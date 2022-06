Comment voter à l’élection primaire de New York

La course au prochain gouverneur de New York bat son plein et le jour de la Primaire est fixé au mardi 28 juin. La période de vote anticipé a commencé le week-end dernier et se poursuit jusqu’à dimanche.

La primaire tranchera sur certaines questions importantes : la gouverneure Kathy Hochul, qui a pris ses fonctions après la démission de son prédécesseur en août dernier, remportera-t-elle une victoire décisive sur les challengers démocrates ? Et qui sera le visage principal des républicains de l’État ?

Voici ce que vous devez savoir sur les primaires pour le poste de gouverneur et les autres courses sur le bulletin de vote.

Qui est candidat aux postes de gouverneur et de lieutenant-gouverneur ?

Dans la primaire démocrate, le gouverneur Hochul se présente contre deux challengers : le représentant Tom Suozzi, un membre du Congrès de Long Island, et Jumaane Williams, l’avocat public de New York.