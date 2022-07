Comment votre communauté peut se préparer aux ouragans, aux incendies de forêt et plus encore.

L’été évoque traditionnellement les vacances, le repos et la détente aux États-Unis. Grâce au changement climatique, cependant, cette période de l’année est devenue de plus en plus ce que l’Union of Concerned Scientists a appelé la «saison du danger». En raison de certaines tendances météorologiques historiques cette année, comme la méga-sécheresse dans le sud-ouest américain et les conditions de La Niña dans le golfe du Mexique, nous sommes dans une saison dangereuse comme aucune autre en ce qui concerne les catastrophes naturelles et les événements météorologiques extrêmes. Cela comprend une saison des ouragans supérieure à la moyenne, des vagues de chaleur extrêmes et des incendies de forêt, ainsi que d’autres catastrophes — qui, en 2021, avait déjà touché au moins 1 Américain sur 3.

Vous vous demandez probablement en ce moment ce que vous pouvez faire en tant qu’individu pour vous préparer à ces catastrophes – quoi acheter, quoi lire, quelles ressources rechercher. Et en effet, si vous en êtes capable, il y a des choses que les individus peuvent et doivent faire, comme préparer une trousse d’urgence, élaborer un plan de match avec leurs proches et préparer votre maison.

Cependant, le concept même de préparation aux catastrophes porte une vanité sous-jacente : que nous, en tant qu’individus, pouvons nous préparer à des événements météorologiques catastrophiques si nous planifions en conséquence. La vérité est que tout le monde n’a pas un accès équitable aux ressources nécessaires en cas de catastrophe naturelle. Et qu’il s’agisse de la tempête hivernale Uri au Texas, de l’ouragan Maria à Porto Rico ou des incendies de forêt de 2018 en Californie, les gouvernements à tous les niveaux ont montré une capacité remarquable à faire échouer les résidents en temps de crise, des infrastructures de base à l’évacuation.

Désormais, les acteurs gouvernementaux tels que les services de gestion des urgences des villes déploient de plus en plus de plans de résilience ; la reprise après sinistre, cependant, peut prendre beaucoup de temps et il existe de grandes disparités parmi ceux qui finissent par recevoir de l’aide, voire pas du tout. Ainsi, les effets des catastrophes sont souvent à long terme et, à mesure que le nombre de catastrophes augmente, certaines personnes, en particulier celles des communautés marginalisées, se retrouvent piégées dans un cercle vicieux. Cassandra Davis, professeure qui étudie l’impact des catastrophes naturelles sur les communautés de couleur à faible revenu à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, m’a dit que beaucoup de gens “n’ont pas la capacité de récupérer parce qu’ils essaient constamment de réagir » à la prochaine catastrophe.

Il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire, non seulement en tant qu’individu, mais en tant que membre d’une communauté, pour vous préparer au pire tout en espérant le meilleur. Qu’il s’agisse d’un incendie de forêt dans le sud-ouest, d’un ouragan le long du golfe du Mexique ou d’une chaleur extrême d’un océan à l’autre, tout type de préparation peut faire la différence entre la vie et la mort.

Ce que vous et votre communauté pouvez faire lorsqu’une catastrophe se prépare

Vous devez créer un réseau social au sein de votre communauté de personnes que vous pouvez contacter avant, pendant et après une catastrophe. “Savoir qui sont vos voisins, où ils se trouvent, quelles ressources ils ont et les ressources qu’ils peuvent partager est absolument vital”, m’a dit Davis. Cela peut impliquer des méthodes traditionnelles comme frapper à la porte de vos voisins et assister à des réunions communautaires, mais les médias sociaux jouent également un rôle clé ici. Participer à une discussion de groupe avec votre communauté peut vous aider à vous sentir connecté à votre communauté dans les bons et les mauvais moments, m’a dit Ben Hirsch, codirecteur de West Street Recovery, une organisation de base axée sur la reprise après sinistre à Houston, au Texas. “Cela ne va pas vous sauver la vie de faire partie d’un chat WhatsApp, mais cela pourrait en fait vous faire vous sentir beaucoup moins seul et beaucoup moins désespéré ou impuissant.”

“Quand les gens paniquent, ils prennent de mauvaises décisions”

Tout cela souligne également l’importance d’aborder la préparation aux catastrophes de manière systématique, ce qui peut aider les gens à se sentir prêts pour toute catastrophe imminente. En prenant des mesures telles que la préparation d’un kit avec des articles essentiels, la copie de tous vos principaux documents et la création d’un plan d’urgence avec votre ménage, vous vous préparez non seulement de manière tangible, mais vous vous fortifiez également mentalement. Hirsch m’a dit que, pour beaucoup de gens que son groupe sert, la meilleure partie des sacs de préparation aux catastrophes est le sentiment qu’ils ont pris des mesures pour se protéger. « Quand les gens paniquent, ils prennent de mauvaises décisions. Je pense qu’une chose que les gens peuvent vraiment faire, c’est de regarder autour de leur maison et de se demander : « Qu’est-ce qu’ici [helping] moi survivre?’”

Rester informé est également crucial pour la préparation aux catastrophes, et cela peut impliquer la collecte d’informations auprès de sources telles que votre ville locale et le gouvernement du comté, ainsi que les services météorologiques locaux et nationaux. Cela peut parfois être fastidieux, alors commencez par les bases en vous inscrivant aux alertes météo sur votre cellulaire ou votre smartphone, car elles sont spécifiques à un emplacement et peuvent signaler si des ouragans, des tornades, des inondations ou des incendies de forêt empiètent sur votre communauté. De plus, soyez conscient des types de catastrophes qui peuvent affecter votre région et en quoi cela peut être différent des années précédentes. Par exemple, cette année a été une année particulièrement mauvaise au Texas, et une chaleur extrême peut même affecter le nord-ouest du Pacifique et l’ouest du Canada, où la climatisation n’est pas universelle. Enfin, n’oubliez pas de partager de manière responsable des informations cruciales avec votre communauté – tout le monde n’aura pas le temps ou la capacité de suivre.

Cela dit, selon Hirsch, les agences gouvernementales peuvent parfois être trop concentrées sur l’arrêt de la panique, plutôt que d’être plus directes sur ce qu’elles ne savent pas. Comme nous l’avons vu avec le Covid-19, cela peut conduire à la confusion et à un faux sentiment de sécurité ; dans les pires cas, entraînant la mort ; et engendrer un cycle de méfiance dans les communautés à long terme.

Jennifer Marlon, chercheuse à l’Université de Yale spécialisée dans la communication sur le changement climatique, a reconnu qu’il est important pour les différents acteurs de trouver un équilibre entre prudence et exagération excessive. «Ce sont des problèmes de communication difficiles. Il est difficile de bien faire les choses. Mais je pense que c’est là que reconnaître l’incertitude et reconnaître les avantages de la planification », peut faire toute la différence, a-t-elle déclaré.

Quelles que soient les informations que vous rassemblez pour faire des préparatifs, comme Marlon me l’a dit, considérez également les préparatifs individuels que vous pouvez faire qui sont également communautaires. Dans le cas d’un feu de forêt, par exemple, ne pas prendre soin de votre propriété et laisser pousser vos arbres et votre végétation sans relâche peut faire de votre maison une poudrière potentielle pour toute votre communauté. “Vos actions affectent en fait les gens de votre communauté et les rendent moins ou plus en sécurité, selon ce que vous faites”, m’a dit Marlon.

Si vous avez besoin d’évacuer, par exemple d’un incendie de forêt ou d’un ouragan, préparez-vous à suivre un plan d’action pour vous-même, mais considérez également qui d’autre dans votre communauté a besoin d’aide. Davis a déclaré qu’idéalement, l’évacuation serait un choix que les gens peuvent faire eux-mêmes, mais en réalité, ce n’est généralement pas une option pour beaucoup de gens. Et comme Andrew Barley, un autre co-directeur de West Street Recovery, me l’a dit, les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux n’aident généralement directement à évacuer les gens que lorsque le pire des cas s’est déjà produit, quand “il y a déjà quatre ou cinq pieds [of floodwater] dans le quartier, et quelqu’un appelle de son toit pour essayer de sortir.

Pensez donc aux membres de la communauté qui auront besoin d’aide. Par exemple, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir du mal à s’échapper, tout comme celles qui n’ont pas de moyen de transport personnel comme une voiture. Certaines personnes peuvent même ne pas vouloir partir, mais plutôt que de porter un jugement, il est important d’avoir de l’empathie et de les aider à se préparer au pire des cas.

Ce que vous et votre communauté pouvez faire pour vous préparer à long terme

Les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent sembler aller et venir, mais grâce au changement climatique, elles deviennent des invités non invités plus fréquents dans nos vies, nous devons donc tous commencer à nous y préparer. Le terme «catastrophe naturelle» dément le fait que la dévastation qu’ils apportent est tout sauf naturelle; il est exacerbé, comme tout le reste, par des problèmes structurels et systémiques dans notre société. Ce sont des problèmes collectifs et ils exigent une action collective.

La première étape pour organiser votre communauté est de reconnaître que vous et tous les autres avez quelque chose à apporter. Comme Marlon me l’a dit, déterminez qui a de gros outils électriques, qui a un générateur, qui a une expertise médicale dans votre quartier, etc., et faites une liste. Hirsch a partagé que son éducation à Boston le rendait bien équipé pour guider les gens lorsque la tempête hivernale Uri a frappé le Texas (et que l’État n’a pas répondu de manière adéquate). Tout cela est lié au concept d’entraide, où les communautés favorisent l’interdépendance pour résoudre leurs propres problèmes, en particulier face à des gouvernements qui sont lents, incapables ou peu disposés à résoudre les crises. De cette façon, non seulement vous vous engagez avec vos voisins pour des solutions à l’échelle de la communauté, mais vous construisez également des muscles à long terme pour la réponse aux catastrophes.

Néanmoins, il est toujours crucial de travailler avec les autorités locales et de les tenir responsables. Marlon a déclaré: «Mettre un peu de temps à aider vos responsables locaux à comprendre que vous voulez faire [your community] plus résilient ou à l’épreuve du futur, votre communauté peut avoir des avantages démesurés dans toute la communauté qui peuvent façonner la santé des résidents. Travailler avec vos voisins pour amener les politiciens et les bureaucrates à résoudre des problèmes tels que le fait d’avoir plus d’arbres et d’ombre, une meilleure utilisation de l’eau et des centres de refroidissement dans les zones touchées par les vagues de chaleur et la sécheresse peut rendre les communautés moins vulnérables à long terme, et aussi faire la différence. entre la vie et la mort pour les résidents marginalisés.

“Pour beaucoup de communautés, la résilience est un gros mot”

Tout cela soulève une question beaucoup plus vaste : que signifie pour les communautés d’être « résilientes » ? Les Nations Unies définissent cela comme une communauté exposée aux catastrophes et capable de résister, de se rétablir et de s’adapter aux effets d’une catastrophe de manière rapide et efficace. Hirsch a critiqué la façon dont de nombreux acteurs gouvernementaux et politiciens ont invoqué le concept, affirmant que la résilience peut parfois « signifier simplement la capacité des personnes marginalisées à continuer à survivre à travers la souffrance ». Davis a accepté, en disant: «Pour de nombreuses communautés, la résilience est un gros mot. Souvent, les médias, les personnalités politiques, les individus diront : « Oh, ils sont si résistants ! » Mais cela… passe en quelque sorte sous silence les problèmes systémiques… tous les ismes, pourquoi un [particular] groupe a été touché.

Cela ne veut pas dire que la résilience n’a aucun mérite en tant que concept. Il y a une différence entre l’utiliser comme un tour de passe-passe rhétorique pour dissimuler l’échec de l’État et faire le travail pour s’assurer qu’une communauté est habitable et prospère. Hirsch a mentionné que, dans le travail de récupération des ouragans et des tempêtes que lui et West Street Recovery ont effectué, ils ont découvert que des interventions simples et peu coûteuses, comme aider les ménages à changer leur sol en carrelage et à obtenir une assurance contre les inondations, peuvent faire une grande différence si leurs maisons finissent par être inondées.

La question est de savoir si ces solutions peuvent être étendues et prises en charge par l’État, car il ne peut pas être laissé aux individus d’assumer les charges financières, par exemple, de s’assurer que leurs maisons disposent d’une climatisation adéquate en cas de chaleur extrème.

En fin de compte, l’histoire de la préparation, de l’aide et du relèvement en cas de catastrophe, et du renforcement de la résilience des communautés concerne en fait chacun d’entre nous s’adaptant aux conséquences d’un changement climatique. Hirsch a fait remarquer que les réponses gouvernementales et médiatiques aux catastrophes sont souvent rapides à dépasser les catastrophes et les zones qu’elles ont endommagées en hâte pour « revenir à la normale », et cela met en lumière la durée réelle des impacts des catastrophes. “[We’re five years later] rencontrer encore des gens qui n’ont reçu aucune aide d’aucune organisation et qui vivent dans des maisons [badly damaged by Hurricane Harvey] maintenant… à Houston, la normale est comme si un désastre venait de se produire », m’a-t-il dit. Pour remettre en question et renverser ce statu quo insoutenable, a déclaré Marlon, “plus vous pouvez vous connecter et commencer à coordonner et à organiser maintenant, mieux c’est”.

C’est à nous et à nos voisins d’organiser collectivement et de préparer nos communautés à un avenir de plus en plus sujet aux catastrophes. Commencer aujourd’hui peut faire toute la différence.