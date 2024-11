Comment voter aux élections en Caroline du Sud

RESTE DEUX JOURS POUR VOTER TÔT EN CAROLINE DU SUD ET LE JOUR DES ÉLECTIONS EST À SEULEMENT CINQ JOURS. AARON BAKER A EXAMINÉ DE PLUS PRÈS CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE VOUS RENDRE À VOTRE LIEU DE VOTE. À 7 heures du matin le jour des élections. LES LIEUX DE VOTE EN CAROLINE DU SUD SERONT OUVERTS. NOUS SOMMES VRAIMENT PRÊTS À VENIR VOTER. AVANT DE QUITTER LA MAISON, ASSUREZ-VOUS D’ÉVITER DE PORTER TOUT CE QUI MONTRE UN SOUTIEN À UN CANDIDAT. TOUT CE QUI A UN LOGO, TOUT CE QUI APPROUVE CLAIREMENT UN CANDIDAT DOIT ÊTRE SUPPRIME. LE COMTÉ DE PICKENS NOUS A FAIT UNE DÉMONSTRATION D’UN LIEU DE SCRUTIN. VOUS COMMENCEREZ À UNE STATION COMME CELLE-CI. PRÉSENTEZ VOTRE IDENTIFICATION ET FAITES-VOUS ENREGISTRER. LES PERSONNELS DU SONDAGE VÉRIFIERONT VOS INFORMATIONS ET VOIR TROIS NIVEAUX DE STATUT. VERT. COMME ÇA. ÉCHANTILLON D’ÉLECTEUR. Ils vous demanderont : OK, voici Cameron Baker. ON DIT, VOUS RÉSIDEZ TOUJOURS AU 101, RUE JEANNETTE ? NOUS DIRONS OUI. ALORS NOUS POUVONS LES TRAITER. JAUNE. ILS ONT UN COMMENTAIRE QUI LEUR DIT, PAR EXEMPLE, QUE L’ÉTAT ENVOIE DES INFORMATIONS ET SI VOUS N’Y AVEZ PAS RÉPONDÉ, ALORS VOUS DEVEZ PRÉSENTER CETTE Pièce d’identité. ALORS NOUS LE VÉRIFIONS. NOUS LEUR DIREONS DE RETOURNER DANS LA LIGNE ET NOUS ALLONS DIRE AU RESPONSABLE DU SONDAGE QU’ILS PEUVENT ALLER DE L’AVANT ET PASSER CE VOTE OU ROUGE S’ILS SONT INACTIFS ET INÉLIGIBLES. IL Dira QUE ET ILS NE PEUVENT PAS LES TRAITER S’ILS ONT REÇU UN BULLETIN DE VOTE, IL SERA ROUGE. ILS NE PEUVENT PAS VOTER. APRÈS VOTRE ENREGISTREMENT, VOUS SEREZ PRÉSENTÉ AVEC UN BULLETIN BLANC ET RÉFÉRÉ À UN Isoloir. DÈS QU’ILS VOUS REMONTENT LE BULLETIN DE VOTE, VOUS NE POUVEZ PLUS UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE POUR AUCUNE RAISON. INSÉREZ LE BULLETIN BLANC DANS LA MACHINE ET SÉLECTIONNEZ VOS CANDIDATS. VOUS POUVEZ VOTER POUR CHAQUE COURSE INDIVIDUELLEMENT OU VOUS POUVEZ CHOISIR DE VOTER DIRECTEMENT. BILLET. Vous poussez le parti hétéro. ÇA ÉCLAIRE TOUT LE MONDE. MAIS SI VOUS DÉCIDEZ DE MODIFIER L’UNE DE VOS SÉLECTIONS, ASSUREZ-VOUS QU’ELLE EST CORRECTEMENT SOULIGNÉE. VOUS DITES, C’EST POUR QUI JE VEUX VOTER. LE NOMINATEUR LE PLUS BAS ET VOUS APPUYEZ SUR CE BOUTON. Cela désélectionnera la personne que vous avez. N’OUBLIEZ PAS AUSSI LES COURSES NON PARTISANES ET LES QUESTIONS DE VOTE. ILS NE SONT PAS DU TOUT SOULIGNÉS, DONC VOUS METTREEZ CE QUE VOUS VOULEZ POUR CELA. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR QUELQUE CHOSE, VOUS POUVEZ TOUJOURS POSER AUX PERSONNELS DU SCRUTIN, VEUILLEZ DEMANDER DE L’AIDE CAR LE COMMANDANT SUPÉRIEUR DIT QUE VOUS OBTENEZ SEULEMENT CINQ MINUTES DANS LES urnes. Je détesterais vous voir recommencer le processus. IL Y A DEUX POINTS DE RÉVISION DANS LE PROCESSUS, LE PREMIER, APRÈS AVOIR DÉPASSÉ VOS SÉLECTIONS, ET UN AUTRE AVANT D’IMPRIMER VOTRE BULLETIN DE VOTE. SI VOUS AVEZ ENCORE BESOIN D’APPORTER DES CHANGEMENTS, VOUS AVEZ UNE OPPORTUNITÉ SUPPLÉMENTAIRE DE LE FAIRE. MAINTENANT, VOUS POUVEZ RETOURNER AU GESTIONNAIRE DE SONDAGE. Ils vous imprimeront une nouvelle carte, vous permettront de revenir en arrière et de la refaire pour que vous puissiez le faire une seule fois. OK, tu peux le faire une seule fois. PUIS AU MOMENT QUE VOUS SOUMETTEZ VOTRE BULLETIN DE VOTE EN LE PLACANT DANS LA MACHINE DANS N’IMPORTE QUELLE DIRECTION. Alors on prend ça et on s’enflamme. NOUS LE FERMONS, NOUS LE VERROUILLONS, NOUS LE SCELLONS, PUIS NOUS LE DÉMONTONS ET NOUS LE STOCKONS ET C’EST LE SON DE VOUS FAISANT ENTENDRE VOTRE VOIX SUR LA PHOTO

