

Chênes et nerprun

Un groupe clé d’espèces d’arbres de l’Illinois qui n’est pas actuellement considéré comme menacé d’extinction – mais qui se détériore – est celui des chênes indigènes.

Les chênes sont actuellement menacés par le nerprun arbustif européen. La plante, qui est plus nombreuse que les arbres de la région, crée un fourré dense près du sol de la forêt, empêchant la lumière du soleil d’atteindre les glands du chêne au sol et empêchant la croissance de nouveaux arbres.

Ce ne sont pas seulement les arbres qui souffrent à l’ombre du nerprun, mais toutes les plantes indigènes, a déclaré Westwood.

Quels arbres, nous pouvons faire

La solution, tant au niveau communautaire qu’individuel, donne la priorité à une diversité de plantes indigènes dans les réserves forestières, les zones naturelles et même les jardins potagers.

« J’aimerais que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas seulement d’un seul arbre. Il doit exister dans un habitat sain et dans un écosystème sain. Cela inclut des choses comme les pollinisateurs et les disperseurs de graines et les décomposeurs du sol », a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi des choses comme avoir des sols sains et des plantes indigènes saines peuvent toutes contribuer à des écosystèmes qui soutiennent nos arbres indigènes.”

Les arbres servent de cadre à notre système écologique, a déclaré Westwood. Ils offrent une longue liste d’avantages, notamment l’atténuation des eaux pluviales, le refroidissement des maisons et la stimulation de l’humeur.

Ils représentent également une solution naturelle vitale au changement climatique : les arbres absorbent le dioxyde de carbone et le stockent dans leurs tissus à mesure qu’ils poussent, réduisant ainsi la quantité de gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère.

Les arbres de la région stockent actuellement 21 millions de tonnes de carbone et 542 600 tonnes supplémentaires sont séquestrées chaque année. Les services collectifs de capture du carbone des usines sont évalués à plus de 4 milliards de dollars, selon le recensement des arbres 2020 de Morton Arboretum.

Les initiatives en cours pour soutenir les arbres indigènes dans la région comprennent un projet du comté de Cook visant à restaurer 30 000 acres de réserve forestière au cours des deux prochaines décennies, a déclaré John McCabe, directeur de la gestion des ressources aux réserves forestières du comté de Cook.

Les efforts de restauration comprennent l’enlèvement des broussailles, le brûlage dirigé et l’élimination des plantes envahissantes. Actuellement, 15 000 acres sont en cours de restauration.

Radhika Miraglia, directrice du programme chez Friends of the Forest Preserves, a déclaré que l’organisation à but non lucratif basée sur le bénévolat travaille en étroite collaboration avec le comté de Cook pour contribuer aux projets de conservation.

Miraglia a déclaré que les bénévoles travaillent dans les réserves depuis plus de 40 ans et ont accumulé des connaissances inestimables.

“Nous pensons qu’un élément vraiment important pour résoudre les problèmes est cette connaissance locale et cet engagement local”, a-t-elle déclaré. “Nous pensons que c’est de loin le moyen le plus durable d’apporter des changements et de ramener la santé dans nos zones naturelles, c’est d’inclure autant de personnes que possible.”

• Jenny Whidden est membre du corps Report For America qui couvre le changement climatique et l’environnement pour le Daily Herald. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible d’impôt, voir https://www.reportforamerica.org/newsrooms/the-daily-herald-2/

10 espèces d’arbres menacées dans l’Illinois

• Frêne bleu (Fraxinus quadrangulata)

• Frêne blanc (Fraxinus americana)

• Frêne noir (Fraxinus nigra)

• Frêne vert (Fraxinus pennsylvanica)

• Citrouille cendrée (Fraxinus profunda)

• Orme d’Amérique (Ulmus americana)

• Châtaignier d’Amérique (Castanea dentata)

• Caféier du Kentucky (Gymnocladus dioicus)

• Noyer cendré/noyer blanc (Juglans cinera)

• Criquet moite (Robinia viscosa)

Source : Arboretum de Morton

https://www.dailyherald.com/news/20220824/10-tree-species-native-to-illinois-are-at-risk-of-extinction-study-finds-how-you-can-help