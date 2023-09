Comment votre liste de choses à faire peut vous retenir

Les listes de choses à faire sont destinées à nous garder organisés et sur la bonne voie, mais même les meilleures intentions peuvent se retourner contre nous. Vous pourriez parfois avoir des listes de choses à faire dans vos listes de tâches, et pendant les périodes mouvementées, il semble que plus de structure soit le seul moyen de cocher les cases. Mais toutes ces structures peuvent en réalité avoir l’effet inverse de celui escompté : au lieu de nous aider à devenir plus efficaces dans la résolution des problèmes, elles peuvent en réalité nous inciter à moins efficace.

Toute cette structure n’est pas toujours idéale pour nous. Les listes de tâches peuvent en fait rendre difficile notre croissance, souvent parce qu’elles mettent l’accent sur l’élimination des tâches et la progression, plutôt que de s’arrêter pour réfléchir à ce qu’elles ont fait pour nous, selon Eduardo Briceñoco-fondateur de plateforme d’apprentissage L’état d’esprit fonctionne et auteur du nouveau livre Le paradoxe des performances. Cette concentration « nous pousse à une performance chronique », explique Briceño. Et au lieu d’apprendre quoi que ce soit de tout cela, nous stagnons.

Plus nous suivons nos actions, moins nous en retirons. « Grâce au flot d’e-mails, de SMS, de messages Slack et d’autres pings numériques, nous passons chaque jour une grande partie de notre journée à ajouter d’autres choses à nos listes de tâches », explique le coach en littératie financière. Manisha Thakor. « Nous avons oublié l’art perdu de la réflexion, de prendre le temps de réfléchir au résultat que nous essayons de générer et si nos tâches nous rapprochent ou éloignent de cet endroit. »

La seule chose que vous devriez ajouter à votre liste de choses à faire

Pourtant, il est difficile de renoncer au sentiment satisfaisant de supprimer un élément de campagne de vos listes. Voici donc un ajout suggéré par Briceño : mettez-y « faire une pause ».

« Performer à des niveaux élevés et apprendre demande beaucoup d’énergie », dit Briceño, « et si nous nous contentons d’y aller, d’y aller, d’y aller, nous ne performons pas ou n’apprenons pas aussi bien que nous le pourrions. » Prenez le mythe de pratique délibéréeun terme inventé par le regretté psychologue Anders Ericsson, qui a étudié comment les gens deviennent des experts dans leur domaine. Il ne s’agit pas, comme beaucoup le pensent, de s’entraîner sans arrêt, en martelant des objectifs. Il s’agit plutôt de faire des pauses.

« Les personnes qui deviennent les meilleures au monde ne s’entraînent délibérément que pendant environ une heure et demie à la fois », explique Briceño. Après cela, dit-il, le cerveau a besoin d’un point d’arrêt.

La plupart des personnes compétentes – athlètes de haut niveau, musiciens de haut niveau, meilleurs dans leur domaine – ne travaillent pas 24 heures sur 24. Et ils s’engagent dans des activités qui alternent les états mentaux et émotionnels, ce qui aide notre cerveau à relier de nouvelles manières des idées auparavant sans rapport. C’est ce que l’on appelle des connexions nouvelles, qui nous rendent plus innovants et créatifs.

« Le cerveau est la machine la plus puissante que vous ayez jamais possédée », déclare Dr Julia DiGangineuropsychologue et auteur de L’énergie monte. Comme le smartphone, la tablette ou l’ordinateur sur lequel vous lisez ceci, ajoute-t-elle, votre cerveau a besoin de se recharger sur le plan neurologique.

« Même si nous aimerions l’imaginer autrement, nous sommes des êtres humains et non des machines. Cela signifie que, par définition, nous avons des ressources limitées », explique un consultant en milieu de travail Laura Putnamauteur de Un bien-être au travail qui fonctionne. Bien que les batteries soient une métaphore utile, le temps de recharge figurant sur votre liste de tâches devrait être résolument analogique. Sortir pour une promenade est une pause efficace, dit-elle. Mais en utilisant un écranlequel 97 % des travailleurs déclarent ils font pendant leur temps de pause, ce n’est pas le cas.

Comment rendre vos listes de contrôle plus efficaces

« Ne confondez pas les systèmes élégants de listes de tâches avec le fait de réellement accomplir le travail », explique Thakor. « Grâce à la technologie, la liste de choses à faire est passée d’un document manuscrit à un jeu de fléchettes numérique en 3D. Nous avons créé des moyens incroyablement élégants de suivre notre travail, mais nous constatons que nous n’avons toujours pas effectué de travail.

« Lorsque nous ne savons pas clairement ce qui est le plus important pour nous, nous risquons de vivre de manière réactive plutôt que proactive, et d’être attirés par la myriade de personnes et de choses qui tentent d’attirer notre attention », explique Briceño. Nous ne pouvons créer des habitudes délibérées qu’une fois que nous avons clairement défini notre hiérarchie d’objectifs.

Au sommet se trouvent nos objectifs les plus élevés, qui sont le plus liés à nos valeurs et non à nos tâches. «Pour certaines personnes, c’est peut-être pour honorer [their] Dieu, pour laisser la Terre dans un meilleur état qu’ils ne l’ont trouvée, ou pour être un bon gestionnaire de leur vie », dit Briceño. « À mesure que nous avançons dans la hiérarchie, nous identifions comment nous cherchons à atteindre ces objectifs plus élevés. Ce sont nos objectifs de niveau inférieur : les stratégies et actions spécifiques que nous prenons.

Si vous ne savez pas par où commencer, essayez de créer un ta-dah liste, où vous mettez en évidence les tâches quotidiennes qui vous apportent de la joie, de la fierté ou de l’auto-compassion, afin de commencer à identifier votre hiérarchie d’objectifs. Même si les listes de choses à faire nous rappellent effectivement que nous devons préparer la présentation, réserver les billets d’avion, payer les frais de scolarité (et la liste est longue !), il est tout aussi important de planifier 10 000 courses d’entraînement, de préparer un lot géant de pesto avec notre meilleur ami et passez du temps en face à face avec un être cher sans écran ni e-mail en vue.

Une chose à faire chaque jour qui vous aidera à garder le cap

Nous devons tous trouver les stratégies et les systèmes qui nous conviennent le mieux. Briceño est un fan des bureaux virtuels – il peut donc garder celui sur lequel il travaille sans encombrement – ​​et il recommande également des listes de contrôle et des modèles pour les tâches (comme préparer un voyage ou organiser des documents fiscaux) que nous répétons. Il y a aussi le Méthode Pomodoro– c’est-à-dire lorsque vous réglez une minuterie sur 25 minutes et un objectif à atteindre pendant cette période, suivi d’une pause de 5 à 10 minutes – et le travail en profondeur stratégie, où certains jours sont définis comme sans distraction.

Mais la vraie chose par laquelle Briceño jure pour l’aider à maintenir le cap n’implique pas un chronomètre ni même un morceau de papier : c’est de la gratitude. faire ton lit tôt le matin peut vous aider à vous sentir plus accompli dès le départ, vous pouvez utiliser un Sharpie métaphorique et donner à la gratitude une place permanente en tête de votre liste de tâches quotidiennes. La science de la gratitude dit que cette pratique réduit le stress, ce qu’il est important de garder à l’esprit car la vie ne consiste pas seulement à rayer des éléments de nos listes, mais à identifier et à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. En fin de compte, si vous avez commencé par faire votre lit et exprimer votre gratitude, vous pourriez finir par être plus productif que vous ne l’auriez jamais imaginé.