Ne rincez pas les produits non dégradables comme les lingettes pour bébé ou les applicateurs de tampons en plastique. Ils peuvent entraver le processus de traitement des eaux usées et finir par jeter les plages et l’eau. Vous ne devriez pas non plus jeter de vieilles pilules dans les toilettes car elles peuvent involontairement nous exposer aux produits chimiques contenus dans ces médicaments.

Une étude récente de l’UNICEF révèle que moins de 50% de la population indienne a accès à une eau potable gérée en toute sécurité. On estime que les maladies d’origine hydrique ont un fardeau économique d’environ 600 millions USD par an en Inde. La contamination de l’eau est un problème complexe et les agents pathogènes et la contamination chimique constituent un défi majeur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy