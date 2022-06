Comment votre revenu affecte votre santé

SOURCES:

Journal américain de santé publique: « Décès évitables associés au revenu des ménages en Virginie », « Disparités raciales/ethniques dans la prévalence de l’hypertension : reconsidérer le rôle du stress chronique ».

Journal américain de médecine publique: “Environnements de quartier.”

Rapports de l’APM : “Maison pauvre, riche en pollution.”

BMC Santé Publique: “Associations entre le stress perçu, le statut socio-économique et les comportements à risque pour la santé dans les quartiers défavorisés au Danemark : une étude transversale,” “Deux communautés, une autoroute et la lutte pour l’air pur : le rôle de l’histoire politique dans la formation de l’engagement communautaire et l’application de la recherche en santé environnementale.”

Brookings Institution : “Réduire l’écart de richesse raciale nécessite une taxation lourde et progressive de la richesse.”

Médecine du cancer: “Survie globale, événements indésirables et fardeau économique chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique recevant un traitement systémique : preuves concrètes de la population Medicare.”

L’avenir de la Terre: “Disparités généralisées de race et de classe dans les extrêmes de chaleur urbaine de surface à travers les États-Unis.”

Santé et lieu: “La ville active ? Des disparités dans l’offre de ressources publiques urbaines de loisirs.”

HealthyPeople.gov : “Accès aux services de santé”.

Service des impôts : “Crédit d’impôt sur le revenu gagné (EITC)”.

JAMA Oncologie: “Dépenses remboursables et fardeau financier chez les bénéficiaires de Medicare atteints de cancer.”

Journal des maladies thoraciques: “Pollution de l’air et maladies chroniques des voies respiratoires : que doivent savoir et faire ?”

Fondation de la famille Kaiser : “Extensions de la couverture ACA et travailleurs à faible revenu”, “Comment les dépenses de santé aux États-Unis se comparent-elles à celles d’autres pays ?”

FREOPP.org : “Les États-Unis n°6 dans l’indice mondial de l’innovation en soins de santé 2021.”

Future Science OA : “Les effets du stress chronique sur la santé : nouvelles connaissances sur les mécanismes moléculaires de la communication cerveau-corps.”

Le Journal de l’Association médicale américaine: “Inégalité des revenus, de la pauvreté et de la santé”, “L’association entre le revenu et l’espérance de vie aux États-Unis, 2001-2014.”

Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité: “Annual Out-of-Pocket Expenditures and Financial Hardship Among Cancer Survivors Aged 18-64 Years – United States, 2011-2016,” “Vital Signs: Racial Disparities in Age-Specific Mortality Among Blacks or African Americans – United States, 1999 -2015.”

National Institutes of Health : “Des habitudes saines peuvent prolonger la vie.”

Pamela D., patiente, Texas.

Paula Braveman, MD, directrice, Center for Health Equity, Université de Californie, San Francisco.

Pew: “HUD dépense des millions pour la réduction du plomb. Pourquoi les autorités du logement public ont-elles encore du mal?”

Steven Woolf, MD, directeur émérite, Center on Society and Health, Virginia Commonwealth University.

Sumir Sahgal, MD, fondateur, médecin-chef, Essen Health Care.

Le Fonds du Commonwealth : “Pourquoi même les personnes à faible revenu en bonne santé ont des risques de santé plus importants que les personnes à revenu élevé.”

Le Lancet: “La santé de la population à une époque d’inégalité croissante des revenus : États-Unis, 1980-2015.”

L’Institut américain du stress : “Stress, vieillissement et télomères”.

Yale School of the Environment : “Le risque d’inondation pour les logements à faible revenu aux États-Unis pourrait tripler d’ici 2050.”