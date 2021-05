Comment votre corps fait-il face au stress des infections virales?

Des chercheurs britanniques analysant les effets du SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de la pandémie de Covid-19, sur le corps humain ont fourni de nouvelles informations sur la nature de la résilience et la façon dont nous gérons les situations stressantes. L’équipe de recherche impliquant des médecins, des biologistes chimistes et une autorité de la nutrition humaine a examiné Covid à un niveau plus élevé qu’une simple maladie affectant les poumons et a examiné la façon dont le corps entier gère les différents stress causés par le virus lorsqu’il est vu à travers la lentille de l’électron. échange – également connu sous le nom de «redox» – processus.

«Arriver à une meilleure compréhension de la façon dont le corps gère différents stress tout en maintenant un équilibre redox approprié nous mettrait dans une meilleure position pour traiter les patients de manière aiguë, protéger le reste de la population et contrôler la propagation de la maladie», a déclaré Martin Feelisch, professeur de Médecine expérimentale et biologie intégrative à l’Université de Southampton.

«Bien que la réussite actuelle de la vaccination soit encourageante, les mutants viraux émergents montrent que la menace persiste et que nous devons être mieux préparés à l’avenir», a déclaré Martin Feelisch, professeur de médecine expérimentale et de biologie intégrative à l’Université de Southampton.

Leur analyse, publiée dans la revue Antioxidants and Redox Signaling, a révélé trois domaines clés de la capacité du corps à faire face au stress des infections virales.

La nutrition apparaît comme étant de la plus haute importance pour maintenir l’équilibre redox nécessaire et fournir à son métabolisme la flexibilité de s’ajuster et de lutter contre les effets néfastes de l’infection virale sur les cellules et les tissus.

Une couche très fragile à la surface de l’endothélium – la paroi interne des vaisseaux sanguins qui fournit aux organes de l’oxygène et des nutriments – régule les échanges nutriments / fluides et empêche les cellules sanguines d’entrer en contact étroit avec la paroi du vaisseau.

De petites molécules appelées «gazotransmetteurs» jouent également un rôle. Ces molécules font partie d’un système à l’échelle du corps qui utilise le sang en circulation comme autoroute de communication pour informer d’autres organes sur la meilleure façon de répondre au mélange de stress subis par d’autres parties du corps, par exemple comment accélérer le métabolisme dans le foie. pour faire face à une infection pulmonaire.

De toutes les molécules impliquées, l’oxyde nitrique semble être fondamental dans la protection du système redox global, ont déclaré les chercheurs.

