Comment votre hôpital français local se classe-t-il dans les classements officiels de qualité ?

Les derniers classements de sécurité et de qualité de tous les hôpitaux de France ont été publiés par QualiScope, le service en ligne de l’autorité de santé pour aider les gens à trouver leur meilleur hôpital ou clinique locale.

La Haute Autorité de Santé (HAS) évalue depuis 20 ans les niveaux de qualité et de sécurité des hôpitaux et établissements de santé en France, privés et publics.

Le Outil QualiScope s’adresse aussi bien aux patients qu’aux professionnels de santé et évalue des aspects tels que la coordination des soins, la prévention des risques, la gestion de la douleur, etc.

Il a également récemment intégré les résultats de l’enquête nationale « e-Satis », menée directement auprès des patients hospitalisés.

Évaluations de la qualité des soins

Les résultats les plus récents couvrent 50 % des hôpitaux, avec 1 158 hôpitaux visités.

Cela montrait:

21% certifiés pour offrir une haute qualité de soins

63% certifiés pour offrir une qualité de soins bonne ou acceptable

13 % sont certifiés réussis, mais sous conditions, et doivent démontrer une « amélioration rapide »

3% non certifiés, pour « qualité de soins insuffisante »

Anne Chevrier, directrice de la certification à la HAS, prévient que si 3 % reste proportionnellement encore faible, ce chiffre « n’a jamais été aussi élevé ».

Les établissements qui ne parviennent pas à obtenir la certification peuvent avoir du mal à coordonner le traitement, à prévenir les infections nosocomiales ou à gérer de manière adéquate la douleur des patients.

La présence d’un service d’urgences et d’un service de psychiatrie peut, dans certains cas, expliquer en partie le faible score d’un établissement, “en raison des nombreux problèmes d’organisation et de vétusté de ces services”, a expliqué Mme Chevrier.

Comment puis-je connaître la notation de mes hôpitaux et centres de santé français locaux ?

Le résultat de chaque hôpital est détaillé sur son site Internet, avec la date de certification, le détail des indicateurs et résultats de qualité, ainsi que des recommandations pour un éventuel plan d’action à mettre en œuvre d’ici la prochaine visite.

Vous pouvez également rechercher et comparer les résultats des hôpitaux et des cliniques de santé via l’outil QualiScope ici. Vous pouvez effectuer une recherche par nom, lieu et spécialité de soins de santé, mais n’oubliez pas que votre hôpital local n’a peut-être pas été visité.

Par exemple, en Dordogne, les principaux hôpitaux de Bergerac et de Périgueux ont été certifiés pour avoir une bonne qualité de soins, cependant les hôpitaux Saint-André et Xavier-Martin de Bordeaux l’ont obtenu mais sous condition.

L’hôpital de Brive-la-Gaillarde n’est lui aussi passé que sous condition. La plupart des centres qui ont obtenu des soins de haute qualité étaient des hôpitaux ou des cliniques privés, les grands hôpitaux recevant en général des scores inférieurs.

Certains sites hospitaliers de France métropolitaine n’ont pas obtenu cette fois la certification et doivent mettre en œuvre des actions d’amélioration, en vue d’une nouvelle visite de certification d’ici 12 à 24 mois.

C’étaient:

Unité d’autodialyse Georges Laure (Draveil)

Clinique de Montargis (Montargis)

Centre Médical de la Vénerie (Champlemy)

Centre hospitalier (Is-sur-Tille)

Centre hospitalier ; Clinique de la Compassion; GCS Pôle de Santé du Sud Haut-Marnais (Langres)

Centre hospitalier ; Centre médico-chirurgical ; GCS Pôle de Santé du Sud Haut-Marnais (Chaumont)

Unité de soins de longue durée (Riaucourt)

Hôpital local (Lamarche)

Centre hospitalier ; Unité de soins de longue durée (Bourbonne-les-Bains)

Clinique de Golfe (Séné)

Clinique de l’Iroise (Bohars)

Santé service Limousin (Limoges)

Centre hospitalier Intercommunal (Ribérac)

Centre hospitalier Chénard (Saint Aulaye-Puymangou)

Clinique Anousté (Bordeaux)

Clinique d’Ursuya (Cambo-les-Bains)

Centre SSR Jalavoux (Aiguilhe)

Clinique médicale La Boussonnière (La Talaudière)

CHI Cavaillon Lauris SLD et MCO (Cavaillon)

Centre de Pneumologie et de Rééducation Polyvalente de Roquefraîche (Lauris)

HAD Relai Santé (Brive-la-Gaillarde)

La satisfaction des patients en hausse

La HAS a également publié des statistiques sur la qualité perçue des soins et le taux de satisfaction dans les hôpitaux français.

La satisfaction globale des patients a régulièrement augmenté ces dernières années, le nombre de patients satisfaits passant de 72,9/100 à 74,3/100 (pour les courts séjours).

Pour les patients ambulatoires, celui-ci passe à 78,9/100, en hausse de 1 point entier par rapport à 2022.

Les unités d’évaluation et de gestion de la douleur ont reçu l’un des taux de satisfaction nationaux les plus élevés, la plupart de ces services recevant des commentaires positifs de la part de 84 % à 89 % des patients.

En comparaison, dans les hôpitaux psychiatriques, seuls 63 % des patients ont fourni des commentaires positifs, bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport au classement de 2022.

En termes de qualité de soins elle-même, 85 % des hôpitaux visités par les experts de la HAS ont reçu un niveau de qualité de soins acceptable, et 22 % au niveau national ont reçu un niveau « très bon ».

Il convient toutefois de noter que jusqu’à présent, tous les hôpitaux ne sont pas certifiés selon les nouveaux critères d’évaluation adoptés par la HAS en 2021. D’ici 2025, tous les hôpitaux devraient avoir été évalués, et le seront ensuite tous les quatre ans.

De manière générale, les hôpitaux des régions Paca (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Centre-Val de Loire et Réunion ont été évalués davantage. En revanche, plus de 30 % des hôpitaux des Pays-de-la-Loire ne sont pas encore certifiés.

