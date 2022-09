Comment votre corps brûle des calories au repos, pendant les entraînements et plus encore

Lorsque l’on parle de conditionnement physique, l’accent est souvent mis sur la nombre de calories que vous mangez et brûlez pendant l’exercice, en particulier lorsqu’il s’agit de perdre ou de prendre du poids. Mais saviez-vous que vous brûlez encore des calories même au repos ? Même si l’exercice est important et a de nombreux avantages pour la santéce ne représente qu’un petit pourcentage des calories que vous brûlez tout au long de la journée. En fait, la plupart des calories que vous brûlez vont à des activités involontaires et les tâches quotidiennes comme la cuisine et le nettoyage.

De nombreux facteurs déterminent le nombre de calories que vous brûlez au repos par rapport à un entraînement, nous avons donc parlé à des experts pour obtenir une explication plus claire. Lisez la suite pour savoir combien de calories vous brûlez quotidiennement et pourquoi il est utile de connaître ces détails.

Qu’est-ce qui détermine le nombre de calories que vous brûlez quotidiennement ?



concepteur491/Getty Images



Comme vous pouvez l’imaginer, le nombre de calories brûlées varie d’une personne à l’autre. Votre dépense énergétique quotidienne totale correspond au nombre de calories que vous brûlez en une journée, exercice compris. Pour obtenir ce chiffre, vous devez d’abord découvrir quelques autres calculs.

Le taux métabolique basal

L’un de ces chiffres clés est votre le taux métabolique basal, qui est le nombre minimum de calories que votre corps doit brûler pour maintenir les fonctions de base telles que la fréquence cardiaque, la respiration et la digestion. “Le nombre de calories que votre corps brûle pendant que vous êtes au repos est déterminé par votre BMR”, a déclaré Dr Brittany Robles, un médecin OB-GYN et un entraîneur personnel certifié de la National Academy of Sports Medicine. Les éléments qui affectent votre BMR incluent votre âge, votre poids, votre masse musculaire et votre niveau d’activité. Votre BMR représente environ 60 à 75% de votre dépense énergétique quotidienne.

Un moyen utile de déterminer une estimation de votre BMR consiste à utiliser le populaire Équation de Harris-Benedict. Cette formule prend en compte votre poids, votre taille, votre âge et votre sexe.

Calculs BMR basés sur les hommes et les femmes :

Hommes : BMR = 66,5 + (13,75 * poids en kilogrammes) + (5,003 * taille en centimètres) – (6,75 * âge)

Femmes : BMR = 655,1 + (9,563 * poids en kg) + (1,850 * taille en cm) – (4,676 * âge)

Connaître votre BMR peut être utile si l’un de vos objectifs est de perdre du poids, mais Robles dit de garder à l’esprit que cette méthode n’est qu’une estimation. “Le moyen le plus précis de mesurer votre BMR est la calorimétrie indirecte, qui consiste à mesurer votre consommation d’oxygène et votre production de dioxyde de carbone”, a-t-elle déclaré. En règle générale, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour mesurer votre BMR car il est coûteux, principalement utilisé dans les paramètres de recherche et n’est pas pratique pour un usage quotidien.

Une fois que vous avez une estimation de votre BMR, vous pouvez l’utiliser pour trouver votre TDEE. Pour comprendre cela, vous devez multiplier le BMR et votre facteur d’activité. Il existe différents types de formules que vous pouvez trouver en ligne, mais la L’équation de Harris-Benedict est la plus populaire et utilise une rubrique pour les facteurs d’activité allant de sédentaire, modéré à intense. La rubrique utilisée est la suivante : 1,2 (pour sédentaire), 1,5 (pour modéré) et 1,7 (pour intense) et 1,9 (pour les personnes très actives).

Autres facteurs qui influencent les calories brûlées

LightFieldStudios/Getty Images



Outre le BMR, votre taux métabolique au repos, l’effet thermique des aliments, la thermogenèse de l’activité sans exercice et la thermogenèse de l’activité liée à l’exercice jouent également un rôle important.

RMR : RMR et BMR ont tendance à être utilisés de manière interchangeable car les deux constituent la base du nombre de calories que vous brûlez lorsque vous ne faites pas d’exercice. La différence est que votre RMR regarde le nombre de calories que vous brûlez lorsque vous êtes au repos, y compris les activités régulières comme manger, tandis que le BMR ne regarde que le nombre de calories que vous brûlez pour des fonctions vitales comme la respiration. Pour connaître votre RMR, vous utilisez la même formule BMR pour obtenir un résultat.

TEF : L’effet thermique des aliments est le nombre de calories que votre corps brûle pour digérer et absorber les aliments. Le TEF comptabilise 10% de votre dépense énergétique quotidienne. Pour trouver ce nombre, calculez : BMR X 0,1= TEF.

SOIGNÉ: La thermogenèse de l’activité sans exercice est le nombre de calories que votre corps brûle activités qui ne sont pas de l’exercice, comme s’agiter, marcher ou faire d’autres tâches quotidiennes. Cela représente environ 15% de la dépense énergétique quotidienne totale d’une personne sédentaire et jusqu’à 50% ou plus pour les personnes très actives. Votre profession influence fortement votre NEAT. Par conséquent, pourquoi un ouvrier du bâtiment ou quelqu’un qui travaille debout toute la journée aura un nombre NEAT plus élevé que quelqu’un qui travaille à un bureau toute la journée.

Afin de connaître votre numéro NEAT, vous devez d’abord connaître votre dépense énergétique quotidienne totale. Une fois que vous aurez déterminé le chiffre qui correspond le mieux à votre style de vie, vous pourrez obtenir votre numéro NEAT.

La formule utilisée pour calculer NEAT est : TDEE – (BMR + TEF) = NEAT

MANGER: Enfin, EAT fait référence à l’exercice intentionnel et représente une estimation 15 à 30% de votre dépense énergétique totale. Par conséquent, l’exercice ne compense pas une grande partie de vos calories totales brûlées quotidiennement.

“Tous ces facteurs jouent un rôle dans le nombre de calories que vous brûlez en une journée”, a déclaré Robles. “Le RMR et le BMR constituent la base du nombre de calories que vous brûlez au repos, et le TEF et le NEAT s’ajoutent à ce total en représentant le nombre de calories que vous brûlez grâce à l’activité.”

Votre composition corporelle affecte également les calories brûlées



Marko Geber/Getty Images



Maintenant que vous connaissez les différentes façons dont notre corps brûle des calories, il est important de comprendre comment vos habitudes de vie peuvent également influencer cela. Matt Scarfo, un entraîneur personnel certifié de la National Academy of Sports Medicine, a déclaré à Crumpe : “Les personnes avec des corps plus grands brûlent plus de calories que celles avec des corps plus petits parce qu’elles ont besoin de maintenir leur circulation sanguine, l’oxygénation de leurs muscles et le fonctionnement de leurs cellules.” De plus, si votre composition corporelle change, le nombre de calories que vous brûlez au repos changera.

“Les personnes ayant une masse musculaire plus élevée ont tendance à brûler plus de calories au repos que celles qui en ont moins, car les muscles nécessitent beaucoup d’énergie”, a expliqué Scarfo. Les cycles hormonaux peuvent également affecter vos besoins énergétiques, c’est pourquoi certaines femmes ont faim pendant la phase hormonale élevée de leur cycle, qui précède leurs règles.

Ensuite, il y a les changements qui accompagnent le vieillissement. “En vieillissant, vous perdrez souvent de la masse musculaire, ce qui ralentit votre métabolisme”, a déclaré Rachel MacPherson, un entraîneur personnel certifié par l’American Council on Exercise et un spécialiste certifié en nutrition. “La ménopause et la testostérone réduite peuvent également ralentir le métabolisme avec l’âge”, a-t-elle ajouté.

Par conséquent, si vous essayez de perdre du poids, de prendre du poids ou de maintenir votre poids, connaître une estimation du nombre de calories que vous brûlez régulièrement peut vous donner une meilleure indication du nombre de calories que vous devriez consommer par jour. “Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez diminuer votre apport calorique par rapport à votre dépense énergétique quotidienne totale, mais seulement un peu pour ne pas trop ralentir votre métabolisme”, a expliqué Macpherson. De même, si vous voulez gagner du muscle ou du poids, vous devrez manger plus que vous n’en brûlez.

En bout de ligne



Il est important de se rappeler que la plupart de ces calculs qui déterminent le nombre de calories que vous brûlez pendant l’exercice ou au repos ne sont que des estimations. Ils peuvent vous servir de guide pour vous aider à mieux comprendre les différentes façons dont votre corps brûle des calories, mais ils ne sont pas définitifs. Si vous cherchez à perdre du poids, à prendre du poids ou simplement à maintenir votre poids, il est préférable de recevoir les conseils d’un diététicien nutritionniste certifié.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.