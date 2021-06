Comment votre patron pourrait être INTERDIT de vous envoyer des e-mails en dehors des heures de travail

La pandémie mondiale a forcé les employeurs et les travailleurs à s’adapter à une «nouvelle normalité» et à adopter une nouvelle façon de travailler à la maison et au bureau

La recherche a révélé l’impact que cela a sur votre santé physique et mentale. Un sondage de Fellowes Brands a révélé : Plus d’un tiers des travailleurs se sentent stressés (38 %) et isolés (32 %) · Plus d’une personne sur quatre souffre de fatigue oculaire (27 %), de raideur de la nuque (27 %), de maux de dos ou de maux de dos (26 %) et de maux de tête (25 %) · 10 pour cent des travailleurs ont admis travailler depuis leur canapé, 5 pour cent depuis leur lit et 3 pour cent par terre · 45 pour cent des travailleurs n’ont JAMAIS effectué une évaluation des risques liés au poste de travail à domicile tandis que 58 pour cent ne connaissent pas ou ne comprennent pas pleinement leurs droits de travail à domicile · 47 pour cent travaillent plus d’heures à domicile qu’au bureau Kizzy Augustin, partenaire en santé et sécurité chez Russell Cooke Solicitors, a déclaré : « S’il y a un changement permanent vers de nouvelles méthodes de travail hybrides, la législation et les directives associées devraient être mises à jour pour s’assurer qu’elles restent pertinentes et protègent la santé, la sécurité et le bien-être des employés, »