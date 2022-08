Comment vous aussi pourriez obtenir de l’aide pour les frais de garde d’enfants

NOUS surveillons TOUS les sous en ce moment, il est donc sûrement grand temps que vous obteniez l’aide pour le coût de la garde d’enfants à laquelle vous avez droit.

Près de 400 000 familles de travailleurs ont reçu jusqu’à 2 000 £ pour les frais de garde d’enfants en juin, grâce au programme gouvernemental de garde d’enfants hors taxe – avez-vous vérifié si vous êtes éligible ?

Découvrez comment obtenir de l’aide

Plus d’un million de familles le sont. En fait, il existe plusieurs programmes gouvernementaux pour aider les familles à faire face aux frais de garde d’enfants, chacun étant adapté aux différents besoins, revenus et âges des enfants.

Il s’agit notamment de la disposition de garde d’enfants de 30 heures pour les enfants de trois et quatre ans et d’un soutien généreux à la garde d’enfants pour ceux qui bénéficient du crédit universel.

Les programmes ne visent pas seulement à aider à payer les crèches et les assistantes maternelles pendant les périodes scolaires, car ils englobent la garde d’enfants globale avant et après l’école ainsi qu’une aide pendant les vacances par le biais, par exemple, de camps d’été.

Pour en savoir plus sur tous les programmes, visitez childcarechoices.gov.uk, ajoutez vos coordonnées et voyez ce que vous pourriez manquer.

Les parents peuvent gagner jusqu’à 100 000 £ chacun et demander une garde d’enfants hors taxe s’ils ont des enfants de 11 ans ou moins, ou de 17 ans et moins pour les enfants handicapés.

Les parents ne doivent pas faire de demande s’ils reçoivent déjà des crédits d’impôt, un crédit universel ou des bons de garde d’enfants.

À une époque de hausse des prix et de pression sur les finances familiales, il est plus important que jamais de profiter de l’aide et du soutien offerts par le gouvernement pour la garde des enfants et d’autres dépenses du ménage.

Découvrez les autres aides que vous pourriez obtenir sur gov.uk/helpforhouseholds.

Alors, quels sont les programmes d’aide à la garde d’enfants proposés, comment fonctionnent-ils et qui peut postuler ?

Nous avons parlé à trois parents à travers la Grande-Bretagne pour savoir comment le gouvernement les aide à accéder aux meilleurs services de garde d’enfants, les aide à travailler, améliore leurs comptes bancaires et leur santé mentale et permet à leurs enfants de s’épanouir.

Gemma, 37 ans – Garderie défiscalisée

Gemma, 37 ans, de Portsmouth

Gemma est une responsable des ressources humaines de Portsmouth. Elle et son partenaire Chris ont accès à la garderie hors taxe pour aider à payer le camp d’été de leur fils de cinq ans, George.

“Je déteste l’idée que des familles passent à côté de la garde d’enfants détaxée ! Chaque parent que je rencontre, aux portes de l’école ou dans le parc, je leur en parle. Mon partenaire Chris et moi économisons environ 2 000 £ par an – c’est incroyable.

“J’ai découvert Tax-Free Childcare peu de temps après la naissance de notre fils George, qui a maintenant cinq ans. J’avais toujours prévu de retourner au travail lorsqu’il avait huit mois – ma carrière est importante pour moi – alors, lorsque je faisais des recherches sur les crèches, j’ai googlé “aide pour payer la garde d’enfants”.

Je déteste l’idée que des familles passent à côté des services de garde d’enfants hors taxes ! Chaque parent que je rencontre, aux grilles de l’école ou dans le parc, je le leur raconte.

“Et le voilà, childcarechoices.gov.uk, le site Web du gouvernement expliquant Tax-Free Childcare.

“Mon partenaire Chris, qui dirige une entreprise de plomberie et de chauffage, a dit que nous gagnerions trop pour nous qualifier.

“Mais j’ai revérifié les critères d’éligibilité. Nous n’avons certainement pas gagné au-dessus du seuil de 100 000 £ chacun. Et la crèche dans laquelle nous avions inscrit George – le meilleur que nous ayons pu trouver, avec un chef résident préparant des aliments frais pour les enfants. tous les jours – a adhéré au programme.

“Je viens de créer un compte de garde d’enfants, puis tout s’est déroulé sans heurts. Chaque mois, j’ai versé 80 % des frais de garde d’enfants sur mon compte, le gouvernement a ajouté 20 % et j’ai payé la crèche.

“Depuis, nous utilisons Tax-Free Childcare.

“George vient de terminer sa première année à l’école et cela aide à payer les soins enveloppants lorsque Chris ou moi ne pouvons pas venir le chercher. Et pendant les vacances d’été, cela a contribué aux coûts d’un brillant camp d’été où il a suivi des cours de natation tous les jours.

“C’est un petit garçon tellement heureux et sympathique et son bulletin scolaire était élogieux. Je suis certain que c’est en partie parce qu’il est allé à la crèche et qu’il a interagi socialement dès son plus jeune âge.

“Tous ses amis étaient au même camp d’été que lui et ils se sont bien amusés.

“Nous sommes récemment allés en vacances en famille à Great Yarmouth et, même s’il aimait tous les manèges et les arcades, il voulait rentrer chez lui pour être au camp avec ses amis.

“C’est comme ça que la vie devrait être quand on a cinq ans. Il s’épanouit et, parce que je suis épanouie dans ma carrière et en tant que mère, je le suis aussi.”

Garde d’enfants détaxée : les faits

Les parents éligibles, chacun ne gagnant pas plus de 100 000 £, ayant des enfants de 11 ans ou moins peuvent réclamer jusqu’à 2 000 £ par enfant et par an pour les frais de garde d’enfants.

Pour les parents d’enfants handicapés, c’est jusqu’à 4 000 £ par an et les enfants sont éligibles jusqu’à l’âge de 17 ans.

Les parents d’enfants d’âge préscolaire peuvent utiliser Tax-Free Childcare pour payer une assistante maternelle agréée, une nounou, un programme de jeux, une crèche ou un club, une école ou un travailleur à domicile, tandis que les parents ayant des enfants à l’école peuvent l’utiliser pour payer après l’école et garderies et clubs de vacances enveloppants.

La demande prend environ 20 minutes et vous aurez besoin de votre numéro d’assurance nationale et, si vous êtes travailleur indépendant, du numéro de référence unique du contribuable (UTR).

Une fois accepté et sur le régime, vous devez reconfirmer vos coordonnées tous les trois mois.

Leigh, 34 – 30 Heures de garde d’enfants

Une aide supplémentaire pour les frais de garde d’enfants est une aubaine pour de nombreuses familles

La mère célibataire Leigh, de Pontypridd dans le sud du Pays de Galles, peut continuer à travailler – et à gagner de l’argent – ​​pendant les vacances scolaires d’été.

Elle perçoit un droit à la garde d’enfants qui rémunère 30 heures avec une assistante maternelle pour sa fille de trois ans, Holly.

“Le soutien supplémentaire pour les frais de garde d’enfants a été une aubaine cet été – je peux travailler sans me soucier de trouver de l’argent de rechange pour que Holly aille chez une assistante maternelle, car le gouvernement paie jusqu’à 30 heures.

“Être une mère célibataire est difficile, donc je suis reconnaissante de l’aide. J’ai rompu avec le père de Holly un mois avant sa naissance – puis sa naissance a été difficile, me laissant avec quelques problèmes de santé.

“J’avais prévu de retourner au travail en tant que soignant pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale, mais je ne pouvais pas faire face aux exigences physiques du travail.

“Mais, à la maison toute la journée, épuisée à m’occuper d’un bébé, je me sentais isolée et, avec le temps, je suis devenue déprimée. Je me suis réconforté en mangeant, en prenant du poids, ce qui a encore fait chuter mon estime de moi-même.

“Puis, quand Holly avait deux ans, j’ai commencé à faire du bénévolat dans un groupe de jeux d’église et un garde-manger communautaire. Le fait que des gens comptent sur moi a renforcé ma confiance, ce qui m’a permis de suivre quelques cours d’informatique et de postuler à des emplois.

“En janvier 2022, Holly a commencé l’école et on m’a proposé un poste de conseillère technique chez EE. Les horaires étaient conçus pour les parents – de 9h30 à 14h40 – et toutes les autres nouvelles entrées étaient des mamans. Nous avons noué des liens étroits.

J’ai contacté une assistante maternelle locale pour m’occuper de Holly et elle a mentionné le soutien à la garde d’enfants disponible me donnant droit à jusqu’à 30 heures de garde d’enfants par semaine.

“Mais en juin, à l’approche des vacances d’été, j’avais peur de devoir utiliser ma carte de crédit pour payer une assistante maternelle pendant que j’étais au travail – pas idéal.

“J’ai approché une nounou locale pour s’occuper de Holly et elle a mentionné le soutien à la garde d’enfants disponible me donnant droit à jusqu’à 30 heures de garde d’enfants par semaine. Je me suis précipité à la maison et j’ai postulé.

“Deux heures plus tard, j’ai reçu un e-mail disant que Holly avait été acceptée pour le programme.

“C’était un tel soulagement et c’est si facile à utiliser – je donne simplement à la nourrice mon code gouvernemental pour enregistrer le nombre d’heures par semaine où elle s’est occupée de Holly et cela la paie directement.

“Holly est robuste et indépendante – je ne suis pas sûre qu’elle serait aussi confiante si elle était coincée à la maison 24h/24 et 7j/7. Elle va à l’école galloise et m’apprend la langue.

“”Puis-je avoir un hufen ia?” demande-t-elle C’est de la glace… Bien sûr qu’elle peut – avec le gouvernement qui paie pour la garde de ses enfants pendant les vacances, il reste de l’argent pour les friandises.

Offre d’accueil de 30 heures : les faits

L’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles ont tous des programmes qui permettent aux familles de travailleurs avec des enfants âgés de trois et quatre ans d’accéder à 30 heures d’aide à la garde d’enfants ou à l’éducation de la petite enfance pendant 38 semaines par an (dans certains cas plus longtemps).

En Angleterre, vous pouvez demander une aide à la garde de 30 heures lorsque votre enfant atteint l’âge de deux ans et 36 semaines, en vue d’une prise en charge dès l’âge de trois ans.

Pour recevoir vos 30 heures ce trimestre scolaire à venir, vous devez créer un compte de garde d’enfants et postuler avant le 31 août

La demande prend environ 20 minutes sur le site Web du gouvernement – vous aurez besoin de votre numéro d’assurance nationale – et vous aurez une décision sur votre éligibilité dans les sept jours.

Ensuite, vous recevrez un code à donner à votre prestataire de services de garde et le gouvernement les paiera directement.

Après cela, il vous suffit de reconfirmer vos coordonnées tous les trois mois.

Jordanie, 21 ans – Aide à la garde d’enfants du crédit universel

Jordanie, de Glasgow

Jordan, de Glasgow, complète les frais de garde de sa fille Kalia via Universal Credit.

“J’ai eu ma petite fille Kalia à seulement 17 ans, trois mois après avoir quitté l’école. J’étais enceinte au bal de promo !

“Mes deux premières années de maternité ont été difficiles. Le père de Kalia et moi nous sommes séparés. Tous mes amis d’école étaient sortis jeunes – dans les pubs et les clubs. Ma vie était très différente et nous nous sommes séparés.

“Je n’étais pas au courant de l’offre de garde gratuite pour les enfants de deux ans à l’époque, ce qui est dommage car cela aurait vraiment aidé.

“Puis, en avril de l’année dernière, alors que Kalia avait trois ans, mon coach de travail DWP m’a trouvé une place dans un cours Ready4Employment, conçu pour donner aux gens les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail, avec la Rangers Charity Foundation.

“Un peu gênant car je suis fan du Celtic, mais je voulais sortir de la maison et Kalia avait droit à 30 heures de garde d’enfants gratuites.

“J’ai adoré le cours et à la fin, les Rangers m’ont proposé un contrat de six mois en tant qu’assistant communautaire, travaillant avec des jeunes désengagés de l’éducation. Je n’aurais pas seulement un salaire, j’accumulerais des qualifications le long le chemin.

Mon coach de travail m’a expliqué que je pouvais obtenir jusqu’à 85 % des frais de garde d’enfants supplémentaires payés via Universal Credit.

“Le seul problème était la garde d’enfants – les 30 heures d’aide à la garde d’enfants ne s’étendraient pas aux cinq jours où je serais au travail.

“Ensuite, mon coach de travail m’a expliqué que je pouvais obtenir jusqu’à 85% des frais de garde d’enfants supplémentaires payés via Universal Credit.

“Tout ce que j’avais à faire était de consigner des captures d’écran montrant les paiements de la pépinière dans mon journal Universal Credit – puis l’argent serait ajouté à mon prochain paiement mensuel Universal Credit.

“C’était parfait, et maintenant mon contrat de six mois s’est transformé en un apprentissage d’un an chez les Rangers. Je suis également en train de faire une maîtrise en commerce et en administration entre-temps.

“Je suis tellement heureuse et épanouie, et le soutien pour aider à couvrir les frais de garde d’enfants grâce au crédit universel signifie que je peux offrir des friandises à Kalia, comme nos récentes vacances en caravane dans l’Ayrshire. Elle a adoré.

“« Pouvez-vous m’acheter un camping-car pour mon anniversaire ? » elle me demanda.

“Pas tout à fait, mais je lui donne une partie de l’argent pour la garde d’enfants que je récupère du crédit universel pour le mettre dans sa tirelire afin qu’elle comprenne la valeur de l’argent.

“Être rusée avec l’argent est une leçon de vie si importante. Pour les mamans comme moi, cela signifie découvrir les programmes conçus pour nous aider à travailler tout en élevant nos enfants. Je suis tellement reconnaissante de profiter d’un équilibre de vie et d’un solde bancaire sains.”

Aide à la garde d’enfants du crédit universel : les faits

Si vous travaillez et demandez un crédit universel, vous pourriez avoir droit à une aide pour couvrir jusqu’à 85 % de vos frais de garde d’enfants auprès de fournisseurs enregistrés à l’Ofsted pour les enfants âgés de 0 à 16 ans, soit jusqu’à un montant mensuel de 646,35 £ pour un enfant et 1 108,04 £ par mois pour deux enfants ou plus.

Vous pouvez également, comme Jordan, qui bénéficie d’une aide à la garde d’enfants de 30 heures, demander l’aide à la garde d’enfants du crédit universel pour payer les heures supplémentaires utilisées si nécessaire.

Connectez-vous à votre compte Universal Credit ou parlez à votre coach de travail pour plus d’informations. Les critères d’éligibilité s’appliquent.