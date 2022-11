Comment votre pointage de crédit affecte le coût de financement d’une voiture

Bien que les prix des voitures neuves se modèrent un peu, le financement de l’achat d’un véhicule n’est pas devenu moins cher.

Avec la dernière hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale – la sixième cette année – les prêts automobiles sont sur le point de devenir encore plus chers. La décision de la Fed a un effet d’entraînement, provoquant généralement une hausse des taux sur une variété de prêts à la consommation et de lignes de crédit (et certains comptes d’épargne).

Le prix moyen d’une voiture neuve est d’environ 45 600 $, selon une estimation récente de JD Power et LMC Automotive. C’est en baisse par rapport au pic de juillet de 46 173 $.

Cependant, la hausse des taux d’intérêt continue de faire grimper le coût global pour les consommateurs qui financent leur achat. Le taux moyen des prêts auto est passé d’une moyenne de 3,98 % en mars à 5,60 % en octobre, selon Bankrate.

Et selon le pointage de crédit d’un acheteur, le taux pourrait être à deux chiffres.

“Sur un prêt automobile, la différence entre un bon et un mauvais crédit peut équivaloir à plusieurs centaines de dollars par mois”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.