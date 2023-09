Comment vous pourriez faire de la musculation sans vous en rendre compte

(Getty Images)

Si vous avez entendu parler de l’importance de l’entraînement en force mais que vous n’avez pas encore commencé une nouvelle routine de musculation, rassurez-vous : vous pratiquez peut-être déjà plus d’activités physiques que vous ne le pensez.

Il y a beaucoup de choses que vous faites chaque jour qui sont considérées comme de l’entraînement en force, explique le Dr Jay Shah, médecin de famille et de médecine du sport de soins primaires au centre médical de l’hôpital Pomona Valley à Pomona, en Californie. Ceux-ci inclus:

Transporter des courses.

Monter des escaliers.

Jardinage.

Laver la voiture.

Jouer avec vos enfants.

Promener le chien.

Faire les tâches ménagères.

Ces activités sont un entraînement de force fonctionnelle. En d’autres termes, en participant à de telles activités, vous développez votre force et votre endurance pour fonctionner sur le long terme.

Tout cela soulève cependant des questions : qu’est-ce que l’entraînement en force exactement et pourquoi devriez-vous vous y engager ?

Qu’est-ce que l’entraînement en force ?

Également appelé entraînement en résistance, l’entraînement en force fait référence à une activité physique au cours de laquelle vos muscles se contractent contre une force extérieure, comme des haltères, des poids à main ou des appareils de musculation.

L’entraînement en force contribue également à divers avantages pour la santé, notamment :

Maintenir la densité osseuse, ce qui peut aider à prévenir l’ostéoporose et à réduire le risque de fractures.

Améliorer la mobilité, la force musculaire et l’endurance.

Articulations stabilisatrices, qui peuvent réduire vos risques de blessures et entraîner moins de chutes, surtout avec l’âge.

Soutenir une bonne fonction cognitive et améliorer votre humeur et votre estime de soi.

Stimuler votre métabolisme, ou votre taux métabolique de base, pour vous aider à brûler plus de calories et à maintenir ou atteindre votre poids idéal.

Diminuer la tension artérielle et favoriser une bonne santé cardiaque.

Comment commencer l’entraînement en force

Pour vous lancer dans l’entraînement en force, vous devez commencer petit et développer votre force au fil du temps. Shah recommande d’augmenter progressivement la fréquence, l’intensité et la durée de vos exercices pour développer la croissance musculaire.

Il suggère également de rechercher activement des moyens d’augmenter les mouvements quotidiens, tels que :

Opter pour les escaliers plutôt que pour l’ascenseur.

Marcher ou faire du vélo pour aller au travail si possible.

Se promener pendant les pauses au travail.

Ajouter quelques pompes, situps, fentes ou assises au mur pendant les temps de pause.

De plus, Shah dit que vous devez toujours être intentionnel dans vos mouvements.

« Resserrez votre corps tout en effectuant les tâches ménagères », conseille-t-il. « Utilisez des techniques de levage appropriées lorsque vous soulevez des objets lourds. »

Vous pouvez également inclure la musculation dans votre quotidien en demandant à vos proches de vous rejoindre.

« En réalisant ces activités en groupe, chaque membre de la famille peut s’encourager mutuellement et se soutenir en termes de motivation », explique Shah. « Cela pourrait être une excellente façon de passer du temps en famille. »

Risques de l’entraînement en force

Bien que l’entraînement en force soit un élément essentiel de la santé et de la forme physique en général, il est important de ne pas en faire trop. Il faut du temps à votre corps pour s’adapter à un nouveau programme d’entraînement, même s’il est basé sur des activités de routine comme jardiner, nettoyer votre maison ou se promener dans le pâté de maisons.

« L’un des plus gros problèmes que je constate dans ma clinique concerne les personnes qui ont commencé à faire de l’exercice après une période d’inactivité ou qui sont passées à un nouveau programme d’exercice beaucoup plus intense », explique le Dr Justin Mullner, médecin du sport à l’hôpital. Institut orthopédique Jewett d’Orlando Health en Floride.

Le problème, explique Mullner, qui est également médecin d’équipe du Orlando City Soccer Club et de l’Orlando Pride, est que se lancer dans un nouvel entraînement ne permet pas à vos muscles, tendons et os de s’adapter correctement à la quantité de force exercée sur eux. eux. En conséquence, ils deviennent douloureux et enflammés, entraînant des tensions musculaires, des tendinites et des fractures de stress.

Au lieu de cela, commencez doucement et augmentez lentement. Comme pour tout protocole d’exercice, il est préférable de consulter votre fournisseur de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité, surtout si vous avez des problèmes de santé sous-jacents.

N’oubliez pas d’ajouter du cardio

En plus de l’entraînement en force, vous devez également vous efforcer de pratiquer une activité cardiovasculaire régulière. L’American College of Sports Medicine, par exemple, recommande au moins 150 minutes d’activités cardiovasculaires par semaine, ainsi que deux jours de musculation par semaine, explique Shah.

Sydney Warpness, entraîneur de force et de conditionnement physique et entraîneur certifié CrossFit basé à St. Augustine, en Floride, affirme que pratiquement toute activité qui vous fait respirer un peu plus fort peut être considérée comme une activité cardio. Cela peut inclure des tâches ménagères, comme tondre la pelouse ou porter le linge à l’étage. Cela peut également inclure des activités amusantes comme se promener ou simplement danser dans votre salon.

« Essentiellement, la clé de tout cela est d’augmenter votre fréquence cardiaque », explique Warpness.

Et cette clé peut débloquer de sérieux avantages en matière de remise en forme.

« Le cardio est excellent pour votre système cardiovasculaire car il vous aide à renforcer le cœur et les poumons », explique Warpness. « Un système cardiovasculaire sain améliorera la santé globale et la longévité. »

Plus vous faites d’activité cardio – c’est-à-dire plus longtemps vous pouvez maintenir cette fréquence cardiaque élevée – plus vous en tirerez de bénéfices.

« Le cardio vous aide à développer votre endurance et votre endurance, ce qui vous permet de pousser plus fort pendant de plus longues périodes sans vous fatiguer », explique Warpness.

Faire du fitness une habitude à vie

En fin de compte, quelle que soit la manière dont vous faites de l’exercice, assurez-vous simplement de le faire. Qu’il s’agisse de désherber le jardin ou de monter et descendre les escaliers, il existe de nombreuses façons d’ajouter du mouvement et de la musculation à votre routine quotidienne.

Vous devriez également faire de l’exercice une habitude à vie pour profiter de tous les bienfaits pour la santé physique et mentale, explique Mullner. Pour faciliter un peu la mise en forme, il suggère de rechercher des activités que vous aimez.

« Si vous n’aimez pas l’exercice que vous faites, ou pire, si vous le redoutez vraiment, vous serez alors moins susceptible de continuer ces activités et donc de perdre les nombreux avantages qu’elles apportent », explique-t-il.

Une fois que vous avez trouvé un entraînement qui vous plaît, engagez-vous à le faire.