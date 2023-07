Comment vous en sortiriez-vous dans une bataille contre The Chasers ? Testez vos connaissances avec notre quiz inspiré de l’émission ITV

LES Chasers sont parmi les meilleurs cerveaux du pays – mais pensez-vous que vous avez ce qu’il faut pour les déjouer ?

Depuis 2009, le jeu télévisé à succès d’ITV, animé par Bradley Walsh, a vu des centaines de concurrents affronter Anne « The Governess » Hegerty et Mark « The Beast » Labbett.

TVI

Bradley Walsh anime The Chase depuis 2009[/caption]

Le « Final Chase » apporte toujours le drame alors que les concurrents restants qui ont remporté leur tour « en tête-à-tête » s’associent pour répondre à autant de questions que possible en deux minutes.

Le Chaser est alors mis au défi de répondre à plus de questions que les concurrents – s’ils se trompent et que les concurrents réussissent, ils reculent d’un pas.

Si le Chaser ne parvient pas à battre le nombre d’étapes des concurrents, il peut partager le pot qu’il a accumulé au cours de la partie.

En mai 2020, un concurrent a remporté la somme colossale de 100 000 £ dans des circonstances très tendues.

Le plus grand nombre d’étapes jamais définies pour The Chaser dans Final Chase était de 28.

Alors, comment feriez-vous ?

Nous vous avons apporté une sélection de questions de The Chase, combinant un mélange d’histoire, de sport, de télévision et de tout le reste.

Fixez-vous un chronomètre de deux minutes et voyez combien vous pouvez obtenir correctement – on ne sait jamais, cela vous incitera peut-être à postuler pour affronter l’un des Chasers pour de vrai !

La chasse est lancée…

Quel est le nom complet du plat rarebit? Yvette Carte-Blanche était un personnage dans quelle sitcom britannique ? Dans le Seigneur des Anneaux, quel type d’être est un Galadriel ? Aaron Donald est l’un des meilleurs plaqueurs de défense dans quel sport ? Quel premier album des années 1980 mettait en vedette Lucky Star et Holiday ? Quelle maison de couture fabrique le parfum Dolce Rose ? La reine Anne est enterrée dans quelle abbaye de Londres ? Combien y a-t-il d’os radiaux dans chaque bras ? Quelle compagnie aérienne britannique a fabriqué l’avion Tiger Moth ? World Beyond est un spin-off de quelle série télévisée de zombies ? L’émigration juive vers quel pays est connue sous le nom d’Aliyah ? Quel type de boisson chaude est un corretto Caffe ? Melanie Griffiths a été nominée aux Oscars pour quel film de 1988 ? Quelle reine a posé la première pierre du musée V&A ? Sent et Search étaient des œuvres de quel peintre d’action américain ? Brecknock Hill Cheviot est une race de quel animal de ferme ? Dans quelle série de films de science-fiction Hugo Weaving a-t-il joué l’agent Smith ? Un v-slicer est un gadget pour quelle pièce de la maison ? Budweiser Select est une version hypocalorique de quel type de boisson ? Le Lawn Tennis Museum se trouve dans quel quartier de Londres ? Quelle devise en Asie du Sud-Est a le code VND ? Dans la Bible, qui est la mère d’Isaac ? Quelle lettre est muette dans le mot rhubarbe ? Athos était un géant dans quelle mythologie ? Dans Les Simpson, quel animal est Laddie, l’animal de compagnie de Bart ? Quel nom masculin peut également être utilisé pour désigner le bec d’un oiseau ? Quel livre de George Adamson est sous-titré, A Lioness of Two Worlds ? Qui a joué une femme amnésique dans le film Overboard des années 1980 ? Quel architecte d’origine finlandaise a conçu la Womb Chair ? The Nutty Boys est un surnom pour les membres de quel groupe ? Noodle est un terme d’argot pour quelle partie du corps ? Dans quelle série télévisée Tommy dit-il « Je suis un aveugle » ? Dan Robson est un demi de mêlée anglais dans quel sport ? Avec quelle actrice hollywoodienne Clark Gable s’est-il marié en 1939 ? Quel est le symbole chimique du diamant ? Comment sont cuits les œufs dans le plat Devilled Eggs ? Quelle étendue d’eau européenne désigne la mer de l’Est ? Combien y a-t-il d’atomes d’oxygène dans une molécule de la zone O ? L’Alcathoe est l’espèce britannique de quel mammifère volant ? La Pala d’Oro est un autel vu dans quelle basilique de Venise ?

TVI

Penses-tu pouvoir battre Anne Hegerty, Mark Labbett et les autres Chasers ?[/caption]