Comment vous aider (et aider les autres) à passer un hiver agréable

Selon l’endroit où vous vivez et votre disposition personnelle, l’hiver vous remplit soit de plaisir (ski ! Boissons chaudes ! Pulls douillets !) soit d’effroi (peau sèche, couchers de soleil précoces, refroidissements éoliens douloureux). Chaque saison a ses attributs uniques, mais pour les régions qui connaissent des températures glaciales, l’hiver a tendance à attirer le plus de discorde.

Il est vrai que le froid a des effets moins que souhaitables sur le corps. De nombreuses personnes déclarent avoir plus faim en hiver; les nuits longues et sombres contribuent à une fatigue accrue ainsi qu’à des sensations de malaise hivernal, connues sous le nom de trouble affectif saisonnier ; la faible humidité et la chaleur dans les maisons contribuent à la sécheresse de la peau et aux démangeaisons.

Malgré tous les ravages que l’hiver déchaîne sur l’esprit et le corps, il existe des moyens de prendre soin de soi pour atténuer l’impact du froid et de l’obscurité. Quelle que soit la période de l’année, comprendre comment vous réagissez aux températures glaciales et aux journées plus courtes – physiquement et mentalement – peut vous aider à préparer vos défenses et à passer un hiver plus agréable et confortable (même si la saison est déjà à moitié terminée).

Comment l’hiver affecte le corps et l’esprit

Le corps a des réactions physiques et comportementales aux conditions glaciales, explique Clare Eglin, maître de conférences en physiologie humaine et appliquée à l’Université de Portsmouth. Lorsque le monde extérieur se refroidit, votre peau chaude perd de la chaleur dans l’environnement, explique Eglin, et c’est ainsi que vous percevez le concept d’avoir froid.

Les mains et le visage sont les principaux contributeurs à la sensation de froid : si les mains et le visage sont exposés à des éléments hivernaux, vous vous sentirez plus froid, dit Eglin, qui étudie comment le corps réagit aux températures glaciales. “Alors que nous commençons à perdre de la chaleur dans l’environnement, notre corps réagit pour essayer d’empêcher cette perte de chaleur et ainsi les vaisseaux sanguins de la peau se rétrécissent et cela empêche le flux sanguin d’y aller”, dit-elle. “Cela réduit davantage la température de la peau, ce qui est formidable car cela nous empêche de perdre autant de chaleur dans l’environnement, mais la température de notre peau est alors plus froide et nous avons donc plus froid.” En conséquence, le cerveau déplace le flux sanguin des extrémités vers le noyau et vous commencez à frissonner et vos dents claquent dans un effort pour se réchauffer. La réaction comportementale au froid est de se pencher pour conserver la chaleur, dit Eglin. Rester tendu, les épaules haussées, pendant une période prolongée peut provoquer une douleur et une raideur modérées.

Frissonner et se déplacer pour se réchauffer nécessite de l’énergie, dit Eglin, que vous obtenez de la nourriture. Au fur et à mesure que le corps décompose les aliments, le processus libère de la chaleur et vous vous sentirez plus chaud. Cela peut expliquer l’augmentation de la faim pendant l’hiver, dit Eglin, pour compenser l’énergie nécessaire pour vous réchauffer. Ces effets peuvent être négligeables : des études montrent que les environnements froids ne représentent que 100 à 200 calories brûlées. Cependant, des influences contextuelles peuvent contribuer à augmenter la faim en hiver. La saison des fêtes, le coucher du soleil tôt et l’ennui pourraient vous amener à penser à plus de nourriture et à vous entourer de plus de nourriture. Une petite étude a révélé que les participants augmentaient leur consommation de viande et de produits laitiers en hiver. « Il y a beaucoup de variabilité », dit Eglin. “Certaines personnes montrent une augmentation marquée de la quantité qu’elles mangent, et d’autres non.”

Le manque de lumière du jour est responsable de la lenteur et de la dépression. Le matin, la lumière du jour est le signal du corps pour se réveiller et se mettre au travail ; une fois que le soleil se couche et que la lumière se dissipe, le corps produit de la mélatonine et s’endort. Le lever et le coucher du soleil tardifs pendant l’hiver sont une recette pour la fatigue tout au long de la saison. Le manque de lumière provoque le désynchronisme de toutes les horloges internes du corps (les mécanismes qui régulent la température corporelle, la faim et la réponse au stress), explique Bonnie Spring, professeur de médecine préventive, de psychologie et de psychiatrie à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University. . “S’il fait noir le matin et que vous avez envie de dormir et que vous dormez, alors… vous prendrez votre petit-déjeuner plus tard et pas à un moment où votre insuline est suffisamment sensible pour métaboliser ces calories efficacement”, dit-elle. “Vous obtenez juste une spirale de choses qui déraillent.”

Être hors cycle contribue au trouble affectif saisonnier, un type de dépression qui dure généralement pendant l’hiver. Le TAS se manifeste par une dépression commençant vers la fin de l’automne, dit Spring, en plus de dormir trop ou trop peu; une augmentation de la consommation de glucides, de féculents et de sucreries ; et la prise de poids. Parce que le TAS est un véritable trouble de santé mentale et considéré comme un type de dépression, des traitements plus intensifs comme la thérapie et les antidépresseurs peuvent être nécessaires.

Si vous redoutez l’hiver, essayez de changer votre état d’esprit

Malgré tous les obstacles biologiques et environnementaux que l’hiver nous dresse, de nombreuses personnes prospèrent pendant les mois les plus froids. Alors qu’elle organisait un projet de recherche sur le TAS en Norvège, la psychologue de la santé Kari Leibowitz a appris d’un collaborateur local qu’il n’y avait pas de différences marquées de santé mentale entre l’hiver et l’été. Dans un pays qui est sombre pendant la majeure partie de l’hiver, Leibowitz était curieux de savoir pourquoi ces gens prospéraient alors que tant d’autres angoissaient pendant la saison.

Parmi ses découvertes, qu’elle relate dans le livre à paraître Comment passer l’hiver : exploiter l’état d’esprit pour embrasser toutes les saisons de la vie, était un profond contraste dans l’état d’esprit envers l’hiver chez les Norvégiens. En grande partie, les habitants des pays nordiques ne sont pas limités par le froid et l’obscurité ; ils continuent à profiter du plein air et à profiter du confort pendant l’hiver. (Bien sûr, une année de congé parental payé et des soins de santé universels ne nuisent probablement pas non plus à la santé mentale.) En revanche, les Américains, bien que peu monolithiques dans leur expérience, ont généralement une attitude négative à l’égard de l’hiver. “Je pense que beaucoup de gens, en particulier ceux qui ne vivent pas dans la partie la plus froide des États-Unis”, déclare Leibowitz, “ont tendance à vraiment lutter avec l’hiver et à se concentrer beaucoup sur les aspects négatifs et à le voir comme une période vraiment limitante. de l’année … quand vous ne pouvez pas faire les choses que vous aimez faire.

Au lieu de voir l’hiver comme une saison de contraintes, créez des opportunités qui le rendent distinctif. Si vous aimez les sorties à la plage ou les randonnées en été, quelles sont vos alternatives hivernales ? Penchez-vous dans le confort de la saison et dînez aux chandelles ou expérimentez des recettes chaudes comme des soupes et des ragoûts. Concentrez-vous sur les choses que vous aimez réellement en hiver et sur les activités auxquelles vous ne pouvez participer que lorsqu’il fait froid et sombre, comme les sorties de ski le week-end et les marathons de films. Quelque chose d’aussi petit que se délecter de la chaleur de votre maison après une course froide peut aider à améliorer l’état d’esprit, dit Leibowitz. “Pour beaucoup de gens qui aiment vraiment l’hiver, ils le voient comme un moment pour ralentir, peut-être avoir des réunions sociales plus intimes, peut-être lire plus, ou faire de l’art ou lire de la poésie ou pratiquer de la musique”, dit-elle.

La ritualisation de certains aspects des divertissements d’hiver – comme une soirée télé hebdomadaire ou une tasse de thé quotidienne – fait d’une partie moyenne de la vie un événement qui vaut la peine d’être attendu. (Anticiper les événements futurs est également bénéfique pour la santé mentale.)

Profitez de la lumière du jour et de l’air frais, même lorsqu’il fait froid dehors

Afin de surmonter les effets paresseux d’une lumière du jour minimale en hiver, l’exposition à la lumière est essentielle. D’après des recherches, il a été démontré que le trempage à la lumière du jour pendant une promenade matinale d’une heure réduisait les effets du TAS. Avoir de la lumière le matin aide également à s’endormir le soir. Être dans la nature s’accompagne également d’une multitude d’avantages cognitifs et émotionnels. Couchez-vous (plus sur cela plus tard) et promenez le chien ou partez pour une randonnée rapide. “Si vous êtes enfermé tout l’hiver, si vous ne vous promenez pas, si vous n’êtes pas actif, si vous n’obtenez pas d’air frais et quelle que soit la lumière à laquelle vous avez accès dans votre partie du monde”, Leibowitz dit, “alors c’est une recette pour se sentir un peu misérable pendant l’hiver.”

Les alternatives à la lumière naturelle sont les caissons lumineux et les réveils au lever du soleil. Conçus pour reproduire l’expérience du trempage dans la lumière naturelle, ces appareils aident à traiter le TAS et sont destinés à être utilisés pendant 20 à 30 minutes dès le matin. De même, les réveils du lever du soleil jouent un double rôle : ils servent la lumière du matin et fournissent également un appel de réveil.

Portez des vêtements d’hiver appropriés

Une grande partie du dédain envers l’hiver provient d’une aversion générale pour le froid. “Tous les jours, j’allais au lycée avec mon jean et mes baskets et je mettais un manteau, mais je me demandais pourquoi je tremblais et misérable tout l’hiver”, explique Leibowitz, dont les hivers du New Jersey ont aigri sa vision de la saison. Côté pratique, profiter de l’hiver repose sur votre garde-robe.

En Norvège, où Leibowitz étudie le mode de vie hivernal, les habitants portent des leggings, des maillots de corps, des pulls et des chaussettes en laine. Les épiceries sont approvisionnées en leggings et maillots de corps en laine mérinos. Vous n’avez en aucun cas besoin d’acquérir ces articles si vous ne les avez pas déjà (les friperies et les échanges de vêtements sont de bonnes options pour collecter des vêtements pour temps chaud), mais le sentiment demeure : la superposition est la clé pour rester au chaud en hiver. La garde-robe d’hiver d’inspiration arctique de Leibowitz comprend des leggings sous un jean et des sous-vêtements à manches longues sous un pull. Des vestes et des bottes imperméables empêchent la neige et la pluie de tremper les vêtements en dessous. Votre superposition dépend de votre activité ; vous voudrez porter plus de vêtements pour une promenade décontractée à l’extérieur ou une journée de farniente sur le canapé que pour une course ou des travaux ménagers rigoureux.

En ce qui concerne les tissus, la laine est idéale car elle évacue l’humidité du corps. Le coton, quant à lui, retient l’humidité, donc si vous transpirez pendant une randonnée ou une balade à vélo en hiver, cette transpiration ne sèchera pas et vous rendra plus frais. Les tissus doux et amples sont réconfortants contre la peau sèche et qui démange.

N’oubliez pas de garder vos mains et vos pieds au chaud si vous sortez, dit Eglin, car le sang s’écoule des extrémités lorsqu’il fait froid. De bonnes chaussettes et des gants sont indispensables.

Naviguer sur la glace et la neige n’a pas à être dangereux

La glace et les chutes de neige peuvent s’avérer particulièrement difficiles pour les personnes à mobilité réduite. Selon l’Americans with Disabilities Act, la neige et la glace doivent être dégagées des entrées des bâtiments publics. La plupart des États ont des lois spécifiques sur le déneigement des propriétés résidentielles. Vérifiez donc si vous êtes responsable du pelletage du trottoir à l’extérieur de votre maison et clarifiez avec votre propriétaire qui est responsable du déneigement et de la glace de votre immeuble. Certaines villes offrent des exemptions de déneigement pour les personnes handicapées ou les personnes âgées.

Pour aider à combler les lacunes là où les municipalités locales ne sont pas à la hauteur des politiques de déneigement, soyez un bon membre de la communauté et assurez-vous de garder les trottoirs autour de votre maison exempts de neige et de glace et, si vous le pouvez, offrez de pelleter ou d’offrir promenades aux voisins dans le besoin. Cherchez qui pourrait avoir besoin d’aide pour faire l’épicerie ou obtenir des ordonnances pendant une tempête hivernale. Si vous ne parvenez pas à déneiger autour de votre maison, vérifiez si un organisme bénévole local offre des services de déneigement. Spring recommande d’utiliser des groupes Facebook communautaires ou des applications comme Nextdoor pour se porter volontaire pour aider un voisin ou pour demander de l’aide.

L’hiver n’a pas besoin d’être une période de désagréments. Un changement d’état d’esprit et une approche pratique de la saison peuvent vous permettre (ainsi qu’à ceux qui vous entourent) de vous sentir à l’aise même dans des conditions glaciales.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce former. Nous pourrions en faire une histoire.