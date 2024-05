Comment votre préférence sexuelle peut augmenter vos risques de plusieurs CANCERS, selon le premier rapport du genre

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com









Les personnes LGBTQ+ courent un risque plus élevé de développer certains cancers que les hétérosexuels, suggèrent des recherches.

Un rapport unique en son genre de l’American Cancer Society a révélé que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont plus susceptibles de fumer, de boire de l’alcool et d’être obèses, ce qui augmente leur risque de développer un cancer.

Ils courent également un plus grand risque de contracter des IST telles que le VIH et le VPH, qui peuvent conduire au cancer, indique le rapport.

L’analyse a révélé qu’ils sont également plus susceptibles d’éviter d’aller chez le médecin par crainte de discrimination, ce qui pourrait retarder le diagnostic du cancer.

Le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, a déclaré dans une interview à ABC News : « Nous sommes très conscients, en particulier au sein de cette population, d’une hésitation à recevoir des soins de santé. À cause des préjugés, du manque de [physician] familiarité… nous craignions que les résultats pourraient être pires.

L’analyse résume les données recueillies à partir de trois enquêtes nationales majeures : l’Enquête nationale par entretien sur la santé, le Système de surveillance des facteurs de risque comportementaux et l’Enquête nationale sur le tabac chez les jeunes.

Elle a révélé que les adultes lesbiennes, gays et bisexuels sont plus susceptibles de fumer des cigarettes que les adultes hétérosexuels (16 % contre 12 % en 2021 et 2022.)

La plus grande disparité concernait les femmes bisexuelles, qui sont deux fois plus susceptibles de fumer des cigarettes que les femmes hétérosexuelles (23 % contre 10 %) et de boire beaucoup (14 % contre 6 %).

La fumée de cigarette contient plus de 5 000 produits chimiques, dont au moins 70 peuvent provoquer le cancer.

En fumant, les produits chimiques pénètrent dans les poumons et endommagent l’ADN du corps, y compris des parties de notre ADN qui nous protègent contre le cancer.

Le tabagisme augmente le risque non seulement de cancer du poumon, mais aussi de cancer de la bouche et de la gorge, du larynx, de l’œsophage, de l’estomac, des reins, du pancréas, du foie, de la vessie, du col de l’utérus, du côlon et du rectum, ainsi que d’un type de leucémie.

« Stress minoritaire » – le stress excessif ressenti par les membres de groupes stigmatisés est probablement un contributeur à des comportements tels que le tabagisme qui augmentent le risque de cancer, ont indiqué les chercheurs.

Le stress psychologique peut également provoquer une augmentation des niveaux de cortisol et une inflammation chronique, susceptibles d’augmenter le risque de cancer, ont indiqué les chercheurs.

Bien que les chercheurs n’aient pas examiné directement les taux de cancer chez les personnes LGBTQ+, ils en ont déduit que ces taux seraient probablement plus élevés en raison de la prévalence accrue de facteurs de risque tels que le tabagisme, la consommation d’alcool et le surpoids.

Une étude distincte a révélé que les femmes bisexuelles avaient l’espérance de vie la plus courte, mourant 37 pour cent plus tôt que les femmes hétérosexuelles, suivies par les femmes lesbiennes, qui mouraient 20 pour cent plus tôt. Les femmes queer (y compris les femmes bisexuelles et lesbiennes) sont mortes en moyenne 26 % plus tôt que les femmes hétérosexuelles.

On estime que 5,6 % de tous les Américains identifiés comme LGBTQ en 2020

Les femmes lesbiennes et bisexuelles sont plus susceptibles d’avoir un excès de poids : 68 % d’entre elles ont un excès de poids, contre 61 % des femmes hétérosexuelles.

Les femmes bisexuelles ont également tendance à boire davantage. Quelque 14 pour cent consomment plus de sept verres par semaine, alors que seulement 6 pour cent des femmes hétérosexuelles en boivent autant.

L’obésité est également plus fréquente chez les femmes bisexuelles – 43 pour cent contre 38 pour cent chez les femmes lesbiennes et 33 pour cent chez les femmes hétérosexuelles.

Avoir trop de graisse corporelle peut entraîner une augmentation de la quantité d’hormones de croissance dans le corps, ce qui incite les cellules à se diviser plus souvent et augmente le risque de développement de cellules cancéreuses.

L’obésité provoque également une inflammation dans le corps, ce qui entraîne également une division plus rapide des cellules.

La prévalence des infections cancérigènes, telles que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus du papillome humain (VPH) et le virus de l’hépatite C (VHC), est également considérablement plus élevée dans certains groupes LGBTQ+.

Selon le CDC, environ 70 pour cent des infections au VIH sont dues à des contacts sexuels entre hommes.

Les personnes infectées par le VIH courent un risque plus élevé d’au moins 10 cancers, dont le lymphome non hodgkinien, le cancer du foie et le cancer du col de l’utérus.

En effet, le VIH affaiblit le système immunitaire et permet à d’autres virus de se développer, ce qui peut provoquer le cancer.

Les taux de dépistage de certains cancers sont plus faibles dans les groupes LGBTQ+, notamment le cancer du col de l’utérus et le cancer colorectal chez les hommes transgenres.

Les chercheurs ont déclaré que même si les résultats suggèrent des disparités dans l’incidence du cancer chez les personnes LGBTQ+, les données réelles à ce sujet et sur le taux de mortalité de la population ne sont pas disponibles car l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas correctement collectées dans les établissements de santé.

Une étude incluse dans l’analyse a révélé un risque de cancer du sein 10 pour cent plus élevé chez les femmes bisexuelles et un risque plus élevé de 6 pour cent chez les lesbiennes, par rapport aux femmes hétérosexuelles.

L’étude a été publiée dans la revue Cancer.