Comment votre montre intelligente pourrait aider à découvrir les secrets de la maladie

Les centres médicaux universitaires travaillent avec des géants du numérique comme Apple, Google, Samsung, Alphabet et Amazon, ainsi qu’avec des startups technologiques et des organisations à but non lucratif. La pandémie de coronavirus a accéléré la tendance, alors que les établissements médicaux ont testé des appareils portables pour surveiller les patients depuis leur domicile. Les vérificateurs de symptômes et les applications d’épidémie ont aidé à surveiller l’exposition à l’infection et à identifier les points chauds, et ont montré comment de grands ensembles de données pouvaient être capturés de manière cohérente.

Les essais utilisant des appareils portables pour la collecte de données représentent moins de 1 % de tous les essais dans le monde. Mais ce nombre est en augmentation, atteignant plusieurs centaines au cours des dernières années, selon Clinicaltrials.gov (le registre des essais cliniques de la National Library of Medicine).

Cette tendance va au-delà du poignet pour utiliser des lunettes, des bagues, des colliers, des « appareils auditifs » et même des vêtements « intelligents ». Et l’univers croissant des appareils portables de qualité médicale y contribue également : des patchs intelligents qui suivent les signes vitaux, des appareils de tension artérielle et des glucomètres en continu, qui sont souvent prescrits par des médecins mais qui deviennent également disponibles chez les détaillants.

« Vous pouvez vivre n’importe où dans le pays et participer à des recherches en utilisant des appareils portables », a déclaré Ray Dorsey, MD, professeur de neurologie au Center for Health Technology du centre médical de l’Université de Rochester à New York. Auparavant, les volontaires devaient se rendre dans des centres médicaux pour des tests et des mises à jour, ce qui limitait souvent la portée des études.