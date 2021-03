T-Mobile, AT&T et Verizon ont tous des programmes publicitaires personnalisés qui vendent vos données. | John Lamparski / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Le nouveau programme d’annonces personnalisées de T-Mobile est invasif – et courant.





T-Mobile a soulevé quelques sourcils – et a attiré l’attention de la presse peu flatteuse – lorsque le Wall Street Journal a rendu compte de son nouveau programme publicitaire intrusif. À partir du 26 avril, T-Mobile dit qu’il utilisera les données de navigation Web et d’utilisation des applications de ses clients pour vendre des publicités ciblées à moins que ces clients ne se désengagent.

Cela semble très effrayant. Personne n’aime penser que quelqu’un regarde et catalogue tous les sites Web qu’il visite. Mais c’est aussi un bon exemple de la quantité de nos données qui peuvent être et sont collectées via nos appareils mobiles et du peu de règles applicables aux opérateurs auxquels nous sommes obligés de faire confiance.

On ne sait pas vraiment en quoi consiste le nouveau programme de T-Mobile ou en quoi il diffère du programme d’annonces personnalisées actuel de T-Mobile. En tant que client de T-Mobile, j’ai été personnellement contrarié de découvrir que j’étais automatiquement inscrit à ce programme, qui utilise des données, y compris les applications sur mon téléphone et des «informations à large bande» pour me cibler des publicités. T-Mobile n’a pas répondu à une demande de clarification, mais a déclaré qu’il en partagerait davantage sur ses partenariats publicitaires lorsque la nouvelle politique de confidentialité entrera en vigueur à la fin du mois d’avril.

Ce que fait T-Mobile n’est cependant pas inhabituel et ce n’est pas nouveau. Verizon et AT&T le font depuis des années. Les opérateurs de téléphonie mobile ont compris il y a longtemps qu’ils avaient deux façons de gagner de l’argent avec leurs clients: ce que ces clients paient pour utiliser leurs services, et ensuite, ce que les opérateurs gagnent en vendant les données. ces clients payants fournissent lorsqu’ils utilisent ces services. La première est claire et évidente pour le client, en particulier à l’échéance de la facture mensuelle. Ce dernier est enterré sous des politiques de confidentialité et des paramètres de compte longs et déroutants, et la plupart des clients ne savent même pas que cela se passe.

Voici comment cela fonctionne: lorsque vous utilisez le réseau cellulaire d’un opérateur (LTE, 4G, 5G, etc.), cet opérateur sait alors quels sites vous visitez, les applications mobiles que vous utilisez, les appels téléphoniques que vous passez – essentiellement tout ce que vous faites sur son réseau, sauf si vous avez pris des mesures pour l’obscurcir, comme l’utilisation d’un service de messagerie crypté comme Signal ou un VPN mobile. Il existe des lois sur la confidentialité qui limitent certaines de ce que votre opérateur peut divulguer ou utiliser sans votre autorisation expresse (ou une ordonnance du tribunal), mais la commercialisation de données qui ne sont pas liées à des informations personnellement identifiables est généralement bonne. C’est donc ce qu’ils font.

Le nouveau programme de T-Mobile est remarquable car il est plus agressif dans les types de données qu’il collecte et le fait que les clients y sont automatiquement inscrits. Les programmes publicitaires personnalisés de Verizon et d’AT & T qui utilisent les informations de navigation Web – Verizon Selects et le programme Enhanced Relevant Advertising d’AT & T, respectivement – sont opt-in.

«Nos clients doivent faire un choix affirmatif d’accepter nos plans qui permettraient l’utilisation des informations de localisation ou où les clients vont sur le Web pour diffuser des publicités tierces», a déclaré un porte-parole de Verizon à Recode.

Mais à côté des programmes opt-in, Verizon et AT&T vous inscrivent également automatiquement à leurs autres programmes publicitaires qui collectent des informations moins détaillées.

AT&T propose des « publicités pertinentes », qui utilisent vos « informations non sensibles » (tranche d’âge, code postal, sexe) pour vous cibler avec des publicités, y compris celles diffusées par son réseau publicitaire numérique et télévisé, Xandr, qui porte le nom d’Alexandre Graham Bell, qui a inventé les téléphones et n’a sûrement jamais vu quelque chose comme ça sortir d’eux. AT&T vend également vos données à des tiers pour vous cibler avec des publicités.

Verizon a ses informations commerciales et marketing et ses programmes pertinents de publicité mobile. Business and Marketing Insights vend des informations agrégées à d’autres entreprises qui peuvent souhaiter savoir combien d’utilisateurs Verizon dans un certain groupe démographique accèdent à un site Web, se rendent dans un magasin ou utilisent une application. La publicité mobile pertinente utilise vos informations générales – à peu près les mêmes choses que le programme de publicité pertinente d’AT & T – et partage également ces informations avec sa propre plate-forme et son réseau publicitaires Verizon Media, qui envoie des publicités ciblées aux sites Web, aux applications, même à votre téléviseur.

En plus de ces deux programmes, Verizon vous propose également de partager les informations de votre réseau propriétaire (par exemple, les appels que vous passez et recevez) avec ses propres sociétés et affiliés pour vous commercialiser davantage de produits et services Verizon. Verizon dit qu’il doit obtenir votre consentement pour ce faire, mais il considère également que vous ne vous désabonnez pas dans un certain laps de temps pour être un consentement.

Donc, tous ces opérateurs de téléphonie mobile essaient toujours de gagner de l’argent avec vos données, juste des types moins intimes.

Comme l’a souligné le Wall Street Journal, les opérations publicitaires de Verizon et d’AT & T sont beaucoup plus importantes que celles de T-Mobile, alors peut-être que T-Mobile essaie simplement de rattraper son retard ici, et il est un peu sournois d’attirer autant d’utilisateurs que possible sur tableau. Il essaie également de placer ses nouveaux clients Sprint post-fusion, qui devaient auparavant opter pour ce type de collecte et d’utilisation de données, sur la même page que les utilisateurs existants de T-Mobile.

Il y a un petit point positif ici: ces entreprises affirment qu’elles ne joignent pas vos informations personnelles, comme votre vrai nom ou votre adresse, à ces données. Soit ils vous regroupent avec un grand nombre de clients anonymes à utiliser comme données agrégées, soit ils vous attribuent un identifiant unique, attachent un tas de catégories basées sur des intérêts ou des informations démographiques déduites de vos données à cet identifiant, puis donnent aux annonceurs tiers pour cibler leurs publicités. Cela est censé empêcher les annonceurs de connaître votre véritable identité, mais en fonction de ce qui est utilisé comme identifiant et de la spécificité des données attachées à cet identifiant, il pourrait être assez facile de vous réidentifier grâce à celui-ci. Vous devez simplement avoir confiance que T-Mobile (ou Verizon ou AT&T) et leurs partenaires publicitaires ne le feront pas.

Sauf si vous vivez dans le Maine, ces entreprises n’ont pas besoin d’obtenir votre permission pour collecter beaucoup de ces trucs. Ils ne font pas non plus très attention à vos données, comme l’ont démontré les nombreuses amendes de la Federal Communication Commission (FCC) que ces entreprises ont encourues au fil des ans pour avoir enfreint les quelques règles de confidentialité qui existent.

Il ne doit pas en être ainsi. La FCC de l’ère Obama a tenté de promulguer des règles de confidentialité qui auraient obligé les fournisseurs de services à large bande à obtenir la permission des utilisateurs avant de partager certaines informations, y compris les sites Web qu’ils visitent et les applications qu’ils utilisent. Mais le Congrès dirigé par les républicains a annulé ces règles quelques mois après l’entrée en fonction de Trump.

«La FCC doit réexaminer cette question dès que possible», a déclaré à Recode Alan Butler, directeur exécutif et président de l’Electronic Privacy Information Center (EPIC).

Mais la FCC n’a pas encore revu cette question, donc T-Mobile et les autres peuvent toujours collecter, utiliser et profiter de vos données pour le moment, alors que vous les payez pour le privilège. Ils vous permettent également de vous désinscrire, alors pourquoi ne pas les utiliser?

T Mobile:

Sur le Web: Allez sur T-Mobile.com > Compte > Paramètres de profil > Confidentialité et notifications > Publicité et analytique > Désactivez « Utiliser mes données pour rendre les annonces plus pertinentes pour moi » et « Utiliser mes données à des fins d’analyse et de création de rapports ».

Sur l’application T-Mobile: Accédez à « Plus » dans la barre de menus > Publicité et analytique > Désactivez « Utiliser mes données pour rendre les annonces plus pertinentes pour moi » et « Utiliser mes données à des fins d’analyse et de création de rapports ».





Verizon

Sur le Web: Accédez à www.VerizonWireless.com/myprivacy > Sélectionnez «Ne pas partager» pour les informations sur le réseau propriétaire du client, les informations commerciales et marketing et la publicité mobile pertinente.

Sur l’application Verizon: Accédez à « Plus » dans la barre de menus > Appuyez sur l’icône d’engrenage pour les paramètres du compte > Gérer les paramètres de confidentialité > Désactivez les informations sur le réseau propriétaire du client, les informations commerciales et marketing et la publicité mobile pertinente.





AT&T

Sur le Web: Accédez au «Tableau de bord du consentement» d’AT & T > Publicité pertinente > commutateur autorise l’utilisation sur «Non»

Sur l’application AT&T: Accédez à « Plus » dans la barre de menus > Profil > La confidentialité des données > Paramètres de confidentialité > Publicité pertinente > Basculer autoriser l’utilisation sur «Non»





En outre, vous pouvez également consulter les publicités personnalisées de Verizon et d’AT & T pendant que vous y êtes, juste pour vous assurer que vous ne vous êtes pas inscrit sans vous en rendre compte via une fenêtre pop-up sournoise avec beaucoup de petits caractères (les propriétaires du compte AT&T que j’ai utilisé pour rechercher cet article, par exemple, ne savaient pas quand ni comment ils avaient opté pour la publicité pertinente améliorée). Pour AT&T, suivez simplement toutes les instructions ci-dessus, mais cliquez sur « Publicité pertinente améliorée ». Pour Verizon, suivez les instructions ci-dessus, mais cliquez sur «Verizon Selects».

Bien sûr, vous pouvez toujours vous inscrire (ou rester inscrit) à tous ces programmes publicitaires si vous êtes assez heureux d’échanger certaines de vos données les plus sensibles contre une expérience publicitaire personnalisée, ce que ces entreprises insistent sur le fait que les clients veulent. Selon un rapport de la plate-forme publicitaire Xandr d’AT & T (considérez la source), les deux tiers des personnes interrogées «souhaiteraient que les publicités soient plus pertinentes pour elles et leur style de vie».

Je n’ai jamais rencontré personnellement une de ces personnes malgré leur supposée majorité dans la population, mais apparemment elles existent quelque part.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.