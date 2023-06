Le match des étoiles de la MLB 2023 aura lieu le 11 juillet à Seattle, Washington. Voici comment vous pouvez voter pour envoyer vos joueurs préférés au Midsummer Classic.

La saison 2023 de la MLB a atteint juin, ce qui signifie que nous sommes non seulement beaucoup plus proches de la date limite des échanges du 1er août, mais aussi du MLB All-Star Game.

L’année dernière, les meilleurs joueurs des ligues américaine et nationale se sont rendus à Los Angeles pour participer au All-Star Game au Dodger Stadium. L’AL a battu la NL 3-2 et le cogneur des Yankees de New York Giancarlo Stanton a remporté le prix du MVP après avoir frappé un circuit de deux points.

Cette année, la Midsummer Classic aura lieu au T-Mobile Park de Seattle, Washington, domicile des Mariners. À plus d’un mois du match, les fans se demandent probablement comment ils peuvent envoyer leurs joueurs préférés au match. Eh bien, nous avons cette réponse pour vous.

Comment voter pour le MLB All-Star Game

Pour voter, vous devrez vous rendre sur Site officiel de la MLB. Il y aura un bulletin de vote à remplir, dans lequel vous sélectionnerez les joueurs de position pour les ligues américaine et nationale. Vous sélectionnerez un joueur de position par ligue, à l’exception des voltigeurs, dans lesquels trois joueurs par ligue peuvent être sélectionnés.

La première phase du vote du MLB All-Star Game se terminera le jeudi 22 juin à midi HE. Les deux meilleurs votants de chaque position (six pour les voltigeurs) de chaque ligue seront révélés à 18 h 00 HE le même jour sur MLB Network. Le joueur qui reçoit le plus de votes dans chaque ligue devient automatiquement titulaire. Cela signifie que les joueurs restants devront passer par la deuxième phase de vote. Par Brian Murphy de MLB.comsi le premier votant est un voltigeur, « seuls les quatre prochains finalistes du champ passeront à la phase 2 pour déterminer qui commence aux deux places restantes ».

Le vote de la deuxième phase commencera à midi HE le lundi 26 juin et se terminera à midi HE le jeudi 29 juin. Les formations de départ complètes seront révélées sur ESPN à 19h00. HE le 29 juin. Pour les curieux, vous ne pourrez voter qu’une fois par 24 heures lors de la deuxième phase.

Qu’en est-il des lanceurs et des joueurs de banc? Eh bien, ils seront votés par le bureau du commissaire et par le biais des bulletins de vote des joueurs. Ensuite, il y aura une autre émission de révélation le dimanche 2 juillet à 17 h 30 HE sur ESPN, où les listes complètes seront annoncées. C’est vrai, trois émissions de mise à jour de vote pour annoncer les listes complètes du MLB All-Star Game.

Voilà. Assurez-vous d’obtenir vos votes avant les deux dates limites et assistez aux trois émissions de révélation pour déterminer qui commencera et qui sera sur le banc pour le All-Star Game.